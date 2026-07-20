“¡El próximo se juega en casa!“: Alejandro Domínguez palpitó el Mundial 2030 que tendrá partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, publicó un mensaje audiovisual en sus redes sociales para celebrar la próxima organización conjunta del Mundial 2030 entre Uruguay, Argentina y Paraguay, países que serán sede de los partidos inaugurales de la competencia. En su comunicado, Domínguez destacó que “el próximo se juega en casa”, haciendo referencia a la histórica designación anunciada por la FIFA para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo.

El video difundido por el titular de la Conmebol recorre imágenes icónicas de los títulos mundiales obtenidos por selecciones sudamericanas. Se visualizan los dos campeonatos logrados por Uruguay en 1930 y 1950, las cinco consagraciones de Brasil y los tres títulos obtenidos por Argentina, el último conseguido en Qatar 2022 ya que este domingo no pudo retener la corona y cayó en la final del 2026 contra España.

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El material audiovisual también incorpora la frase “El próximo se juega en casa”, junto a la imagen de la Copa del Mundo y las banderas de los tres países anfitriones sudamericanos.

Alejandro Domínguez acompañó la publicación con un mensaje en la red social X (ex Twitter): “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”.

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Alejandro Domínguez palpitó el Mundial 2030 en Uruguay, Argentina y Paraguay

De acuerdo con lo anunciado por la FIFA, la Copa Mundial de 2030 tendrá un formato inédito, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, antes de que el torneo se traslade a España, Portugal y Marruecos para su desarrollo principal. Esta decisión responde al objetivo de homenajear los cien años del primer Mundial, disputado en Montevideo en 1930, y reconocer la contribución histórica de Sudamérica al fútbol internacional.

El video publicado por Domínguez busca reforzar el sentimiento de pertenencia y orgullo regional, resaltando la trayectoria de las selecciones sudamericanas en la máxima competencia del fútbol. “Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo”, remarca el presidente de la Conmebol en su mensaje.

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La edición de 2030 será la primera en la que seis países de tres continentes distintos albergarán el certamen. La FIFA determinó que los encuentros inaugurales tendrán lugar en los estadios de Uruguay, Argentina y Paraguay, mientras que la fase de grupos y las etapas decisivas se disputarán en sedes de España, Portugal y Marruecos.

La candidatura conjunta sudamericana fue impulsada como una reivindicación histórica, ya que Uruguay fue la sede original de la primera Copa del Mundo y Argentina el otro finalista.

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El Mundial del 2030 se llevará adelante en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay

Vale destacar que la ampliación a 64 equipos aún no fue confirmada por la FIFA, aunque el presidente Gianni Infantino reconoció que es una posibilidad que está en estudio. “Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo”, manifestó el mandatario. Y luego, añadió: “Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero, para todos los continentes. Muchas naciones sueñan con competir en una Copa y la calidad del fútbol sigue evolucionando. Si se les niega a los países más pequeños la opción de clasificarse, también se le estará quitando la opción de desarrollarse”.

La iniciativa contempla sumar 16 equipos más respecto a la edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, que fue la más numerosa hasta ahora con 48 participantes.

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En caso de prosperar el formato de 64 equipos, el Mundial 2030 se organizaría en 16 grupos y mantendría la estructura de eliminación directa a partir de los dieciseisavos de final. De esta manera, cada país sudamericano anfitrión (Argentina, Uruguay y Paraguay) tendría un grupo propio, con estadios centrales ya confirmados. Los otros 13 grupos se distribuirían entre España, Portugal y Marruecos, sedes principales del torneo.

Durante el fin de semana del 8 y 9 de junio de 2030, los tres primeros partidos se jugarán en Sudamérica y tendrán como protagonistas a Argentina, Uruguay y Paraguay, cuyos rivales se determinarán por sorteo. Estas tres selecciones, al igual que las de los demás países anfitriones, cuentan con la clasificación automática al certamen.

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Después de estos encuentros inaugurales, el calendario prevé un receso de casi una semana, reanudando la competencia el jueves 13 y viernes 14 de junio en las nuevas sedes. Las selecciones sudamericanas disputarán su segundo partido entre el 21 y el 22 de junio, con el objetivo de disponer del tiempo necesario para aclimatarse tras el viaje intercontinental.

¿Las sedes de los países de Conmebol? Uruguay tendrá al mítico Estadio Centenario de Montevideo, mientras que la acción en Argentina estará en Buenos Aires, en el renovado estadio Monumental (la casa de River Plate se encuentra en obras para el techado y ampliar su aforo a 101 mil espectadores). Paraguay jugará en Asunción en el nuevo Estadio Osvaldo Domínguez Dibb.

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