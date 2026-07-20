Golazo de chalaca de Nahuel Luján que sorprendió a Matute en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Nahuel Luján fue el gran protagonista en el arranque del duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo, disputado este domingo 19 de julio, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El volante argentino sorprendió a todos en Matute al abrir el marcador con una espectacular chalaca dentro del área, una definición de gran factura que silenció momentáneamente el estadio Alejandro Villanueva.
El tanto llegó en un momento en el que el cuadro ‘blanquiazul’ controlaba el trámite del encuentro. Desde el inicio, los dirigidos por Pablo Guede adelantaron sus líneas, manejaron la posesión y empujaron a su rival hacia su propio campo. Sin embargo, el conjunto visitante supo resistir la presión y esperó con paciencia el instante indicado para responder.
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A los 18 minutos apareció la inspiración de Nahuel Luján. El mediocampista argentino inició la acción por el costado derecho y encontró a Piero Magallanes, con quien elaboró una rápida pared para romper la última línea defensiva. Tras recibir la devolución, el balón se elevó más de lo esperado, obligándolo a improvisar en cuestión de segundos.
Lejos de perder el control de la jugada, el ‘10’ de Sport Huancayo apeló a toda su técnica. Giró el cuerpo y conectó el esférico con una impecable chalaca que dejó inmóvil al arquero aliancista, Alejandro Duarte. La ejecución fue tan precisa como potente, suficiente para colocar la pelota en el fondo de la red y desatar la celebración de todo el banco huancaíno.
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La anotación cambió por completo el panorama del compromiso. El elenco visitante se adelantó en el marcador sin haber dominado la posesión, mientras que Alianza Lima recibió un golpe inesperado cuando atravesaba su mejor pasaje en el partido. El silencio que se apoderó del estadio Alejandro Villanueva contrastó con la euforia de los futbolistas de Sport Huancayo, que festejaron junto al autor de una verdadera joya.
El aporte de Nahuel Luján en Sport Huancayo
Con su brillante definición frente a Alianza Lima, Nahuel Luján continúa consolidándose como una de las principales figuras de Sport Huancayo en la presente temporada. El volante argentino alcanzó su quinta anotación con la camiseta del ‘Rojo Matador’, ratificando su influencia en el frente de ataque y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.
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Pero su contribución no se limita al apartado goleador. A lo largo del año también ha repartido tres asistencias, participando de manera directa en ocho tantos de su equipo entre goles y pases de gol. Esa regularidad lo ha convertido en una de las piezas más importantes del esquema huancaíno, gracias a su visión de juego, desequilibrio en los últimos metros y facilidad para marcar diferencias en el uno contra uno.
El gol convertido en Matute no solo incrementó sus registros personales, sino que también reafirmó el gran momento que atraviesa. Con actuaciones de este nivel, Luján se mantiene como uno de los futbolistas más determinantes de Sport Huancayo en la Liga 1 2026.
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Alianza Lima y Sport Huancayo iniciaron su camino en el Clausura
Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentaron este domingo 19 de julio en el estadio Alejandro Villanueva por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos afrontaron su estreno en el segundo certamen de la temporada con el objetivo de sumar sus primeros puntos y empezar con buen pie una competición clave en la lucha por sus respectivos objetivos.
El conjunto blanquiazul llegó al compromiso tras su consagración en el Torneo Apertura y con la expectativa de hacerse fuerte como local desde el inicio del Clausura. En tanto, el ‘rojo Mmatador’ buscó trasladar su regularidad al nuevo campeonato y dio el primer golpe gracias a la conquista de Nahuel Luján.
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