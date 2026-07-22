Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 comienza hoy, miércoles 22 de julio, y la selección peruana debutará frente a su clásico rival, Chile, en el Coliseo Eduardo Dibós. El partido está programado para las 18:15 horas de Perú. A continuación, los detalles sobre dónde ver la transmisión de este encuentro.
Dónde ver Perú vs Chile por Copa Sudamericana de Vóley 2026
El partido entre Perú y Chile por la fecha 1 de la Copa Sudamericana de vóley 2026 será transmitido a nivel nacional por Latina Televisión, tanto en el canal 2 como en el 702 en HD. Además, el encuentro podrá verse en vivo a través del sitio web y la aplicación oficial del canal.
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Horario de Perú vs Chile por Copa Sudamericana de Vóley 2026
Este partido comenzará a las 18:15 horas de Perú y a las 19:15 horas de Chile. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:15 horas de México; a las 18:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:15 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 20:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Preparación de Perú
La selección peruana de vóley participó en la Copa Latina, un cuadrangular amistoso previo a la Copa Sudamericana. En este torneo, el equipo nacional se dividió en dos planteles, Perú Mundialista y Perú Olímpico, con el objetivo de brindar oportunidades a todas las jugadoras.
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El certamen también contó con la presencia de Argentina y Perú Sub 19, que ingresó en reemplazo de Venezuela tras su imposibilidad de viajar debido a la tragedia del terremoto. Perú Mundialista se consagró campeón del torneo.
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Fecha 1
Miércoles 22 de julio
- Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fecha 2
Jueves 23 de julio
- Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fecha 3
Viernes 24 de julio
- Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fase final
Sábado 25 de julio
- Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)
- Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)
Domingo 26 de julio
- Partido por el séptimo puesto (9:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el quinto puesto (12:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Partido por el tercer puesto (14:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Final (17:15 horas / por señal abierta de Latina)
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