PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de Pedro Castillo por liderar organización criminal

Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Poder Judicial confirmó la prolongación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por presuntamente haber liderado una organización criminal dedicada a cometer distintos actos de corrupción en Petroperú, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda.

Como se recuerda, en febrero de este año, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria accedió al pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y amplió por 12 meses la prisión preventiva contra Castillo por este caso.

La defensa del expresidente apeló la decisión; sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso y confirmó la prolongación de la prisión preventiva. La fecha en la que vencerá la medida será el 8 de marzo de 2027. Para ese día es muy probable que el mismo tribunal ya haya resuelto la apelación del exmandatario contra la condena de 11 años y 5 meses de prisión que se le impuso por el fallido golpe de Estado.

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La Corte Suprema de Justicia de la República de Perú confirma la prolongación de la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo.

En la resolución a la que accedió Infobae, los jueces supremos coincidieron con el Juzgado en que la investigación preparatoria presenta dificultades que ameritan prolongar la prisión preventiva. Entre las diligencias que faltan llevar a cabo se encuentran, sobre todo, pericias y análisis técnicos especializados.

De igual modo, el tribunal valora el hecho de que se trata de una presunta organización criminal, donde no solo viene siendo investigados exaltos funcionarios como Pedro Castillo y los exministros Juan Silva (MTC) y Geiner Alvarado (Vivienda), sino al menos otros 90 involucrados en distintos despachos fiscales.

Por otro lado, la Sala Suprema Penal Permanente considera que existe peligro de que Castillo Terrones huya de la justicia si es que queda en libertad. Ello debido a que no tiene arraigo laboral, el Gobierno de México está presto a darle asilo político –tal como lo hizo con Betssy Chávez– y su familia se encuentra en dicho país tras recibir un salvoconducto.

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Por estas razones, el tribunal supremo confirma la decisión de ampliar por 12 meses la prisión preventiva y exhorta al Ministerio Público a que sea “consciente y célere, ya que después de este plazo otorgado no existe otro adicional”.

Pedro Castillo (Foto: Andina)

¿Qué hechos se investigan en este caso?

En el caso de Petroperú, se investiga la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general, supuestamente gestionada por Pedro Castillo tras recibir un pago de 30,000 soles. Castillo habría sostenido reuniones en Palacio con el empresario Abudayeh Giha para asegurar que la compra de Biodiésel B100 favoreciera a la empresa Heaven Petroleum, lo que habría resultado en pagos ilícitos de hasta dos millones de soles a través de intermediarios.

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En el Ministerio de Transportes, la Fiscalía investiga el direccionamiento de la obra Puente Tarata III. Se sostiene que Castillo y el exministro Juan Silva pactaron un soborno del 0.5% del valor de la obra, utilizando a sobrinos del mandatario para contactar a los empresarios beneficiados.

Finalmente, en el Ministerio de Vivienda, se investiga la emisión del Decreto de Urgencia 102-2021 para financiar proyectos en municipalidades aliadas como Anguía. En esta red, familiares del expresidente como Yenifer, David y Walter Paredes habrían participado en la elaboración de expedientes técnicos y depósitos bancarios a favor de empresas de su entorno.

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