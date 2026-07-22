Alianza Lima hizo crucial anuncio sobre la continuidad de Pablo Guede y los Navarro tras nombramiento de nuevo gerente general. - créditos: Andina

La jornada de hoy miércoles 22 de julio marcó un punto de inflexión en la vida institucional de Alianza Lima. En una reunión decisiva, la Junta de Acreedores eligió a Alfredo Arosemena como nuevo gerente general del club, en reemplazo de Fernando Cabada. Junto a este cambio, Fernando Farah y Antonio Armejo quedaron como los acreedores mayoritarios de la entidad, una reconfiguración que generó inquietud entre los hinchas ‘blanquiazules’ respecto al futuro dirigencial, justo cuando el equipo pelea el Torneo Clausura tras consagrarse en el Apertura.

Arosemena, reconocido por su experiencia en la industria del deporte, asumió el cargo con una visión clara: “El cambio de administración no significa cambiarlo todo. Vamos a potenciar todo lo bueno que se ha venido haciendo y ajustar lo que tiene que mejorar. Lo más importante: haremos realidad los grandes proyectos de Alianza Lima, volveremos a estar cerca de nuestros socios y recuperaremos los valores aliancistas”, sostuvo en su primer mensaje oficial difundido en las redes sociales del club.

PUBLICIDAD

En el plano deportivo, la prioridad es clara para Arosemena: “La prioridad número uno de esta administración es salir campeones a fin de año y mejorar nuestro desempeño en los torneos internacionales. Ese es nuestro compromiso. Esta administración se suma para apoyar y sostener el trabajo que viene realizando el área deportiva”, enfatizó.

Cambios en la dirigencia de Alianza Lima generan rumores de quién será el nuevo administrador. YouTube Fútbol Satélite

¿Habrá cambios en el área deportiva de Alianza Lima?

Ante la expectativa generada por el relevo administrativo, Alfredo Arosemena fue categórico al referirse al futuro inmediato del área deportiva, liderada por el entrenador Pablo Guede y los responsables de la dirección deportiva, los Navarro padre e hijo.

“No planeamos hacer cambios en el primer equipo en lo que resta del semestre. Vamos a apoyar el trabajo de la Dirección y la Gerencia Deportiva, y atenderemos sus solicitudes. De hecho, pese a no estar aún a cargo de la administración, y conociendo las dificultades que existían para incorporar refuerzos, nos comprometimos a traerlos, y ya se están materializando”, aseguró.

PUBLICIDAD

En paralelo, el gerente general dio especial relevancia al trabajo en divisiones menores, base de la sostenibilidad deportiva. “La formación integral de nuestros jóvenes futbolistas va a ser nuestra principal apuesta. Vamos a volver a producir jugadores con calidad de exportación, que nos ayuden a ganar títulos y generen recursos para el club”, afirmó. De esta manera, la reestructuración busca no solo éxitos inmediatos, sino también la construcción de una cantera sólida que garantice el futuro en La Victoria.

Con el respaldo de la nueva administración, el técnico Pablo Guede buscará guiar a Alianza Lima a un título nacional que alzó por última vez el 2022. - créditos: Alianza Lima

Otras mejoras en la infraestructura de Alianza Lima

Más allá de lo deportivo, Alfredo Arosemena resaltó la importancia de concretar los proyectos de infraestructura que Alianza Lima reclama hace años. La modernización del estadio Alejandro Villanueva encabeza la agenda de su gestión: “Tendremos un estadio de vanguardia, con tecnología de punta y un gran aforo, como se merece Alianza Lima”, prometió, adelantando que la ampliación y renovación del coloso será el proyecto bandera en el corto y mediano plazo.

PUBLICIDAD

El Centro de Alto Rendimiento también figura como prioridad. “Vamos a potenciarlo y a hacerlo realidad, porque es una iniciativa clave para el desarrollo sostenible del club”, declaró, haciendo hincapié en el impacto de esta infraestructura en la preparación física y técnica de los futbolistas.

Arosemena no limitó su visión al fútbol masculino. En su discurso, reiteró la apuesta por el crecimiento integral de la entidad ‘íntima’ en todas las disciplinas: “Alianza Lima será cada vez más grande. No solo somos los más grandes del fútbol peruano; también somos un modelo de éxito en el fútbol femenino y en el vóley, disciplinas que vamos a potenciar, y sumaremos nuevas al universo blanquiazul”, sentenció.

PUBLICIDAD

El comunicado de Alianza Lima sobre el futuro del club y el respaldo a Pablo Guede y a los Navarro. - créditos: Alianza Lima