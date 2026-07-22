Transportistas llegan en sus combis a la oficina de Keiko Fujimori para solicitar ayuda por extorsiones.

Un grupo de transportistas llegó este miércoles 22 de julio con sus combis a la oficina de la presidenta electa Keiko Fujimori. El motivo de la movilización fue el asesinato de un conductor en El Callao y la demanda urgente de medidas contra las mafias que extorsionan al sector.

Los manifestantes no lograron reunirse con Fujimori, pero fueron recibidos por senadoras electas de Fuerza Popular, entre ellas Marta Moyano.

“La presidenta electa, todavía no en ejercicio, dispuso que los congresistas atendamos a toda la población que viene a solicitar ser escuchada por problemas anteriores y diversos. Han venido dos personas, transportistas, y los he recibido. Ha habido un problema de asesinato, producto de sicariato”, expresó Moyano a la prensa.

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Exigencias y testimonios

La jornada estuvo marcada por la presencia de decenas de vehículos de transporte público estacionados alrededor del domicilio de Fujimori. Los conductores, junto con familiares del chofer asesinado, narraron ante las cámaras la escalada de violencia que viven en Lima y Callao.

“Han venido simple y sencillamente a dejar constancia, a dejar además su impotencia que tienen respecto de cómo son extorsionados y que en algún momento aceptaron pagar, pero después los extorsionan todo el mundo. Ya tienen que decir basta”, relató Moyano.

La viuda del conductor asesinado, quien se encuentra embarazada, acudió también al local partidario. “Le pido por favor de verdad que ellos, que no saben ahora nuestra situación, pues puedan moverse lo más rápido posible para parar este daño que nos están haciendo”, manifestó una de las voceras del gremio. Los familiares insistieron en que no buscan solo ayuda económica, sino acciones concretas para frenar los delitos y garantizar la seguridad en las rutas.

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“Pedimos que se haga seguimiento a las líneas telefónicas desde donde nos amenazan, porque pagamos 40 soles diarios”, reclamó Maritza, una de las manifestantes. Según los datos expuestos por los transportistas, en lo que va de 2026, siete choferes de esta ruta han sido víctimas de ataques violentos y cuatro han perdido la vida por negarse o no poder pagar las extorsiones.

Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos mientras realizaba su ruta por la Avenida Argentina, en el Callao. El ataque, perpetrado por sicarios en moto, es el tercer atentado de este tipo en un solo día, evidenciando la grave crisis de inseguridad.| Video: ATV

PNP los retiró del lugar

La movilización de los transportistas no solo estuvo motivada por el reciente asesinato de José Christian Manuel Robles Bernal, quien fue acribillado durante su recorrido en la avenida Argentina.

Días antes, la conductora Elizabeth Arroyo Umareda también fue asesinada tras negarse a pagar el cupo exigido por bandas criminales. Estos hechos dejaron en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en el transporte público.

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La expectativa del gremio es lograr una mesa de diálogo y acciones coordinadas entre el Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú (PNP) para frenar el avance de las mafias.

La protesta, que incluyó el retiro de varias combis con grúas para restablecer el tránsito, reflejó el clima de inseguridad en el sector. “Vamos con la fe de Dios”, resumió una de las portavoces al final de la jornada, subrayando la urgencia de que las autoridades brinden garantías mínimas para los conductores y sus familias.