Perú Deportes

Alianza Lima hizo crucial anuncio sobre la continuidad de Pablo Guede y los Navarro tras nombramiento de nuevo gerente general

El club ‘blanquiazul’ tuvo una reunión importante en la que definió el futuro del entrenador argentino, así como del área deportiva. También hubo otras novedades sobre la institución

Guardar
Google icon
Alianza Lima hizo crucial anuncio sobre la continuidad de Pablo Guede y los Navarro tras nombramiento de nuevo gerente general. - créditos: Andina
Alianza Lima hizo crucial anuncio sobre la continuidad de Pablo Guede y los Navarro tras nombramiento de nuevo gerente general. - créditos: Andina

La jornada de hoy miércoles 22 de julio marcó un punto de inflexión en la vida institucional de Alianza Lima. En una reunión decisiva, la Junta de Acreedores eligió a Alfredo Arosemena como nuevo gerente general del club, en reemplazo de Fernando Cabada. Junto a este cambio, Fernando Farah y Antonio Armejo quedaron como los acreedores mayoritarios de la entidad, una reconfiguración que generó inquietud entre los hinchas ‘blanquiazules’ respecto al futuro dirigencial, justo cuando el equipo pelea el Torneo Clausura tras consagrarse en el Apertura.

Arosemena, reconocido por su experiencia en la industria del deporte, asumió el cargo con una visión clara: “El cambio de administración no significa cambiarlo todo. Vamos a potenciar todo lo bueno que se ha venido haciendo y ajustar lo que tiene que mejorar. Lo más importante: haremos realidad los grandes proyectos de Alianza Lima, volveremos a estar cerca de nuestros socios y recuperaremos los valores aliancistas”, sostuvo en su primer mensaje oficial difundido en las redes sociales del club.

PUBLICIDAD

En el plano deportivo, la prioridad es clara para Arosemena: “La prioridad número uno de esta administración es salir campeones a fin de año y mejorar nuestro desempeño en los torneos internacionales. Ese es nuestro compromiso. Esta administración se suma para apoyar y sostener el trabajo que viene realizando el área deportiva”, enfatizó.

Cambios en la dirigencia de Alianza Lima generan rumores de quién será el nuevo administrador. YouTube Fútbol Satélite

¿Habrá cambios en el área deportiva de Alianza Lima?

Ante la expectativa generada por el relevo administrativo, Alfredo Arosemena fue categórico al referirse al futuro inmediato del área deportiva, liderada por el entrenador Pablo Guede y los responsables de la dirección deportiva, los Navarro padre e hijo.

No planeamos hacer cambios en el primer equipo en lo que resta del semestre. Vamos a apoyar el trabajo de la Dirección y la Gerencia Deportiva, y atenderemos sus solicitudes. De hecho, pese a no estar aún a cargo de la administración, y conociendo las dificultades que existían para incorporar refuerzos, nos comprometimos a traerlos, y ya se están materializando”, aseguró.

PUBLICIDAD

En paralelo, el gerente general dio especial relevancia al trabajo en divisiones menores, base de la sostenibilidad deportiva. “La formación integral de nuestros jóvenes futbolistas va a ser nuestra principal apuesta. Vamos a volver a producir jugadores con calidad de exportación, que nos ayuden a ganar títulos y generen recursos para el club”, afirmó. De esta manera, la reestructuración busca no solo éxitos inmediatos, sino también la construcción de una cantera sólida que garantice el futuro en La Victoria.

Fernando Cabada – Piero Cari – Pablo Guede – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
Con el respaldo de la nueva administración, el técnico Pablo Guede buscará guiar a Alianza Lima a un título nacional que alzó por última vez el 2022. - créditos: Alianza Lima

Otras mejoras en la infraestructura de Alianza Lima

Más allá de lo deportivo, Alfredo Arosemena resaltó la importancia de concretar los proyectos de infraestructura que Alianza Lima reclama hace años. La modernización del estadio Alejandro Villanueva encabeza la agenda de su gestión: “Tendremos un estadio de vanguardia, con tecnología de punta y un gran aforo, como se merece Alianza Lima”, prometió, adelantando que la ampliación y renovación del coloso será el proyecto bandera en el corto y mediano plazo.

El Centro de Alto Rendimiento también figura como prioridad. “Vamos a potenciarlo y a hacerlo realidad, porque es una iniciativa clave para el desarrollo sostenible del club”, declaró, haciendo hincapié en el impacto de esta infraestructura en la preparación física y técnica de los futbolistas.

Arosemena no limitó su visión al fútbol masculino. En su discurso, reiteró la apuesta por el crecimiento integral de la entidad ‘íntima’ en todas las disciplinas: “Alianza Lima será cada vez más grande. No solo somos los más grandes del fútbol peruano; también somos un modelo de éxito en el fútbol femenino y en el vóley, disciplinas que vamos a potenciar, y sumaremos nuevas al universo blanquiazul”, sentenció.

El comunicado de Alianza Lima sobre el futuro del club y el respaldo a Pablo Guede y a los Navarro. - créditos: Alianza Lima
El comunicado de Alianza Lima sobre el futuro del club y el respaldo a Pablo Guede y a los Navarro. - créditos: Alianza Lima

Temas Relacionados

Alfredo ArosemenaPablo GuedeFranco NavarroAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino HOY: Canal TV del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Los celestes reciben a los brasileños con la idea de comenzar a asegurar un lugar en los octavos de final del segundo torneo más importante del continente

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino HOY: Canal TV del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

El conjunto ‘rimense’ buscará dar el primer golpe ante su hinchada en el Estadio Nacional de Lima cuando juegue ante el ‘masa bruta’ que es cuarto en el Brasileirao. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Nicole Pérez fue elegida la figura del Argentina vs Ecuador y revela su sacrificio para competir en esta Copa Sudamericana de Vóley 2026

La punta de Atlético Atenea también fue la máxima anotadora en el debut de las ‘panteras’ en el torneo que se viene organizando en el Perú

Nicole Pérez fue elegida la figura del Argentina vs Ecuador y revela su sacrificio para competir en esta Copa Sudamericana de Vóley 2026

Partidos de hoy, miércoles 22 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos imperdibles: Sporting Cristal y Cienciano inician su reto por los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026, Perú choca con Chile por el debut en la Copa Sudamericana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 22 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Argentina vs Ecuador 3-0: resumen de la victoria ‘albiceleste’ en su debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El equipo dirigido por Facundo Morando mostró una clara superioridad sobre Ecuador en el Coliseo Eduardo Dibós y, por ahora, encabeza el Grupo B del certamen

Argentina vs Ecuador 3-0: resumen de la victoria ‘albiceleste’ en su debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de Pedro Castillo por liderar organización criminal

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de Pedro Castillo por liderar organización criminal

Vladimir Cerrón obtiene un tercer fallo a su favor del actual TC: ¿Quiénes son los magistrados que siempre le dan la razón?

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Ni Donald Trump ni Marco Rubio: quién representará a EE.UU. en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori el 28 de julio

Apoyar una protesta no es delito: TC declara inconstitucional decreto criminalizador de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez no descarta entrevista con Magaly Medina y agradece a Gisela Valcárcel por no mencionar a Javier Carmona en su libro: “Por Valentina”

Tula Rodríguez no descarta entrevista con Magaly Medina y agradece a Gisela Valcárcel por no mencionar a Javier Carmona en su libro: “Por Valentina”

El emotivo video que publicó Korina Rivadeneira luego que Mario Hart confirmara su separación

Fede Vigevani llega a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

Roberto Martínez responde luego de que Gisela Valcárcel lo mencionara en su libro: ¿Qué dijo?

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

DEPORTES

¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús HOY? Partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús HOY? Partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Nicole Pérez fue elegida la figura del Argentina vs Ecuador y revela su sacrificio para competir en esta Copa Sudamericana de Vóley 2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY? Partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino HOY: Canal TV del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026