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Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026

El equipo de Antonio Rizola se enfrentará a su clásico rival en su primer partido en el Coliseo Eduardo Dibós. Conoce cómo sintonizar este encuentro

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Perú se enfrentará a Chile en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Perú se enfrentará a Chile en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 comienza hoy, miércoles 22 de julio, y la selección peruana debutará frente a su clásico rival, Chile, en el Coliseo Eduardo Dibós. El partido está programado para las 18:15 horas de Perú. A continuación, los detalles sobre dónde ver la transmisión de este encuentro.

Dónde ver Perú vs Chile por Copa Sudamericana de Vóley 2026

El partido entre Perú y Chile por la fecha 1 de la Copa Sudamericana de vóley 2026 será transmitido a nivel nacional por Latina Televisión, tanto en el canal 2 como en el 702 en HD. Además, el encuentro podrá verse en vivo a través del sitio web y la aplicación oficial del canal.

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Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del debut peruano, con información previa, seguimiento punto a punto, resúmenes de las jugadas clave, declaraciones de protagonistas, resultados, tabla de posiciones y todos los detalles relevantes del certamen.

El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)

Horario de Perú vs Chile por Copa Sudamericana de Vóley 2026

Este partido comenzará a las 18:15 horas de Perú y a las 19:15 horas de Chile. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:15 horas de México; a las 18:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:15 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 20:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Preparación de Perú

La selección peruana de vóley participó en la Copa Latina, un cuadrangular amistoso previo a la Copa Sudamericana. En este torneo, el equipo nacional se dividió en dos planteles, Perú Mundialista y Perú Olímpico, con el objetivo de brindar oportunidades a todas las jugadoras.

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El certamen también contó con la presencia de Argentina y Perú Sub 19, que ingresó en reemplazo de Venezuela tras su imposibilidad de viajar debido a la tragedia del terremoto. Perú Mundialista se consagró campeón del torneo.

El equipo nacional volteó 3-2 a las argentinas en la fecha 3 de la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 22 de julio

  • Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 2

Jueves 23 de julio

  • Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 3

Viernes 24 de julio

  • Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio.
La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio. Créditos: FPV.

Fase final

Sábado 25 de julio

  • Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
  • Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
  • Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)
  • Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)

Domingo 26 de julio

  • Partido por el séptimo puesto (9:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
  • Partido por el quinto puesto (12:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
  • Partido por el tercer puesto (14:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Final (17:15 horas / por señal abierta de Latina)

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