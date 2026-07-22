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Andrea Llosa confirma que recibió la propuesta para conducir ‘El Valor de la Verdad’, pero no aceptó: “Es de Beto Ortiz”

La exconductora de televisión confirmó a Infobae Perú que la información dada por el periodista era cierta, aunque resaltó que nunca tuvo la intención de asumir el control del programa

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La periodista Andrea Llosa confirma que le ofrecieron la conducción del polémico programa ‘El Valor de la Verdad’. En esta entrevista, explica las razones por las que decidió no aceptar, argumentando que el formato está fuertemente identificado con su colega Beto Ortiz.

Andrea Llosa confirmó a Infobae Perú que rechazó la propuesta para conducir “El Valor de la Verdad”, el emblemático programa de entrevistas que hasta hace poco estuvo bajo la conducción de Beto Ortiz. La periodista explicó que, aunque la oferta existió, decidió no aceptar por respeto a la identidad del formato y a la figura de su colega.

La discusión sobre el futuro de 'El Valor de la Verdad’ surgió hace unas semanas, cuando Beto Ortiz comentó públicamente que su salida de Panamericana TV había dejado vacante la conducción del espacio. Ortiz deslizó que Martín del Pomar podría asumir el mando, pero también reveló, durante una entrevista en el programa de Magaly Medina, que Andrea Llosa figuraba entre las opciones que la producción barajaba.

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En diálogo con Infobae Perú, Andrea Llosa confirmó que la versión de Ortiz era cierta. “Sí, sí me lo dijeron”, indicó, refiriéndose a la propuesta que recibió para reemplazar a su colega. Sin embargo, resaltó que tiene una postura firme sobre los proyectos que han sido marcados por la conducción de una sola persona.

Andrea Llosa confirma que la llamaron para conducir ‘El Valor de la Verdad’ y lo rechazó
Andrea Llosa confirma que la llamaron para conducir ‘El Valor de la Verdad’ y lo rechazó | Paula Díaz Elizalde
“Para empezar, es el programa de Beto. Es como que venga alguien ahorita y haga un programa de ADN. Las comparaciones serían inevitables. Y ‘El valor de la verdad’ es igual a Beto Ortiz y creo que hay que pensar las cosas también”, sostuvo.

La periodista, quien se mantiene alejada de la televisión actualmente, explicó su decisión con claridad: “‘El Valor de la Verdad’ es Beto Ortiz. No soy yo, ni es otro. Entonces no quiero”. Para Llosa, el respeto por la marca y la figura del conductor original resulta determinante a la hora de aceptar o rechazar propuestas.

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“Tomaría un formato que no tenga la cara de alguien. ‘El Valor de la Verdad’ es Beto Ortiz. Imagínate las comparaciones. No porque no lo pueda hacer, porque a mí me encantan las entrevistas, pero es Beto. ¿Para qué te vas a meter en un programa que tiene la cara y el nombre de otra persona? Es absurdo”, agregó durante la entrevista.

Andrea Llosa utilizó como ejemplo su propio caso con ‘Andrea’, el programa que la identificó durante varios años. Según explicó, la audiencia suele asociarla directamente con ese formato de ADN y considera que el mismo fenómeno ocurriría si otra persona intentara conducirlo.

Beto Ortiz revela que le ofrecieron la conducción de El Valor de la Verdad a Andrea Llosa.
Beto Ortiz revela que le ofrecieron la conducción de El Valor de la Verdad a Andrea Llosa.

“Es como que hagas un programa solo de ADNs. Yo salgo a la calle y me gritan: «Hazme un ADN». Salgo a la calle y me dicen: «¡Eh, hazme un ADN!» O sea, salgo y me joden como: «Acá está la tóxica, ayúdame, ayúdame», todo el tiempo. Entonces, es un programa que lógicamente lo van a relacionar conmigo. No digo que no lo puedan hacer otras personas, porque claro que lo pueden hacer, pero llegarán las comparaciones y yo no quiero que me estén comparando”.

La periodista también reveló que Beto Ortiz conoció la propuesta que ella recibió, algo que la sorprendió porque, según afirma, nunca le comentó el tema directamente. “No sé cómo se enteró, dicho sea de paso, porque yo no le dije”, expresó Llosa en la conversación con Infobae Perú.

Andrea Llosa presenta su segundo libro en la FIL Lima

Andrea Llosa ampliará su trabajo como comunicadora con la publicación de ¿Cómo liberarte de una relación tóxica?, su segundo libro, que será presentado este viernes 31 de julio a las 8:00 p.m. en el Centro de Exposiciones Jockey de Surco. En la mesa principal la acompañarán las especialistas Lizbeth Cueva y Militzza Arribasplata, quienes aportarán su experiencia profesional durante la presentación.

Andrea Llosa presenta su segundo libro en la FIL Lima | Editorial Planeta
Andrea Llosa presenta su segundo libro en la FIL Lima | Editorial Planeta

En su nueva obra, Llosa aborda el impacto de las relaciones dañinas desde su perspectiva como periodista y oyente de testimonios reales. “Nadie se enamora pensando que un día tendrá que aprender a sobrevivir”, señala la reseña oficial. El libro explora ocho tipos de relaciones tóxicas, marcadas por la manipulación, la dependencia emocional, la infidelidad, el control y el maltrato. A través de casos y reflexiones, la autora busca que el lector pueda reconocer estas señales, comprender por qué resulta difícil romper esos vínculos y recuperar su autonomía emocional.

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