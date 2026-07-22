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Cerrón nunca salió de Huancayo desde que pasó a ser prófugo, según su madre: “Está demostrada la incapacidad de la PNP”

La madre del líder de Perú Libre celebró el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva en su contra, denunció una persecución judicial y cuestionó los operativos policiales para capturarlo

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Vladimir Cerrón podrá salir de la clandestinidad tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la orden de prisión preventiva de 24 meses dictada en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro
Vladimir Cerrón podrá salir de la clandestinidad tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la orden de prisión preventiva de 24 meses dictada en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha permanecido en Huancayo, capital de su región natal, Junín, desde octubre de 2023, cuando pasó a la clandestinidad, de la que ahora podrá salir gracias al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la orden de prisión preventiva en su contra.

En diálogo con el medio local Huancayork Times, su madre, Bertha Rojas, celebró la resolución que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por su hijo, quien se encuentra con paradero desconocido, sin que las autoridades lograran capturarlo.

“Me parece muy justo. Al fin se ha encontrado justicia. Hay todavía reserva moral en algunos magistrados que actúan de acuerdo a lo que ellos interpretan son las normas legales”, dijo.

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Rojas sostuvo que su hijo fue víctima de persecución judicial y cuestionó la actuación de las autoridades. “A mi hijo lo han perseguido, le han dado un dictamen sin acusación fiscal. No pueden, no hay abuso. Porque toda la persecución, todo el tiempo esperaron acusación fiscal para saber que no sea justo”, señaló.

La madre aseguró que Cerrón “jamás ha salido” de Huancayo, ni mucho menos del país, antes de cuestionar los operativos policiales desplegados para capturarlo. “Esta es su tierra, aquí nació, no tiene por qué correr. Algunos dicen: se ha ido al extranjero, falso”, afirmó.

Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón
Rojas afirmó que Cerrón nunca salió de Huancayo desde que pasó a la clandestinidad en octubre de 2023 y atribuyó a la Policía una incapacidad para ubicarlo, pese a los operativos desplegados

“Lo que pasa es que estamos demostrando la incapacidad de la policía, y critico a los grandes mentirosos que dicen que Cerrón está en Asia, en tal sitio. Jamás se ha salido”, añadió.

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Rojas también indicó que la comunicación con su hijo se ha mantenido únicamente por mensajes y no de forma presencial. Además, adelantó que el Poder Judicial ya cuenta con la resolución correspondiente y que “va a su trámite para convocar a una audiencia” con el fin de acatar lo dispuesto por el máximo tribunal de garantías.

El fallo, en rigor, pidió al sistema judicial implantar sobre Cerrón otras medidas menos restrictivas que permiten garantizar su presencia frente a los procesos por presunta corrupción abiertos en su contra cuando fue gobernador regional de Junín (2011-2014).

El político tenía pendiente una orden de prisión preventiva de 24 meses por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, una red que cobraba sobornos para emitir licencias de conducir en esa jurisdicción.

Captura de pantalla de una publicación de la red social X con la fotografía de Vladimir Cerrón, texto y botones de interacción
El TC ordenó reemplazar la prisión preventiva por medidas menos restrictivas, al considerar que estas son suficientes para garantizar la presencia de Cerrón en los procesos por presunta corrupción que enfrenta

En 2025, el fundador de Perú Libre ya había logrado que la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia de tres años y seis meses por el delito de colusión simple en el caso ‘Aeródromo Wanka’, que investigó las presuntas irregularidades en el contrato de construcción del terminal aéreo en la provincia de Concepción.

En los últimos años, que correspondieron al gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), destituido por el fallido intento de golpe de Estado en 2022, y de su sucesora Dina Boluarte (2022-2025), Cerrón se mantuvo en la clandestinidad e incluso hubo una investigación por su supuesta fuga en un auto de la Presidencia de la República hacia una localidad al sur de Lima.

A pesar de figurar en la lista de los prófugos más buscados por la Policía Nacional (PNP), nunca se dio con su paradero y desde la clandestinidad trató de ser candidato presidencial en los últimos comicios que ganó Keiko Fujimori.

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