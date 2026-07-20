El Mundial 2030 quedó definido con la innovación de 64 participantes: ¿Perú clasifica directamente o recorrerá un arduo proceso clasificatorio?

No ha pasado ni 24 horas de la finalización del Mundial 2026, con la coronación de España tras superar con un repaso futbolístico a Argentina, y ya acaba de anunciarse la nueva estructura de la próxima cita planetaria de aquí a cuatro años. Tal y como se rumoreaba, finalmente, participarán 64 selecciones.
Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, confirmó el radical cambio en un video oficial publicado en sus redes sociales: “El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”.
PUBLICIDAD
El momento que permitió una expansión sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo fue la reciente edición de la gran cita en México - Estados Unidos - Canadá 2026. El impacto a nivel deportivo, económico y publicitario fue tan alucinante que el propio presidente de la FIFA quedó asombrado y deslizó la posibilidad de una variación en el formato.
“Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y cada vez es mayor en todo el mundo. Si no le das a los países más pequeños la oportunidad de participar, carecerán del incentivo para seguir mejorando”, argumentó Gianni Infantino.
PUBLICIDAD
El futuro de Perú hacia 2030
Desde antes del arranque de la 23° edición de la Copa del Mundo, la selección peruana se puso manos a la obra con un nuevo cuerpo técnico liderado por Mano Menezes. Ahora le toca pensar en su nuevo proceso con miras a la siguiente justa planetaria, que está haciendo posible la opción de que más equipos acudan a ella.
Aunque cuesta creer la existencia de una ampliación sin igual, el acceso definitivo no será tan sencillo como se piensa o al menos eso pasará desde el lado de la CONMEBOL, dado que las Eliminatorias 2030 se mantendrán tal cual y el proceso de clasificación sigue inalterable.
PUBLICIDAD
Hace no mucho, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol reveló que los anfitriones del Mundial 2030 [Argentina, Uruguay, Paraguay] afrontarán el circuito pese a que están dentro del torneo y solo quedarán tres cupos y medio para que el resto de contrincantes luchen. De tal manera que el recorrido mundialista continuará con la presencia de 6 boletos 1/2.
El Mundial 2030 se realizará en seis países distintos: España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Paraguay y Argentina. La sorprendente extensión responde, sobre todo, a la celebraciones por los 100 años de la creación del torneo más importante del planeta. Por el lado sudamericano, se organizará un partido por anfitrión y el resto de encuentros se disputarán entre Europa y África.
PUBLICIDAD
La altura marcará punto de inflexión
La selección peruana disputará las Eliminatorias 2030 en tres ciudades: Lima, Cusco y Puno, según confirmó la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El anuncio lo hizo el presidente de la entidad, Agustín Lozano, en un video publicado en el canal oficial Bicolor+.
La decisión se tomó en conjunto con el comando técnico liderado por Mano Menezes. Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional y Monumental en Lima, el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, y los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano y Juliaca en Puno.
Jugar en ciudades ubicadas a más de 3.300 y 3.800 metros sobre el nivel del mar responde a una estrategia para aprovechar la altura y fortalecer la candidatura deportiva de Perú en las clasificatorias.
PUBLICIDAD
El proceso incluye la renovación del plantel y el objetivo de regresar a una Copa del Mundo, tras la última participación en Rusia 2018.
Más Noticias
El nuevo formato de las Eliminatorias 2030 va tomando forma con cambios sustanciales: el destino de Perú en el próximo circuito mundialista
El porvenir le deparará a la selección peruana un recorrido igual de exigente para hacerse de un cupo en la nueva cita planetaria, la cual tendrá una carga más que especial por los 100 años desde su creación
Eryc Castillo considera que el Torneo Clausura 2026 tendrá mayores complicaciones: “Va a ser más difícil de lo que fue la primera etapa”
El máximo goleador de Alianza Lima en lo que va del curso advierte que el nuevo recorrido en el fútbol peruano presentará etapas más compleja, aunque confía que podrán salir adelante
Lo que dice la prensa colombiana sobre el posible arribo de Pedro Gallese a Alianza Lima: “Los dirigentes no tienen conocimiento”
Los medios del país cafetero aseguran que la directiva del Deportivo Cali no recibido todavía ninguna comunicación formal sobre un traspaso y que el guardameta mantiene un acuerdo extenso firmado para seguir
Guillermo Viscarra dejó un emotivo mensaje que resume su paso por Alianza Lima: “Me llevo aprendizajes, amistades y el cariño de una hinchada”
El entrañable ‘Billy’ compartió una publicación sensible en la que agradeció el apoyo de la afición, destacó su recorrido por La Victoria y declaró su amor por la institución que lo albergó por un año y medio
Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Triunfos, derrotas y cómo quedaron los equipos
Se inició la segunda etapa del torneo más importante del Perú con goleadas, sorpresas y buen fútbol en la primera fecha. Conoce aquí todos los resultados
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD