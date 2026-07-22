La cueva donde habitaron los primeros humanos del Perú reabre sus excavaciones para buscar nuevas evidencias del poblamiento andino

En la cueva de Pikimachay se halló la evidencia de presencia humana más antigua del Perú. (Composición Infobae)

La investigación arqueológica en el Perú incorpora una nueva etapa con el reinicio de los estudios científicos en uno de los espacios más representativos para el conocimiento del poblamiento temprano de los Andes. El trabajo busca ampliar la información disponible sobre las primeras comunidades humanas que ocuparon el territorio peruano a partir del análisis de nuevos hallazgos.

La región Ayacucho concentra parte de ese interés debido a la importancia histórica de uno de sus principales sitios arqueológicos. Especialistas retomarán las excavaciones con autorización oficial, dentro de un proyecto que combina investigación, conservación del patrimonio y mejoras destinadas a la visita pública.

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Las acciones previstas incluyen la participación de un equipo multidisciplinario encargado de examinar los depósitos arqueológicos con metodologías actuales. Las autoridades regionales también proyectan obras complementarias para facilitar el acceso de visitantes y fortalecer la difusión del valor histórico del lugar.

El desarrollo de estas actividades coincide con el interés institucional por reforzar la protección de los espacios arqueológicos considerados fundamentales para reconstruir la historia más antigua del país. Los estudios previstos permitirán incorporar nueva información al conocimiento científico sobre las primeras ocupaciones humanas registradas en territorio peruano.

Excavaciones científicas reciben autorización oficial

El Ministerio de Cultura autorizó el reinicio de las excavaciones científicas en la Cueva de Pikimachay, en Ayacucho. Difusión

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ayacucho informó el inicio de los trabajos oficiales de excavación e investigación en la Cueva de Pikimachay, ubicada en el distrito de Pacaycasa, provincia de Huamanga.

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Las labores cuentan con autorización del Ministerio de Cultura mediante la Resolución Directoral N.° 000032-2026. La investigación está bajo la conducción del arqueólogo José Alberto Ochatoma Paravicino, quien dirige un equipo integrado por ocho especialistas.

El proyecto tiene como propósito localizar nuevas evidencias relacionadas con las primeras poblaciones que ocuparon los Andes. Los investigadores esperan obtener información que permita precisar las rutas utilizadas por los grupos humanos durante su llegada al continente y su posterior establecimiento en esta parte de América.

La directora regional de Dircetur Ayacucho, Sinthia Caballero, indicó que la intervención busca generar beneficios para la población cercana. Según señaló, la finalidad consiste en fortalecer el reconocimiento del patrimonio regional e impulsar el desarrollo turístico, económico y cultural mediante la puesta en valor del complejo arqueológico.

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Además de las investigaciones científicas, el plan contempla inversión pública destinada al acondicionamiento del complejo arqueológico. Entre las acciones previstas figura el mejoramiento del acceso al sitio para facilitar el ingreso de visitantes.

El proyecto también incluye la construcción de un estacionamiento y la habilitación de espacios destinados a la contemplación del paisaje y a la difusión del patrimonio cultural presente en la zona.

Como parte de la etapa final, las autoridades prevén la musealización del Complejo Arqueológico de Pikimachay. La propuesta considera la creación de un centro de interpretación orientado a estudiantes, investigadores y visitantes, con espacios dedicados a explicar la historia de los primeros pobladores del territorio peruano y el legado cultural de Ayacucho.

Un sitio clave para conocer los primeros asentamientos humanos

El cerro donde se encuentra la cueva de Pikimachay está frente a un río. (Gobierno del Perú)

La Cueva de Pikimachay se ubica en un cerro del distrito de Pacaycasa, aproximadamente a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Ayacucho. Su denominación proviene del quechua y significa “cueva de las pulgas”.

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El recinto natural presenta cerca de 60 metros de longitud, 24 metros de ancho y 12 metros de altura. Su ubicación frente a un río convirtió al lugar en un punto de interés para diversas investigaciones arqueológicas desarrolladas durante las últimas décadas.

La relevancia del sitio responde a las evidencias relacionadas con la presencia de grupos humanos en épocas muy tempranas del poblamiento americano, motivo por el cual especialistas nacionales e internacionales mantuvieron interés constante en su estudio.

Estudios científicos redefinieron la antigüedad de los hallazgos

Vista desde el interior de la cueva Pikimachay. (Gobierno del Perú)

Las primeras excavaciones sistemáticas se realizaron en 1970 bajo la dirección del arqueólogo estadounidense Richard MacNeish. Durante esos trabajos aparecieron conjuntos de piezas de piedra junto a restos óseos de perezosos gigantes del género Scelidotherium. En ese momento, una datación por radiocarbono planteó una antigüedad superior a 20 mil años.

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Años después, especialistas en prehistoria revisaron esos materiales y concluyeron que parte de las piedras correspondía a fragmentos desprendidos del techo de la cueva, sin evidencia de modificación humana.

Una evaluación posterior permitió distinguir otro conjunto lítico con señales claras de talla realizada por personas. El Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) estableció para esas piezas una antigüedad entre 17.700 y 16.600 años.

Con esos resultados se confirmó la existencia de las evidencias más antiguas de presencia humana identificadas en el Perú, aspecto que convirtió a Pikimachay en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país.

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