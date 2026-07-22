Perú

José María Balcázar no llegará al 28 de julio: Fernando Rospigliosi le notifica que su mandato acabará antes

Fujimorista le informa al mandatario interino que su gestión finalizará este domingo y le exige que entregue la banda presidencial al día siguiente

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José María Balcázar recibe la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi en febrero de este año.
José María Balcázar recibe la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi en febrero de este año.

El presidente interino José María Balcázar no llegaría a la ceremonia del cambio de mando del 28 de julio, según un oficio enviado por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

En el documento remitido a Balcázar, Rospigliosi le informa formalmente que su mandato culminará el domingo 26 de julio. Dice conforme a “lo dispuesto por el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios”, sin precisar a cuáles episodios se refiere.

“En ese sentido, y con el propósito de preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática del país, le comunico que será recibido por el Presidente del Congreso de la República el 27 de julio de 2026, a las 9:00 a. m., a efectos de que proceda con la entrega de la banda presidencial”, se lee en el oficio.

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Documento oficial del Congreso de la República de Perú con membrete, texto y una firma de Fernando Rospigliosi dirigida a José María Balcázar
Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de la República de Perú, firma la carta que notifica al Presidente José María Balcázar la culminación de su mandato el 26 de julio de 2026.

El presidente del Congreso para el día en el que Balcázar, según el fujimorista, tendría que entregar la banda no sería Fernando Rospigliosi, sino sería el presidente del Senado que elegirán los senadores. Uno de los senadores que aspiraría a dicho cargo sería el también fujimorista Miguel Torres, quien a la vez es primer vicepresidente electo de la República.

Últimos días para que decida sobre Pedro Castillo

El presidente José María Balcázar tiene menos de una semana para decidir si otorga un indulto o una gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo tras ser condenado a once años, cinco meses y quince días de prisión por conspiración para la rebelión. El plazo vence el 26 de julio.

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El Ministerio de Justicia trabaja en la elaboración del dictamen vinculado al pedido formal presentado por los familiares de Castillo, y el propio Balcázar anticipó el lunes que el documento podría conocerse “entre mañana o pasado”. “A partir de ahí, podremos conversar sobre este tema”, dijo el mandatario. El jefe de Estado admitió que cualquier decisión definitiva podría quedar en manos del siguiente gobierno, aunque aclaró que “no es un tema cerrado”.

La defensa del exmandatario ha presentado hasta seis solicitudes de indulto humanitario ante el Ejecutivo desde que Balcázar asumió funciones en febrero pasado. Todas han sido rechazadas porque la condena dictada en 2025 continúa en etapa de apelación y aún no adquiere carácter de sentencia firme, lo que técnicamente impide tramitar un indulto ordinario, según ha explicado el ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez.

La solicitud más reciente fue presentada el 10 de julio ante la Comisión de Gracias Presidenciales (CGP) del Ministerio de Justicia, y a diferencia de las anteriores se sustenta en un pedido de gracia común, no en razones humanitarias. El equipo legal de Castillo argumenta que el plazo máximo de reclusión sin resolución definitiva ya fue superado.

Balcázar ha reconocido en reiteradas ocasiones que la decisión le corresponde de manera exclusiva.“Yo podría o no podría dar indultos a cualquier condenado o procesado que la ley y la Constitución me pueden autorizar. De tal manera que no habría ninguna objeción que hacer, porque es una decisión presidencial”, afirmó.

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