Chacalón Jr. da detalles de su estado de salud y la razón por la que no está en los escenarios

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, José María Palacios Puente, conocido artísticamente como Chacalón Jr., compartió detalles sobre el complicado proceso de salud que lo apartó de los escenarios en los últimos meses. El cantante peruano reveló que recibió un diagnóstico de tuberculosis (TBC) tras atravesar dificultades físicas y emocionales, situación que modificó su rutina y lo obligó a detener sus presentaciones.
Según relató el propio Chacalón Jr. en su cuenta de TikTok, su salud comenzó a deteriorarse luego de someterse a una cirugía de manga gástrica. El procedimiento le permitió perder alrededor de 40 kilos, pero trajo consigo una serie de complicaciones.
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“Me dio la TBC. Estuve mal. No quiero ser mentiroso porque hay muchos comentarios que dicen: ‘Él está enfermo, tiene sida, tiene cáncer, gastritis, un montón de cosas’. Yo pienso que la gente debe pensar un poco porque todos tenemos familia. Esas cositas no se le desean a nadie”, expresó el intérprete al dirigirse a sus seguidores.
José María Palacios, conocido como Chacalón Jr. aborda su condición médica, mencionando una operación de manga gástrica, TBC, y los tratamientos recibidos, además de explicar su ausencia de los escenarios. Este contenido está dirigido a sus seguidores. | TikTok
Durante el proceso de recuperación, el cantante enfrentó dificultades que afectaron tanto su estado físico como su ánimo. Permaneció en cama durante un periodo prolongado, afectado por episodios de depresión y una sensación de aislamiento. “Yo me deprimí bastante, como no se imaginan. Estuve postrado en una cama. Gracias a Dios ya salí de esto. Tengo cinco meses de tratamiento, me queda poco para recuperarme y listo”, manifestó el artista durante la transmisión.
A lo largo de la conversación con sus seguidores, Chacalón Jr. agradeció el respaldo de su esposa, su madre y sus hijos. Destacó que la familia fue un pilar fundamental para atravesar la enfermedad y reconoció la importancia de contar con apoyo cercano en momentos críticos. Según sus palabras, este entorno le dio la fuerza necesaria para sobrellevar el tratamiento y continuar adelante.
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El cantante aprovechó el espacio para aclarar los rumores y especulaciones que surgieron en torno a su salud. Hizo un llamado a la empatía y solicitó evitar comentarios infundados. Insistió en que las enfermedades graves no deberían convertirse en objeto de especulación pública, ya que afectan también a las personas más cercanas al afectado.
Chacalón Jr. revela que sus amigos se alejaron tras enfermedad
Durante la misma transmisión, Chacalón Jr. expuso una de las experiencias más difíciles que atravesó durante su recuperación: la distancia de personas que consideraba amigas. “Los amigos se ven en las buenas y en las malas, cuando estás enfermo. Ahora me doy cuenta quiénes son mis amigos”, indicó el músico, evidenciando su decepción por la actitud de quienes se alejaron en medio de su proceso médico.
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El artista describió el contexto personal y emocional que acompañó su diagnóstico. “Nadie sabe lo que uno está pasando, es una pesadilla, pero como se dice, son pruebas”, compartió al sincerarse sobre los desafíos que enfrenta lejos de los escenarios. Su testimonio puso en evidencia la soledad que puede acompañar a quienes atraviesan problemas de salud graves.
A pesar de esta situación, Chacalón Jr. mantiene una postura optimista. Reconoció que el aislamiento social y la falta de apoyo por parte de algunas amistades no han disminuido su determinación por recuperarse. “Algunos me han abandonado, han pensado que no voy a volver a cantar”, lamentó, aunque reafirmó su deseo de regresar a la música tan pronto complete su tratamiento.
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El cantante concluyó su mensaje con palabras de esperanza, al asegurar que trabaja activamente en su recuperación para volver a los escenarios. “Estoy contento, feliz y alegre con todos ustedes. Voy a regresar con la bendición de Dios y con fuerza”, afirmó ante su audiencia, renovando el compromiso con su carrera artística.
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