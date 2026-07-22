Detienen a militares acusados de tocamientos indebidos contra adolescentes en residencia estudiantil de Condorcanqui

La PNP detiene a dos militares acusados de violencia sexual en residencia estudiantil de Amazonas| Foto: Gemini IA (Minedu)

Esta mañana, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura de dos integrantes del Ejército peruano tras ser señalados como presuntos autores de un caso de tocamientos indebidos contra adolescentes en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Según información del Ministerio de Educación, ambos militares pertenecían a la base Ciro Alegría y fueron acusados de ingresar de manera irregular a la residencia estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría, donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el relato de Julio Gallardo, director de la institución, los militares habrían accedido a la residencia cerca de las 3:30 a. m. del 20 de julio y habrían cometido tocamientos indebidos contra dos estudiantes de 16 años. Las adolescentes notificaron lo sucedido al personal encargado de la residencia, quienes ofrecen acompañamiento permanente a las estudiantes en los dormitorios.

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Violencia sexual en residencia de Amazonas: la PNP captura a dos militares acusados| Foto: Minedu

Tras la alerta, el personal de la residencia intervino de inmediato. Lograron detener a uno de los presuntos responsables mientras intentaba escapar y, poco después, identificaron al segundo implicado.

Ambos fueron puestos a disposición de la PNP para el inicio de las investigaciones, según confirmó el director del centro educativo.

MIMP realiza seguimiento a caso

El equipo de Bienestar de la residencia estudiantil, integrado por una psicóloga, una promotora de vida saludable y la coordinadora de la residencia, brindó atención inmediata a las adolescentes. Las autoridades confirmaron que este acompañamiento socioemocional continuará a lo largo del año lectivo, con el objetivo de garantizar la estabilidad y seguridad de las estudiantes afectadas.

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La lideresa Rosemary Pioc cuestiona los recortes en fiscalías y servicios de atención a víctimas en Condorcanqui. Foto: Valentina Astuhuamán / PUCP

El Centro de Emergencia Mujer, adscrito al Ministerio de la Mujer, comenzó a proporcionar acompañamiento especializado y coordina acciones para asegurar la protección integral de las víctimas. Como parte del proceso de investigación, el Ministerio Público solicitó la realización de la entrevista única mediante cámara Gesell, un procedimiento que busca salvaguardar los derechos de las adolescentes y evitar su revictimización.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría local por el propio director de la institución educativa, asegurando la derivación inmediata del caso al sistema judicial. El jefe de la base militar Ciro Alegría acudió rápidamente al lugar de los hechos y colaboró con la identificación de los presuntos implicados, ordenando su entrega a la PNP.

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Otro caso de violencia

Una niña awajún de siete años fue trasladada de emergencia desde la comunidad nativa de Pantam Entsa, ubicada en el distrito de El Cenepa, hasta la ciudad de Bagua, región Amazonas, luego de confirmarse que fue víctima de violencia sexual. La menor permanece en estado crítico en el Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján, donde recibe atención médica especializada. Según los testimonios de líderes comunales, el presunto agresor sería su padrastro, quien fue retenido inicialmente por la propia comunidad bajo la custodia de la autoridad indígena local, conocida como apu.

La Defensoría del Pueblo supervisó el operativo de evacuación, que contó con el apoyo logístico del Ejército del Perú y del Centro Emergencia Mujer de la comisaría local.

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La madre de la niña autorizó los procedimientos médicos y ambas reciben atención legal, social y psicológica en un albergue con enfoque intercultural. Las fiscalías de El Cenepa y Bagua asumieron las investigaciones, pero durante el traslado del sospechoso, este logró escapar y permanece prófugo. Las autoridades continúan monitoreando la salud de la menor y trabajan en la localización del presunto responsable del abuso