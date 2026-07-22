Perú Deportes

Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ visita la ciudad del sur de Buenos Aires y buscará salir airoso para definir su clasificación a los octavos de final en casa. Sigue las incidencias

Guardar
Google icon
08:06 hsHoy

¡Día de partido! Cienciano disputará la ida de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Horacio Melgarejo tendrá un duro desafío al visitar La Fortaleza de Lanús.

08:05 hsHoy

¿Cómo llegan los equipos?

Cienciano afrontará este decisivo compromiso con la necesidad de dejar atrás su último tropiezo y reencontrarse con las buenas sensaciones. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo debutó con derrota en el Torneo Clausura de la Liga 1 tras caer 3-1 frente a Melgar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El ‘Papá’ comenzó de la mejor manera gracias al gol de Alejandro Hohberg, pero el propio atacante fue expulsado minutos después, dejando a su equipo con un hombre menos en un momento clave del encuentro.

La inferioridad numérica terminó inclinando la balanza a favor del conjunto arequipeño. Melgar aprovechó los espacios y dio vuelta al marcador con las anotaciones de Nicolás Quagliata, Jefferson cáceres y Jhonny Vidales, propinándole un duro golpe a los cusqueños en el arranque del campeonato local. Ahora, Cienciano intentará cambiar rápidamente de página en La Fortaleza de Lanús.

FBC Melgar se llevó el Clásico del Sur al vencer por 3 a 1 a Cienciano en Cusco. El partido tuvo de todo: expulsiones, un penal y una espectacular asistencia de taco de Bernardo Cuesta para sentenciar el encuentro. | L1MAX

Lanús tampoco llega en su mejor momento. El vigente campeón de la Copa Sudamericana sufrió una inesperada eliminación en la Copa Argentina luego de perder 2-1 frente a Instituto de Córdoba. La ‘gloria’ se adelantó por intermedio de Emerson Córdoba, Lucas Besozzi igualó transitoriamente para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, pero cuando el partido parecía encaminarse a la definición por penales apareció Jeremías Lázaro para marcar el agónico gol del triunfo.

08:05 hsHoy

Árbitro de la contienda

La Conmebol designó al venezolano Alexis Herrera como el juez principal para el choque de ida entre Lanús y Cienciano, correspondiente a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. Sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte actuarán como asistentes de línea, con Yender Herrera desempeñándose como cuarto oficial. En tanto, la cabina del VAR estará liderada por la dupla ecuatoriana integrada por Carlos Orbe y Byron Romero.

El árbitro venezolano Alexis Herrera será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Lanús y Cienciano. Crédito: REUTERS/Marcelo Machado De Melo
El árbitro venezolano Alexis Herrera será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Lanús y Cienciano. Crédito: REUTERS/Marcelo Machado De Melo
08:05 hsHoy

Canal TV Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana

El decisivo encuentro entre Cienciano y Lanús será transmitido EN VIVO para toda Sudamérica a través de DSports, señal disponible para los suscriptores del servicio de televisión por cable de DirecTV. Asimismo, el compromiso podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma DGO, que ofrecerá la cobertura completa del partido desde cualquier dispositivo compatible.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial del choque por los play-offs de la Copa Sudamericana. En su página web encontrarás la previa del encuentro, el minuto a minuto con todas las incidencias, los goles, las mejores jugadas y las declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el compromiso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano visita a Lanús por la ida de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano visita a Lanús por la ida de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Cienciano.
08:05 hsHoy

Horarios del Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana

El partido entre Cienciano y Lanús, correspondiente a la ida de los 'play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026, se disputará este miércoles 22 de julio. El pitazo inicial está programado para las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

En otros países de la región, el encuentro comenzará a las 20:30 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciará a las 21:30 horas. Por su parte, en España el compromiso podrá seguirse desde las 02:30 horas del jueves 23 de julio. En Miami y Nueva York (Estados Unidos), el duelo arrancará a las 20:30 horas.

Temas Relacionados

CiencianoLanúsCopa Sudamericanaperu-deportes

Últimas noticias

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El equipo comandado por Antonio Rizola arranca su participación con una exigente prueba ante un rival directo por la clasificación a semifinales. Revisa los detalles y sigue las incidencias en tiempo real

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY: partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Los ‘celestes’ enfrentarán a uno de los retos más exigentes de la temporada cuando reciban al equipo brasileño en el Estadio Nacional. Conoce la programación oficial del compromiso

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY: partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

El tenista peruano comenzó perdiendo ante Kilian Feldbausch, pero lo remontó en el Abierto de Generali

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026

Se filtró la reunión clave en Alianza Lima que definirá las llegadas de Gallese y Soto: “La nueva junta de acreedores apoyará al área deportiva”

En el club ‘blanquiazul’ se dará una junta en la cúpula dirigencial para determinar el futuro de la institución y que incidiría en los posibles fichajes

Se filtró la reunión clave en Alianza Lima que definirá las llegadas de Gallese y Soto: “La nueva junta de acreedores apoyará al área deportiva”

“Es un inmenso orgullo seguir siendo reconocido como leyenda”: Teófilo Cubillas valora su presencia en el Mundial 2026

El máximo ídolo del fútbol peruano agradeció a la FIFA por la invitación a la Copa del Mundo en Norteamérica y destacó el privilegio de seguir representando al país en el escenario más grande del fútbol internacional

“Es un inmenso orgullo seguir siendo reconocido como leyenda”: Teófilo Cubillas valora su presencia en el Mundial 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Que uses emojis 3D en WhatsApp será posible por este cambio de Google en Android 17

Que uses emojis 3D en WhatsApp será posible por este cambio de Google en Android 17

Cómo secar la ropa rápido los días de lluvia y humedad

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

Protestas de la CGT, en vivo: hubo incidentes en Avellaneda y se espera una movilización hacia el Congreso

Rosario: un chico de 12 años llevó un revólver a su escuela y terminó demorado

INFOBAE AMÉRICA

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

Un envío por correo, una serpiente escondida y una niña en cuidados intensivos tras un ataque en California

La Justicia de Bolivia otorgó arresto domiciliario a Tatiana Marset Alba, hermana de Sebastián Marset

Elon Musk promete una versión de La Odisea con IA que será “históricamente exacta”

DEPORTES

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

Roberto Ayala habló sobre el tenso cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: “Fue la reacción a un dicho”

La nueva era de Coco Gauff, entre la élite deportiva y el liderazgo empresarial

Los tres clubes del extranjero que tienen en la mira a Galarza Fonda tras ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club