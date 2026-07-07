Sport Huancayo oficializó el fichaje del paraguayo Juan José Giménez: ‘rojo matador’ se alista para el debut ante Alianza Lima

El club de Huancayo incorporó al extremo paraguayo de 23 años como su primera alta para la segunda rueda de la Liga1, con el objetivo de ampliar recursos ofensivos por la derecha (Sport Huancayo)

Con la intención de elevar su producción en el Torneo Clausura 2026, Sport Huancayo activó sus movimientos en el mercado y cerró la incorporación del extremo paraguayo Juan José Giménez.

El futbolista de 23 años se suma como primera alta del club para el segundo certamen del año y aparece como una alternativa para el frente ofensivo del equipo que conduce Richar Pellejero, que tendrá su estreno en el Clausura como visitante frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Un refuerzo paraguayo para las bandas de Sport Huancayo

Sport Huancayo presentó al paraguayo Juan José Giménez como su primer refuerzo para el Clausura 2026. El extremo llega desde Rubio Ñu para aportar velocidad, desborde y mayor peso ofensivo. (Sport Huancayo)

La institución huancaína presentó al atacante como nueva pieza para el plantel y lo describió como un jugador capaz de aportar velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y lectura para abrir espacios en el último tercio. En el anuncio, el club comunicó: "Juan Giménez es del ‘Rojo Matador’. El extremo paraguayo se une al equipo para aportar en la ofensiva con su rapidez, capacidad de desborde y habilidad para generar espacios en ataque“.

PUBLICIDAD

Giménez llega desde Rubio Ñu del fútbol paraguayo y aterriza en la “Ciudad Incontrastable” como una de las cartas para ampliar recursos por el costado. Su posición natural es la de extremo derecho, aunque su perfil ofensivo lo ubica como un elemento pensado para escenarios en los que el equipo necesite amplitud, transiciones rápidas y presencia cerca del área rival.

El arribo del paraguayo también se enmarca en la planificación de Huancayo para iniciar el Clausura con un partido exigente fuera de casa. El calendario lo coloca de inmediato frente a Alianza Lima, por lo que el cuerpo técnico dispondrá de un corto margen para integrarlo a la dinámica del grupo y evaluar su disponibilidad competitiva.

PUBLICIDAD

Carrera, antecedentes y números recientes del nuevo atacante

La trayectoria de Juan José Giménez incluye clubes paraguayos y presencia en la selección sub-20. Su continuidad en Rubio Ñu respaldó su llegada al fútbol peruano para el Clausura. (Instagram: gimenezjj15)

A los 23 años, Juan José Giménez ya acumuló recorrido en la liga de su país. Su formación profesional comenzó en Cerro Porteño, club en el que dio sus primeros pasos antes de continuar su trayectoria en otras instituciones del medio paraguayo. Más adelante vistió la camiseta de Sportivo Ameliano y, en su etapa más reciente, actuó en Rubio Ñu, desde donde se concretó su transferencia al fútbol peruano.

En el plano de selecciones, Giménez registró participación con Paraguay sub-20. En ese contexto enfrentó a Perú en un amistoso internacional disputado el 24 de septiembre de 2022, compromiso que terminó 1-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en México, por la Revelations Cup.

PUBLICIDAD

Su desempeño estadístico en Rubio Ñu dejó un registro de cuatro goles y dos asistencias en 41 partidos. En ese mismo tramo recibió cinco tarjetas amarillas y una tarjeta roja, con un total de 2.500 minutos en el campo. Esos números lo ubican como un atacante con continuidad y presencia sostenida, además de un volumen de participación que puede facilitar su adaptación a un calendario de alta exigencia.

Giménez pasa a ser una opción más para la ofensiva de Huancayo, en un tramo de la temporada en el que los equipos suelen ajustar planteles, incorporar piezas para roles específicos y buscar mayor competitividad en partidos de alta tensión por la Liga1.

PUBLICIDAD

Debut ante Alianza Lima y el calendario completo del Clausura

El estreno del "Rojo Matador" será el 19 de julio ante Alianza Lima en Matute. Luego afrontará un exigente calendario que incluye duelos frente a Sporting Cristal y Universitario. (Sport Huancayo)

El Clausura para Sport Huancayo comenzará con una visita a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro está programado para el domingo 19 de julio desde las 20:00 horas (01:00 GMT). En ese partido podría producirse el estreno del extremo paraguayo con la camiseta del “Rojo Matador”, según su evolución en los entrenamientos y la evaluación del comando técnico.

Tras ese primer compromiso, el equipo afrontará una seguidilla de partidos ante rivales de distintas plazas y con viajes al interior. Este es el programa del club en el Torneo Clausura:

- Fecha 1: vs. Alianza Lima (Estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 2: vs. Atlético Grau (Estadio IPD de Huancayo)

- Fecha 3: vs. FC Cajamarca (Estadio Héroes de San Ramón)

- Fecha 4: vs. Los Chankas (Estadio IPD de Huancayo)

- Fecha 5: vs. Sporting Cristal (Estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 6: vs. Deportivo Moquegua (Estadio IPD de Huancayo)

- Fecha 7: vs. ADT de Tarma (Estadio Unión Tarma)

- Fecha 8: vs. Sport Boys (Estadio IPD de Huancayo)

- Fecha 9: vs. Comerciantes Unidos (Estadio Juan Maldonado Gamarra)

- Fecha 10: vs. UTC (Estadio IPD de Huancayo)

- Fecha 11: vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 12: vs. Cusco FC (Estadio IPD de Huancayo)

- Fecha 13: vs. Alianza Atlético (Estadio IPD de Huancayo)

- Fecha 14: vs. Juan Pablo II (Complejo Deportivo Juan Pablo II)

- Fecha 15: vs. Melgar (Estadio IPD de Huancayo)

- Fecha 16: vs. Cienciano (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 17: vs. Universitario de Deportes (Estadio IPD de Huancayo)