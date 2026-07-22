Gonzalo Bueno vs Jaime Faria: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Estoril 2026.

Gonzalo Bueno atraviesa la semana más importante de su carrera profesional. El tenista peruano de 22 años disputará por primera vez unos octavos de final de un torneo ATP, un premio al trabajo realizado después de varios meses marcados por la irregularidad y las eliminaciones tempranas que frenaron su ascenso en el circuito. En el ATP 250 de Estoril, sin embargo, el trujillano ha recuperado su mejor versión, mostrando un tenis sólido y, sobre todo, una enorme fortaleza mental para sobreponerse a los momentos más complicados.
Tras superar por primera vez la fase de clasificación de un certamen ATP, Bueno protagonizó una de las remontadas más espectaculares de la temporada en su debut en el cuadro principal. El peruano parecía condenado a la derrota frente al portugués Tiago Pereira cuando perdía 5-1 en el tercer set, pero reaccionó de forma brillante para encadenar seis juegos consecutivos y sellar un triunfo inolvidable.
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Esa victoria no solo significó el primer éxito de su carrera en el cuadro principal de un ATP 250, sino que también lo instaló entre los 16 mejores del Millennium Open, donde ahora tendrá una prueba aún más exigente frente al portugués Jaime Faria, actual integrante del Top 100 y respaldado por el público local.
Gonzalo Bueno vs Jaime Faria: día, hora y canal TV del partido
El encuentro entre Gonzalo Bueno y Jaime Faria, correspondiente a los octavos de final del ATP 250 de Estoril, se disputará este jueves 23 de julio desde las 08:30 horas de Perú. El escenario será nuevamente las canchas de tierra batida del Millennium Open, donde el peruano intentará seguir haciendo historia.
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Estos son los horarios del compromiso en distintos países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 08:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 09:30 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:30 horas
- Portugal (hora local): 14:30 horas
- España: 15:30 horas
La transmisión del compromiso será exclusiva de Disney+ para toda Latinoamérica, plataforma que cuenta con los derechos del circuito ATP.
La mejor semana de Gonzalo Bueno
Más allá del resultado que consiga frente a Jaime Faria, Gonzalo Bueno ya ha firmado la mejor actuación de su trayectoria en el circuito ATP. El peruano llegó a Estoril con la necesidad de recuperar confianza tras una serie de torneos en los que no había logrado consolidar la regularidad esperada, y respondió de la mejor manera.
Su primera gran conquista fue superar la fase de clasificación, algo inédito para él en un torneo ATP. Posteriormente, protagonizó una remontada memorable ante Tiago Pereira para avanzar a los octavos de final y confirmar que atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada.
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Gracias a esta campaña, el trujillano aparece de manera provisional en el puesto 160 del ranking ATP, escalando 20 posiciones respecto a la clasificación con la que inició la semana. Además, mantiene vivas sus opciones de seguir acercándose al Top 150 si consigue una nueva victoria en territorio portugués.
El rival
El siguiente obstáculo será Jaime Faria, una de las principales promesas del tenis portugués. Con apenas 22 años, el local ocupa actualmente el puesto 88 del ranking ATP y llega motivado tras eliminar en su estreno al neerlandés Botic van de Zandschulp, sexto cabeza de serie del torneo, al que derrotó en sets corridos.
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No será la primera vez que Faria coincida con los tenistas peruanos. El año pasado formó parte del equipo portugués que visitó Lima para disputar la serie de Copa Davis frente a Perú. En aquella oportunidad no enfrentó a Gonzalo Bueno, sino que cayó en el duelo de individuales frente a Ignacio Buse.
Precisamente, esa misma serie dejó uno de los triunfos más importantes de la carrera del trujillano, quien sorprendió al vencer al entonces Top 50 Nuno Borges, convirtiéndose en la victoria de mayor prestigio de su trayectoria. Ahora, Bueno buscará repetir la historia frente a otro representante portugués y demostrar que también puede imponerse a un jugador instalado entre los cien mejores del mundo.
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