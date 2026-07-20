El Mundial 2030 quedó definido con la innovación de 64 participantes: ¿Perú clasifica directamente o recorrerá un arduo proceso clasificatorio?

Perú modifica su estructura incorporando jóvenes sostenidos en veteranos. - Crédito: FPF

No ha pasado ni 24 horas de la finalización del Mundial 2026, con la coronación de España tras superar con un repaso futbolístico a Argentina, y ya acaba de anunciarse la nueva estructura de la próxima cita planetaria de aquí a cuatro años. Tal y como se rumoreaba, finalmente, participarán 64 selecciones.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, confirmó el radical cambio en un video oficial publicado en sus redes sociales: “El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”.

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Alejandro Domínguez ha anunciado el nuevo formato del Mundial 2030 con la participación de 64 selecciones. - Crédito: FIFA

El momento que permitió una expansión sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo fue la reciente edición de la gran cita en México - Estados Unidos - Canadá 2026. El impacto a nivel deportivo, económico y publicitario fue tan alucinante que el propio presidente de la FIFA quedó asombrado y deslizó la posibilidad de una variación en el formato.

“Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y cada vez es mayor en todo el mundo. Si no le das a los países más pequeños la oportunidad de participar, carecerán del incentivo para seguir mejorando”, argumentó Gianni Infantino.

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El futuro de Perú hacia 2030

Desde antes del arranque de la 23° edición de la Copa del Mundo, la selección peruana se puso manos a la obra con un nuevo cuerpo técnico liderado por Mano Menezes. Ahora le toca pensar en su nuevo proceso con miras a la siguiente justa planetaria, que está haciendo posible la opción de que más equipos acudan a ella.

Aunque cuesta creer la existencia de una ampliación sin igual, el acceso definitivo no será tan sencillo como se piensa o al menos eso pasará desde el lado de la CONMEBOL, dado que las Eliminatorias 2030 se mantendrán tal cual y el proceso de clasificación sigue inalterable.

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Perú se alista para las Eliminatorias 2030. - Crédito: Difusión

Hace no mucho, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol reveló que los anfitriones del Mundial 2030 [Argentina, Uruguay, Paraguay] afrontarán el circuito pese a que están dentro del torneo y solo quedarán tres cupos y medio para que el resto de contrincantes luchen. De tal manera que el recorrido mundialista continuará con la presencia de 6 boletos 1/2.

El Mundial 2030 se realizará en seis países distintos: España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Paraguay y Argentina. La sorprendente extensión responde, sobre todo, a la celebraciones por los 100 años de la creación del torneo más importante del planeta. Por el lado sudamericano, se organizará un partido por anfitrión y el resto de encuentros se disputarán entre Europa y África.

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La altura marcará punto de inflexión

La selección peruana disputará las Eliminatorias 2030 en tres ciudades: Lima, Cusco y Puno, según confirmó la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El anuncio lo hizo el presidente de la entidad, Agustín Lozano, en un video publicado en el canal oficial Bicolor+.

La decisión se tomó en conjunto con el comando técnico liderado por Mano Menezes. Los partidos se jugarán en el Estadio Nacional y Monumental en Lima, el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, y los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano y Juliaca en Puno.

Selección peruana: Jean Ferrari y Mano Menezes visitarán estadios en Juliaca y Puno para jugar las Eliminatorias en altura.

Jugar en ciudades ubicadas a más de 3.300 y 3.800 metros sobre el nivel del mar responde a una estrategia para aprovechar la altura y fortalecer la candidatura deportiva de Perú en las clasificatorias.

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El proceso incluye la renovación del plantel y el objetivo de regresar a una Copa del Mundo, tras la última participación en Rusia 2018.