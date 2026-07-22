Tula Rodríguez no descarta entrevista con Magaly Medina y agradece a Gisela Valcárcel por no mencionar a Javier Carmona en su libro: “Por Valentina”

Tula Rodríguez abrió la posibilidad de un futuro encuentro con Gisela Valcárcel, después de que su hija Ethel Pozo haya concedido una entrevista Magaly Medina. La conductora y actriz se mostró abierta al diálogo, dejando en claro que no descarta la opción de estar frente a la presentadora de TV. “En esta vida nada se cierra. De corazón, yo deseo que les vaya bien a todos, incluso a la señora, a Ethel. Yo no tengo nada en contra de nadie y estoy segura de que el sentimiento es mutuo. Hay respeto”, expresó Rodríguez a Malvia Espectáculos, mostrando una actitud conciliadora.
“No me la cruzo, no trabajamos juntas. Ella es una mujer que ha demostrado que tiene grandes talentos. Yo no tengo nada en contra de ella”, remarcó.
PUBLICIDAD
Respecto al reciente libro presentado por Gisela Valcárcel, en el que la conductora narra episodios de su vida personal y profesional, Tula Rodríguez afirmó no estar al tanto de su contenido. No obstante, agradeció a la animadora por no mencionar a Javier Carmona, padre de su hija.
“No sabía del libro y no sabía de lo que me comentas. Se lo agradezco, porque todo lo que tenga que ver que a mí me ataque, que ya estoy acostumbrada, siempre va a afectar a Valentina, que ella es una señorita ya”, comentó la presentadora, aludiendo a la discreción con la que su hija maneja su vida personal, a pesar de su presencia en redes sociales.
PUBLICIDAD
“Antes de saberlo, igual te decía que de todo lque le vaya bien. Yo no tengo que guardar ninguna incomodidad con nadie. Al contrario”, enfatizó la conductora, remarcando el cuidado que busca mantener respecto a su familia.
No descarta entrevista con Magaly Medina
En el mismo diálogo, Tula Rodríguez detalló que recibió invitaciones para asistir al podcast de Magaly Medina junto a su hija. Sin embargo, su agenda profesional y personal, que incluía el final de grabaciones de una novela, la atención médica de Valentina y un nuevo proyecto con América Televisión, le impidieron participar.
“Ya tenía lo de América desde enero o febrero, pero yo estaba en la novela. Tenía que acabar la novela, operar a mi hija y llevarla. Le agradezco a Mariana Ramírez del Villar (productora) por esperarme. No es que no quiera, sino que ya tenía un compromiso con América”, explicó.
PUBLICIDAD
Rodríguez remarcó que no tiene inconvenientes con Medina, sin embargo, el estar en América TV le impide le impide ir a su espacio digital. “No porque no quiera, sino porque ya tenía un compromiso con América. Y si alguna entrevista, que el podcast es independiente, igual se pasarían algunas cosas en otro canal. Entonces, pues no se puede. Pero no tengo ningún problema”, recalcó, dejando abierta la puerta a un encuentro que podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre ambas figuras televisivas.
En una sorprendente entrevista, Tula Rodríguez se sincera sobre su relación con Gisela Valcárcel, asegurando que le desea lo mejor de todo corazón. Además, aclara por qué no ha aceptado una entrevista con Magaly Medina. - Malvina Espectáculos
La conductora de Mande quien Mande también compartió su visión sobre el manejo de emociones en el medio artístico. A sus 49 años, manifestó que no guarda resentimientos ni rencores hacia nadie, actitud que busca transmitir tanto en su vida personal como profesional. “Guardarse resentimientos, rencor, cero”, afirmó.
PUBLICIDAD
Finalmente, la figura de la televisión también fue consultada sobre su presencia en la próxima edición de la Teletón, evento benéfico que reúne a diversas personalidades del espectáculo. Rodríguez explicó que no participará en la campaña este año por por motivos personales, hecho que lo tiene bastante claro. “No voy a estar en la Teletón. Tengo otras formas de ayudar, cosa que respeto, sí que Carmín lo está haciendo, pero no voy a asistir”, afirmó.
Más Noticias
Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026
El ‘papá’ visita la ciudad del sur de Buenos Aires y buscará salir airoso para definir su clasificación a los octavos de final en casa. Sigue las incidencias
Precio del dólar no se mueve en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 22 de julio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
José María Balcázar no llegará al 28 de julio: Fernando Rospigliosi le notifica que su mandato acabará antes
Fujimorista le informa al mandatario interino que su gestión finalizará este domingo y le exige que entregue la banda presidencial al día siguiente
¿Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY? Canal TV del partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026
El ‘papá’ vuelve por segunda vez a los dieciseisavos de final del certamen CONMEBOL. Tendrá, eso sí, un cruce demasiado fuerte contra el vigente monarca. Conoce la lista de canales de transmisión
Yanlis Féliz fichará por San Martín: la dominicana se quedará en la Liga Peruana de Vóley y jugará junto a Meegan Hart
Luego de varias idas y vueltas, la voleibolista seguirán el torneo peruano y seguirá compartiendo equipo con la estadounidense, así como lo hicieron en Alianza Lima la temporada pasada
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD