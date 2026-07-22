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Tula Rodríguez no descarta entrevista con Magaly Medina y agradece a Gisela Valcárcel por no mencionar a Javier Carmona en su libro: “Por Valentina”

La conductora valoró que la reciente publicación de Valcárcel no incluyera referencias a Javier Carmona y afirmó que cualquier polémica podría afectar a su hija Valentina, priorizando el bienestar familiar

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Tula Rodríguez asegura no guardar rencor a nadie y le desea lo mejor a Gisela Valcárcel.
Tula Rodríguez asegura no guardar rencor a nadie y le desea lo mejor a Gisela Valcárcel.

Tula Rodríguez abrió la posibilidad de un futuro encuentro con Gisela Valcárcel, después de que su hija Ethel Pozo haya concedido una entrevista Magaly Medina. La conductora y actriz se mostró abierta al diálogo, dejando en claro que no descarta la opción de estar frente a la presentadora de TV. “En esta vida nada se cierra. De corazón, yo deseo que les vaya bien a todos, incluso a la señora, a Ethel. Yo no tengo nada en contra de nadie y estoy segura de que el sentimiento es mutuo. Hay respeto”, expresó Rodríguez a Malvia Espectáculos, mostrando una actitud conciliadora.

“No me la cruzo, no trabajamos juntas. Ella es una mujer que ha demostrado que tiene grandes talentos. Yo no tengo nada en contra de ella”, remarcó.

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Respecto al reciente libro presentado por Gisela Valcárcel, en el que la conductora narra episodios de su vida personal y profesional, Tula Rodríguez afirmó no estar al tanto de su contenido. No obstante, agradeció a la animadora por no mencionar a Javier Carmona, padre de su hija.

“No sabía del libro y no sabía de lo que me comentas. Se lo agradezco, porque todo lo que tenga que ver que a mí me ataque, que ya estoy acostumbrada, siempre va a afectar a Valentina, que ella es una señorita ya”, comentó la presentadora, aludiendo a la discreción con la que su hija maneja su vida personal, a pesar de su presencia en redes sociales.

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“Antes de saberlo, igual te decía que de todo lque le vaya bien. Yo no tengo que guardar ninguna incomodidad con nadie. Al contrario”, enfatizó la conductora, remarcando el cuidado que busca mantener respecto a su familia.

Marco digital sobre mesa de madera. Muestra collage: Tula Rodríguez sonriendo y fotos de boda con Magaly Medina, Alfredo Zambrano y Jessica Newton.
La presentadora Tula Rodríguez reacciona a los informes de Magaly TV, mientras se muestran imágenes de ella y un collage de momentos nupciales de Magaly Medina con Alfredo Zambrano y Jessica Newton. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No descarta entrevista con Magaly Medina

En el mismo diálogo, Tula Rodríguez detalló que recibió invitaciones para asistir al podcast de Magaly Medina junto a su hija. Sin embargo, su agenda profesional y personal, que incluía el final de grabaciones de una novela, la atención médica de Valentina y un nuevo proyecto con América Televisión, le impidieron participar.

“Ya tenía lo de América desde enero o febrero, pero yo estaba en la novela. Tenía que acabar la novela, operar a mi hija y llevarla. Le agradezco a Mariana Ramírez del Villar (productora) por esperarme. No es que no quiera, sino que ya tenía un compromiso con América”, explicó.

Rodríguez remarcó que no tiene inconvenientes con Medina, sin embargo, el estar en América TV le impide le impide ir a su espacio digital. “No porque no quiera, sino porque ya tenía un compromiso con América. Y si alguna entrevista, que el podcast es independiente, igual se pasarían algunas cosas en otro canal. Entonces, pues no se puede. Pero no tengo ningún problema”, recalcó, dejando abierta la puerta a un encuentro que podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre ambas figuras televisivas.

En una sorprendente entrevista, Tula Rodríguez se sincera sobre su relación con Gisela Valcárcel, asegurando que le desea lo mejor de todo corazón. Además, aclara por qué no ha aceptado una entrevista con Magaly Medina. - Malvina Espectáculos

La conductora de Mande quien Mande también compartió su visión sobre el manejo de emociones en el medio artístico. A sus 49 años, manifestó que no guarda resentimientos ni rencores hacia nadie, actitud que busca transmitir tanto en su vida personal como profesional. “Guardarse resentimientos, rencor, cero”, afirmó.

Magaly Medina y Tula Rodríguez se vieron cara a cara. (Magaly TeVe)
Magaly Medina y Tula Rodríguez se vieron cara a cara. (Magaly TeVe)

Finalmente, la figura de la televisión también fue consultada sobre su presencia en la próxima edición de la Teletón, evento benéfico que reúne a diversas personalidades del espectáculo. Rodríguez explicó que no participará en la campaña este año por por motivos personales, hecho que lo tiene bastante claro. “No voy a estar en la Teletón. Tengo otras formas de ayudar, cosa que respeto, sí que Carmín lo está haciendo, pero no voy a asistir”, afirmó.

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