Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Últimas noticias

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 El equipo comandado por Antonio Rizola arranca su participación con una exigente prueba ante un rival directo por la clasificación a semifinales. Revisa los detalles y sigue las incidencias en tiempo real

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY: partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026 Los ‘celestes’ enfrentarán a uno de los retos más exigentes de la temporada cuando reciban al equipo brasileño en el Estadio Nacional. Conoce la programación oficial del compromiso

Triunfazo de Ignacio Buse para clasificar a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026 El tenista peruano comenzó perdiendo ante Kilian Feldbausch, pero lo remontó en el Abierto de Generali

Se filtró la reunión clave en Alianza Lima que definirá las llegadas de Gallese y Soto: “La nueva junta de acreedores apoyará al área deportiva” En el club ‘blanquiazul’ se dará una junta en la cúpula dirigencial para determinar el futuro de la institución y que incidiría en los posibles fichajes