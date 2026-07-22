Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

¡Día de partido! Cienciano disputará la ida de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Horacio Melgarejo tendrá un duro desafío al visitar La Fortaleza de Lanús.
¿Cómo llegan los equipos?
Cienciano afrontará este decisivo compromiso con la necesidad de dejar atrás su último tropiezo y reencontrarse con las buenas sensaciones. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo debutó con derrota en el Torneo Clausura de la Liga 1 tras caer 3-1 frente a Melgar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El ‘Papá’ comenzó de la mejor manera gracias al gol de Alejandro Hohberg, pero el propio atacante fue expulsado minutos después, dejando a su equipo con un hombre menos en un momento clave del encuentro.
La inferioridad numérica terminó inclinando la balanza a favor del conjunto arequipeño. Melgar aprovechó los espacios y dio vuelta al marcador con las anotaciones de Nicolás Quagliata, Jefferson cáceres y Jhonny Vidales, propinándole un duro golpe a los cusqueños en el arranque del campeonato local. Ahora, Cienciano intentará cambiar rápidamente de página en La Fortaleza de Lanús.
Lanús tampoco llega en su mejor momento. El vigente campeón de la Copa Sudamericana sufrió una inesperada eliminación en la Copa Argentina luego de perder 2-1 frente a Instituto de Córdoba. La ‘gloria’ se adelantó por intermedio de Emerson Córdoba, Lucas Besozzi igualó transitoriamente para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, pero cuando el partido parecía encaminarse a la definición por penales apareció Jeremías Lázaro para marcar el agónico gol del triunfo.
Árbitro de la contienda
La Conmebol designó al venezolano Alexis Herrera como el juez principal para el choque de ida entre Lanús y Cienciano, correspondiente a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. Sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte actuarán como asistentes de línea, con Yender Herrera desempeñándose como cuarto oficial. En tanto, la cabina del VAR estará liderada por la dupla ecuatoriana integrada por Carlos Orbe y Byron Romero.
Canal TV Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana
El decisivo encuentro entre Cienciano y Lanús será transmitido EN VIVO para toda Sudamérica a través de DSports, señal disponible para los suscriptores del servicio de televisión por cable de DirecTV. Asimismo, el compromiso podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma DGO, que ofrecerá la cobertura completa del partido desde cualquier dispositivo compatible.
Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial del choque por los play-offs de la Copa Sudamericana. En su página web encontrarás la previa del encuentro, el minuto a minuto con todas las incidencias, los goles, las mejores jugadas y las declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el compromiso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Horarios del Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana
El partido entre Cienciano y Lanús, correspondiente a la ida de los 'play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026, se disputará este miércoles 22 de julio. El pitazo inicial está programado para las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.
En otros países de la región, el encuentro comenzará a las 20:30 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciará a las 21:30 horas. Por su parte, en España el compromiso podrá seguirse desde las 02:30 horas del jueves 23 de julio. En Miami y Nueva York (Estados Unidos), el duelo arrancará a las 20:30 horas.