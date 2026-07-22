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Renato Tapia eleva a Ricardo Gareca por su convicción con la selección peruana: “Mi segundo papá, nos metió el chip de que estábamos a la altura”

El ‘13′ de la ‘bicolor’ hizo un breve repaso de las lecciones que dejó el ‘Tigre’ en su paso por el equipo. Ponderó su familiaridad con el grupo y su forma de motivar dentro del vestuario

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Ricardo Gareca hizo de Renato Tapia uno de sus jerarcas dentro de la selección peruana. - Crédito: AFP
Ricardo Gareca hizo de Renato Tapia uno de sus jerarcas dentro de la selección peruana. - Crédito: AFP

Es innegable que con Ricardo Gareca hubo un cambio radical en la historia de la selección peruana. Durante su proceso, que duró más de siete años, recuperó la identidad futbolística de la configuración nacional al tiempo que constituyó referentes en la interna como el caso de Renato Tapia, acaso uno de los jerarcas de su plausible gestión.

Por esa confianza plena, el mediocentro nacional no deja de recordar al ‘Tigre’, quien de momento ha hecho un alto a sus funciones técnicas para sumergirse a un nuevo mundo como el streaming. El que fuera uno de los capitanes de la ‘bicolor’ aprovechó su presencia en el espacio ‘Entre Patas’ para ponderar la familiaridad del estratega.

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Renato Tapia apuntó contra la FPF y rechazó haber pedido DT para la selección peruana.
Renato Tapia ha disputado tres procesos eliminatorios con Perú. - Crédito: FPF

Consultado sobre las lecciones que le dejó Gareca en su paso por la Villa Deportiva Nacional, Tapia etiquetó al ‘Flaco’ como un genio más que diferencial, al cual lo respeta a la altura de un familiar. Además, explicó que en todo momento trasladaba fuerza y convicción en el equipo para salir adelante sin importar cuán difícil fuera el desafío.

Un crack, mi segundo papá, seguro”, partió diciendo Renato añadiendo que “cambió la mentalidad del jugador peruano; lo que forjó Cienciano del ‘sí se puede’, pero ya está, ya pasó [borrón y cuenta nueva]”.

El '13' no ha dudado en calificar al 'Tigre' como un segundo padre por su estrecha relación con cada uno de los efectivos de la selección nacional. | VIDEO: Entre Patas

También el centrocampista, que en su momento fue preponderante en los planes de Perú, compartió una reflexión vinculada con la competitividad, aquella característica reconocible en la selección nacional, que, actualmente, se ha perdido e intenta recuperarse con otro comando técnico.

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Le metió el chip al jugador peruano de que estaba a la par de cualquier otra selección a nivel sudamericano y mundial, y que teníamos una calidad enorme, que en lo físico mejoramos muchísimo. Creo que eso nos llevó al Mundial y a estar cerca del Mundial de Qatar también”, cerró Renato.

Ricardo Gareca enfrentó a Argentina como seleccionador de Perú en varias oportunidades. - Crédito: EFE
Ricardo Gareca llevó las riendas de la selección peruana entre 2015 y 2022. - Crédito: EFE

Tapia, de los bastiones de la era Gareca

Renato Tapia era una realidad durante la gestión de Sergio Markarián, pero su predilección por los experimentados impidió que se ganase un sitio con la selección peruana. Tuvo que esperar un cambio en la dirección técnica para empezar de cero. Fue con Ricardo Gareca, valgan verdades, que arrancó su historia con la ‘blanquirroja’.

Desde el primer partido oficial del ‘Tigre’ se apreció una inclinación especial por Tapia, quien con el paso del tiempo se convirtió en un efectivo inamovible en el centro del campo. Su personalidad, liderazgo, fuerza y capacidad física fueron algunas virtudes que convencieron al técnico para apostar indefinidamente por el joven jugador.

El 'Tigre' se mostró del lado del mediocentro nacional después de su alzar su voz frente a las desprolijidades de la FPF. | VIDEO: Pase Filtrado

No importaba el escenario, ni el rival ni mucho menos la condición, Renato Tapia siempre estaba sobre el césped para responder por Ricardo Gareca. Incluso a nivel de consideración, apenas se encontraba unos pocos peldaños debajo de Paolo Guerrero y Christian Cueva, gravitantes en el proceso de Rusia 2018.

Por su equilibrio y músculo en el ecuador del campo, Perú se hizo una estructura mucho más sólida a lo largo del camino clasificatorio, que se saldó con un histórico pase a la Copa del Mundo 2018. En aquel escenario planetario, el ‘13’ fue de los inicialistas en la Fase de Grupos.

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia, a quien considera un líder de la selección peruana. - Crédito: AFP / FPF
Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia, a quien considera un líder de la selección peruana. - Crédito: AFP / FPF

Tras la gran cita, Tapia siguió siendo parte de los referentes nacionales con Gareca en la zona técnica. Su nivel no decayó y mantuvo su jerarquía en el equipo hasta el final del periplo del argentino en el doloroso descarrilamiento ante Australia, en la repesca intercontinental del Mundial 2022.

Con la idea de una reforma integral en la ‘blanquirroja’, la FPF no renovó el vínculo de Ricardo Gareca, situación que decepcionó a Renato Tapia, quien tiempo después comenzó a sostener diferencias con los altos mandos hasta quedar desmarcado por disposiciones del nuevo CT.

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