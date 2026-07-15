De jugar en México, Colombia y Brasil a la Liga 1 2026: este es el nuevo refuerzo del Sport Huancayo para el Torneo Clausura

El delantero ecuatoriano, de 28 años, llega desde Real Oruro para ampliar las variantes ofensivas del Rojo Matador, que marcha 16 de 18 en la Liga 1 y debutará ante Alianza Lima en Matute (Sport Huancayo)

Sport Huancayo movió el mercado a pocos días del arranque del Torneo Clausura 2026 y oficializó la llegada del ecuatoriano Daniel Porozo, atacante de 28 años que arribó para ampliar las opciones ofensivas del equipo en el segundo semestre de la temporada.

El club comunicó la contratación mediante sus plataformas digitales y remarcó que el futbolista se incorpora con la misión de darle más variantes al frente de ataque.

El “Rojo Matador” detalló el perfil del nuevo elemento en el anuncio de su incorporación. “¡Daniel Porozo es del ‘Rojo Matador’! El delantero ecuatoriano llega al equipo para potenciar el ataque con su olfato goleador, presencia en el área y capacidad para definir las jugadas", publicó la institución en redes sociales.

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Porozo llega procedente de Real Oruro, conjunto de la Primera División de Bolivia. En su recorrido también registró pasos por clubes como Leones FC, Aucas, Independiente Petrolero, Deportivo Macará y Libertad, entre otros.

El fichaje y las primeras palabras del delantero ecuatoriano

Daniel Porozo fue presentado como nuevo delantero de Sport Huancayo y aseguró que está listo para competir desde el inicio del Clausura, con el objetivo de fortalecer el ataque del equipo. (Sport Huancayo)

En sus primeras intervenciones tras sumarse al plantel, Porozo afirmó que encontró un buen ambiente y que ya se encuentra disponible para el inicio del campeonato. “Me recibieron bien, estoy a disposición del cuerpo técnico y vamos por más”, sostuvo el atacante ecuatoriano.

El jugador explicó, además, que puede desempeñarse en más de una función en el frente ofensivo. “Juego de delantero y también de extremo por derecha. Vengo a aportar mi granito de arena y espero hacer las cosas de la mejor manera”, señaló.

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La contratación se concretó en un momento en el que Sport Huancayo intenta cambiar el rumbo de su campaña en la Liga 1. El club figura en el puesto 17 de 18, según la información difundida en uno de los reportes sobre el fichaje, y la dirigencia apuntó a reforzar la zona de ataque en busca de resultados.

Porozo y sus antecedentes recientes: su recorrido por distintos torneos

El nuevo atacante de Sport Huancayo cuenta con experiencia en ligas de Sudamérica y México. Su paso más reciente fue por Real Oruro, donde mantuvo actividad antes de llegar a la Liga 1. (Sport Huancayo)

Daniel Guillermo Porozo Valencia nació en Guayaquil, Ecuador, el 20 de septiembre de 1997. En el registro de su carrera figura como delantero y, hasta su salida, pertenecía a Real Oruro, equipo de la Primera División boliviana.

En el plano internacional, aparece un antecedente de convocatoria a selecciones juveniles. Porozo integró la selección ecuatoriana sub-17 en el Campeonato Sudamericano Sub-17 disputado en Argentina, certamen en el que marcó un gol en cuatro partidos. La participación finalizó en la primera fase: el equipo terminó cuarto en el Grupo A y no avanzó al hexagonal final.

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En su trayectoria de clubes figuran ciclos en Ecuador, México, Colombia, Bolivia, Brasil y nuevamente Ecuador, de acuerdo con el desglose estadístico actualizado al último partido disputado el 11 de julio de 2026. En ese detalle se incluyen, entre otros, sus pasos por Universidad Católica, Deportivo Quito, Celaya, Lobos BUAP, Cúcuta Deportivo, Clan Juvenil, Deportivo Cuenca, Gualaceo, Olmedo, Juventud, ABC, Libertad, Macará, Independiente Petrolero, Aucas, Leones y Real Oruro.

El registro también consigna un palmarés con títulos regionales y provinciales: Campeonato Potiguar con ABC Futebol Clube en 2022 y Segunda Categoría de Pichincha con Aampetra en 2022.

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Posible estreno ante Alianza Lima y otro refuerzo para el segundo semestre

El estreno de Sport Huancayo ante Alianza Lima podría marcar la presentación oficial de Daniel Porozo, quien reforzará el ataque junto al paraguayo Juan Giménez en el segundo semestre. (Liga 1)

Sport Huancayo iniciará su camino en el Torneo Clausura 2026 como visitante frente a Alianza Lima. El encuentro está programado para el domingo 19 de julio en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, desde las 19:00 (hora peruana).

Tanto Porozo como el extremo paraguayo Juan Giménez aparecen como alternativas para el entrenador Richard Pellejero, luego de que el club anunciara en días previos la llegada del futbolista paraguayo para el segundo semestre de la temporada.

La posibilidad de que el delantero ecuatoriano sume minutos en su primer partido quedó abierta tras sus propias declaraciones de disponibilidad y por la cercanía del debut, en un contexto en el que el equipo busca mayor efectividad en el área y más recursos para resolver jugadas ofensivas.

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