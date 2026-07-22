Susan León le pide a Bryan Arámbulo que dé la cara por show no realizado y exige S/ 6250 mediante carta notarial

La actriz Susan León solicita una respuesta del cantante Bryan Arámbulo por la cancelación de un espectáculo, mientras formalizó la demanda contra su hermano y exmánager, Christian, por un monto de S/ 6250.

Susan León elevó la presión sobre el entorno de Bryan Arámbulo y recurrió a la vía legal para resolver el conflicto por una presentación artística que, según ella, nunca se realizó pese a existir un contrato firmado. La actriz y empresaria envió una carta notarial a Christian Arámbulo, exmánager y hermano del cantante, en la que exige el pago total de S/ 6250 en un plazo de cinco días hábiles.

La medida se adoptó luego de que Arámbulo se pronunciara en el programa ‘América Hoy’ sobre el caso, sin que León recibiera de su parte una comunicación directa ni una propuesta de solución. La actriz, que ya había presentado un reclamo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), consideró que las declaraciones del cantante no fueron suficientes y decidió intensificar sus acciones.

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Lo que exige la carta notarial y el reclamo a Bryan Arámbulo

El documento legal detalla dos conceptos de pago. El primero es la devolución de S/ 4250, correspondientes al adelanto del 50% del monto total pactado para la presentación programada el 8 de mayo en el centro comercial Parque Huaral, que nunca se realizó. El segundo es el reembolso de S/ 2000 por los gastos logísticos que León asumió para montar el evento: sonido, iluminación, transporte de equipos, movilidad de personal y producción en general.

La exvedette Susan León tomó acciones legales contra el cantante Bryan Arámbulo y su hermano Christian. A través de una carta notarial, le exige el pago de 6250 soles por los gastos de un evento que no se realizó por un presunto incumplimiento de contrato. Video: TikTok América Hoy

La suma total reclamada asciende a S/ 6250, según consta en el texto del requerimiento difundido por América TV. “La devolución inmediata de la suma de S/ 4250, correspondiente al adelanto entregado para la presentación artística incumplida”, reza el primer punto del documento. El plazo de cinco días hábiles fijado en la carta vence sin que, hasta el cierre de esta nota, Christian Arámbulo haya respondido públicamente.

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En paralelo, León dirigió un mensaje directo a Bryan Arámbulo a través de ‘América Hoy’, al que se comunicó telefónicamente. La actriz señaló que, al estar el cantante al tanto de la situación, lo mínimo que podría hacer es contactarla personalmente.

“Si ya Bryan está enterado en estos momentos, como escuché en el programa, de que ha habido este problema a través de su nombre, lo mínimo que puede hacer es dar la cara a mí y decirme: ‘Oye, cuánto lo siento, las disculpas del caso, Susan, ¿cómo podemos solucionar este problema?’”, declaró.

La empresaria también apuntó a la responsabilidad del cantante por haber puesto a su hermano al frente de su representación artística. “Porque uno tiene que asumir los errores. Si él se equivocó poniendo de mánager a su hermano, tiene que asumir su error, porque el nombre vale más que un adelanto”, afirmó León.

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La exmodelo se pronunció y reveló que intentó comunicarse con el cantante, pero nunca obtuvo una respuesta | América Hoy

La postura de Bryan Arámbulo

Cuando ‘América Hoy’ le consultó sobre el conflicto con León, Bryan Arámbulo sostuvo que desde enero había publicado en sus redes sociales que todo contrato y depósito debía gestionarse directamente con él, y que cualquier transacción válida tenía que realizarse a cuentas bancarias registradas a su nombre.

Ante la pregunta directa de la conductora Rebeca Escribens sobre si Christian era su mánager, el cantante respondió con un “no” y precisó que se trata de su hermano, no de su representante oficial. “Hace mucho tiempo nosotros hemos anunciado por mi página que la única cuenta depositada de dinero tiene que ser Bryan Jesús Arámbulo Chinga. Revisen, investiguen”, afirmó el artista ante las cámaras del programa.

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Arámbulo también atribuyó parte del problema a quienes, en busca de precios más bajos, se comunican con intermediarios no autorizados en lugar de negociar directamente con él. El caso de León se suma al de Marcos Martínez, cantante venezolano que trabajó más de ocho años con Arámbulo y denunció públicamente que nunca le pagaron el sueldo prometido por su participación en la última gira del artista.

Ambas denuncias derivaron en que el propio Arámbulo emitiera un comunicado oficial en el que anunció el cese de funciones de Christian como mánager y representante de la orquesta, y advirtió que su equipo legal evalúa acciones contra quienes, según el texto, intenten “manchar o difamar” su imagen. La carta notarial enviada a Christian Arámbulo sigue su curso legal, mientras León aguarda una respuesta y mantiene abierto su reclamo ante Indecopi.

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