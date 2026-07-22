De jugar en un campeón de Copa Libertadores a la Liga 1: este es el nuevo refuerzo de Sport Huancayo para el Torneo Clausura 2026

Sport Huancayo sumó una cara nueva para el segundo semestre: el mediocampista paraguayo Aldo Quiñónez fue anunciado como incorporación para reforzar al plantel durante el tramo restante del Torneo Clausura. La institución comunicó la noticia por sus plataformas oficiales y lo presentó como una pieza destinada a añadir balance, despliegue y experiencia al equipo de Junín.
En el mensaje de bienvenida, el club destacó el rol que pretende asignarle al volante dentro del campo. “El mediocampista guaraní se suma al equipo para aportar equilibrio, intensidad y liderazgo en cada balón disputado. Listo para dejarlo todo por esta camiseta. ¡A rugir juntos, Aldo!”, publicó el conjunto huancaíno.
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El fichaje se concreta en un contexto de presión deportiva. En la Tabla Acumulada de la Liga 1, Sport Huancayo figura penúltimo con 16 puntos, por delante de UTC de Cajamarca (13) y por debajo de elencos que también pelean en la parte baja, como Juan Pablo II (17) y FC Cajamarca (18). En ese escenario, la directiva decidió ampliar las alternativas del plantel con un mediocampista de trayectoria y roce fuera de su país.
La apuesta para el Clausura y un debut que dejó señales
El inicio del Clausura 2026 no resultó favorable para el ‘Rojo Matador’. En la primera fecha perdió 2-1 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, pese a haber tomado ventaja en el marcador. El equipo no logró sostener la diferencia y terminó cediendo los puntos en su estreno del certamen.
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Con la segunda jornada en el calendario, el elenco de Huancayo tendrá una nueva oportunidad de reacción. El sábado 25 de julio recibirá a Atlético Grau desde la 1:00 p.m. en el estadio Huancayo, conocido como ‘La Incontrastable’, en un partido marcado por la necesidad de sumar para no comprometerse más en la acumulada.
La incorporación de Quiñónez se suma a otros movimientos recientes en el mercado del club. Para esta etapa del año también llegaron Juan Giménez, de Paraguay, y Daniel Porozo, de Ecuador. El objetivo del cuerpo técnico es elevar la competitividad de un plantel que afronta un tramo exigente, con margen reducido para errores y la urgencia de sostenerse en la máxima categoría.
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El volante paraguayo arribará para integrarse al grupo y aportar desde una posición central, con la expectativa de darle mayor consistencia al mediocampo. En el anuncio y en los comentarios alrededor de su llegada, se enfatizó el perfil de un futbolista capaz de aportar orden, energía y conducción en pasajes en los que el equipo necesite recuperar terreno.
Un recorrido amplio: Paraguay, Venezuela, Bolivia y ahora Perú
A sus 35 años, Quiñónez llega procedente de San Lorenzo de Paraguay, con una carrera construida en varios clubes de su país y con experiencias en el exterior. En Paraguay, defendió las camisetas de Independiente, Resistencia SC, Fernando de la Mora, Sol de América, Sportivo Luqueño, River Plate, Deportivo Capiatá y Olimpia, además de su reciente etapa en San Lorenzo.
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Fuera del fútbol paraguayo, tuvo pasos por Monagas de Venezuela y The Strongest de Bolivia, lo que convertirá a su llegada a la Liga 1 en una nueva estación internacional. También se consignó que con ambos equipos disputó copas internacionales, un antecedente que le da bagaje competitivo para escenarios de presión y partidos cerrados.
Su trayectoria tuvo un inicio formativo en la Sub 19 de Olimpia antes del salto al plantel principal. Posteriormente, buscó continuidad en otros equipos paraguayos, con etapas en Luqueño y en instituciones como Deportivo Capiatá y River Plate (PA), en un recorrido que lo llevó a consolidarse como mediocampista de oficio, acostumbrado a sostener cargas de minutos y a competir en ligas de ritmo intenso.
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En el registro más reciente, durante la última temporada en el torneo paraguayo disputó 21 partidos. No anotó ni entregó asistencias, pero acumuló 1.647 minutos en cancha. Ese volumen de juego aparece como uno de los argumentos para su contratación, en un club que necesita respuestas inmediatas en el Clausura y que pretende reforzarse con futbolistas disponibles y con rodaje.
“Un lindo desafío”: las frases de Quiñónez sobre su llegada
Además del anuncio institucional, el propio futbolista se refirió a su nuevo reto y entregó detalles sobre el vínculo contractual. “El contrato es por un año y medio”, señaló al hablar de su acuerdo con Sport Huancayo.
En la misma conversación, describió el salto a la Liga 1 como una posibilidad de continuidad internacional en su carrera. “Es una linda experiencia nuevamente poder salir al exterior, es una oportunidad linda otra vez poder salir a jugar afuera. Todo jugador busca esto, como dije, va a ser un lindo desafío realmente y espero estar a la altura”, afirmó.
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Quiñónez también explicó que, antes de cerrar su decisión, consultó referencias sobre la institución y valoró aspectos fuera del campo. “En Bolivia, Venezuela y va a ser mi primera vez en Perú. Me hablaron del club, me dieron buena referencia, justamente por eso también tomé la decisión de venir, de poder nuevamente tener esta experiencia como dije, obvio que uno siempre pregunta y en base de eso va analizando las cuestiones, ya que es importante también lo extrafutbolístico”, sostuvo. Y añadió: “Es un club serio, por eso de repente averiguamos antes de tomar una decisión”.
En cuanto a su presente deportivo, el mediocampista aseguró que afronta el desafío con una etapa distinta de madurez. “Sport Huancayo va a encontrarse con un Aldo más maduro futbolísticamente, con más experiencia, con mucho más roce digamos a lo que fueron mis salidas anteriores del país. Hoy me encuentra en una etapa distinta de mi carrera, entonces creo que va a ser así”, remarcó.
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Al repasar su último semestre, apuntó a la regularidad y a la continuidad como puntos a favor. “Individualmente, la verdad que bien, pienso que en lo grupal es también muy importante porque es lo que condiciona todo tipo de cosas de rendimiento de cualquier jugador, pero en lo individual, gracias a Dios lo catalogo positivo porque no sufrí lesiones, fui el de más minutos en el plantel, el que jugó la mayor cantidad de partidos, siendo regular en casi todos, entonces, por ese lado lo veo positivo”, expresó.
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