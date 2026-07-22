Huacachina: cerca de 300 tubulares artesanales dejarían de operar por norma que solo autoriza vehículos de fábrica en las dunas

Tras el lamentable accidente en el que una turista estadounidense perdió un brazo, las autoridades han decidido tomar medidas drásticas. Cerca de 300 vehículos tubulares informales serán retirados de las dunas de Huacachina, en Ica, dejando en vilo el futuro del principal atractivo turístico de la región. 24 Horas

La actividad turística en las dunas de Huacachina enfrenta un nuevo escenario tras una serie de intervenciones dirigidas a los vehículos utilizados para los recorridos de aventura. Las acciones de las autoridades surgieron luego de recientes accidentes que volvieron a colocar el tema de la seguridad en el centro del debate.

En los últimos días, entidades del Estado iniciaron medidas para verificar las condiciones en las que operan los carros tubulares destinados al transporte de visitantes. El objetivo consiste en aplicar la normativa vigente sobre este tipo de unidades y revisar si cumplen los requisitos exigidos para prestar el servicio.

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La situación también genera expectativa en el sector turístico de Ica debido a la cercanía de las celebraciones por Fiestas Patrias, periodo en el que la llegada de visitantes suele incrementarse de forma considerable. Los paseos por las dunas representan una de las actividades con mayor demanda dentro del circuito turístico de la zona.

Decreto Supremo restringe la circulación de tubulares artesanales

La Dirección de Normatividad del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dio por concluida la mesa de diálogo que buscaba alternativas para la operación de los tubulares en Huacachina.

Con esa decisión, entra en aplicación el Decreto Supremo 026 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, norma que establece que únicamente pueden circular por las dunas los vehículos fabricados de origen y que cumplan las especificaciones técnicas correspondientes.

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La medida alcanza a cerca de 300 tubulares utilizados para recorridos turísticos en Huacachina. De acuerdo con la información difundida, estos vehículos serían considerados informales por no responder a las condiciones previstas en la regulación vigente.

Las autoridades también anunciaron la ejecución de operativos con participación de la Policía Nacional y otras entidades competentes para retirar de circulación las unidades que no se ajusten a la normativa.

Las decisiones adoptadas por las autoridades surgieron después del accidente registrado el último fin de semana, cuando una turista estadounidense sufrió la amputación de un brazo tras la volcadura del vehículo en el que realizaba un recorrido por las dunas.

No es el único, otro accidente registrado en mayo de 2025 ,donde una turista francesa perdió la vida luego del vuelco de uno de estos vehículos durante un paseo turístico.

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De acuerdo con el reporte periodístico, turistas nacionales y extranjeros presentaron denuncias por presuntas deficiencias en las medidas de seguridad ofrecidas durante este servicio, situación que motivó nuevos controles por parte de la Policía Nacional.

Director regional explica el alcance de la norma

La Policía Nacional del Perú realiza operativos en Ica para fiscalizar los carros tubulares que operan de manera ilegal en las dunas de Huacachina. La medida responde a las constantes denuncias de turistas sobre la falta de seguridad, agravadas por recientes accidentes. Canal N

El director regional de Turismo de Ica, Gustavo Huerta Escate, explicó a 24 Horas que el análisis sobre esta problemática se remonta a varios años. Según declaró, “en el 2005 se formó una comisión multisectorial con resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde citaban a varias instituciones, tanto públicas o privadas, para poder ver de qué manera poder solucionar esta problemática”.

El funcionario también indicó que recibió información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sobre los resultados alcanzados por la comisión técnica. “Me acabo de comunicar con la encargada del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que ellos han determinado que solamente hay un solo tubular que está autorizado, que es un UTV creo, y que solamente son los que son hechos de fábrica”, señaló.

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Asimismo, precisó que las autoridades realizarán controles para aplicar la regulación vigente. “Van a realizar los operativos pertinentes a efecto de poder erradicar y que se puedan adaptar a las nuevas autorizaciones que ha dado la comisión técnica para permitir justamente que funcionen solamente, como te indico, de acuerdo a la norma, los que son hechos de fábrica, de fabricación y bajo las especificaciones técnicas que indica la norma”, manifestó.

Policía intervino vehículos sin documentación

Suspenden recorrido con tubulares. (Foto: Andina)

Como parte de los operativos, la Policía Nacional intervino tres vehículos tubulares construidos de manera artesanal en el sector de Tierra Prometida, provincia de Ica.

El mayor PNP Juan Tarazona Tenorio informó que una de las unidades fue trasladada al depósito municipal debido a la ausencia total de documentación. “Se ha intervenido tres vehículos. Un vehículo se ha internado en el depósito municipal. Dicho vehículo no cuenta con ningún tipo de documentación, motivo por el cual se ha internado en el depósito municipal”, declaró.

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Respecto a las otras dos unidades, el oficial indicó que permanecen retenidas mientras continúan las diligencias correspondientes. “Dos vehículos... se ha aplicado la medida preventiva de retención del vehículo acá en la comisaría de Ica, en vista de que no cuenta con placa y no cuenta con el SOAT respectivo”, precisó.

La Policía informó que los operativos continuarán en Tierra Prometida, lugar donde se ubican las cocheras de varios tubulares informales. Además, exhortó a las agencias de viaje y a los visitantes a contratar únicamente vehículos autorizados que cuenten con la documentación y las condiciones de seguridad exigidas para prestar el servicio turístico.

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