El emotivo video que publicó Korina Rivadeneira luego que Mario Hart confirmara su separación

Korina Rivadeneira reacciona tras la confirmación de separación de Mario Hart.

A pocas horas de que Mario Hart anunciara de manera oficial su separación con Korina Rivadeneira, la modelo venezolana sorprendió con una publicación desde Bogotá, donde se mostró disfrutando de una salida nocturna junto a amigas. Este gesto, realizado en medio de la exposición mediática, marcó el primer movimiento visible de la actriz luego de la confirmación de la ruptura y suscitó numerosos comentarios entre sus seguidores.

La noticia sobre la separación se conoció a través de una entrevista de Mario Hart en el programa Sin más que decir, donde el piloto puso fin a meses de rumores sobre la situación de la pareja. “He estado en los últimos meses como evadiendo esa pregunta y ya llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo. Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algún tiempo, unos meses, que llegó a su fin, desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos”, indicó el exintegrante de Combate. Según el relato de Hart, la determinación fue tomada de manera conjunta y no existió la intervención de una tercera persona.

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Mientras las declaraciones de Hart continuaban generando repercusión, Korina Rivadeneira optó por evitar cualquier pronunciamiento directo. No obstante, ese mismo día la modelo compartió en sus historias de Instagram un breve video que delató su paradero fuera del país. “Hello, Bogotá”, escribió la venezolana.

Korina Rivadeneira se encuentra en Bogotá, por motivos de trabajo. IG

En otro momento publicó un clip en la capital colombiana, donde se la veía sonriente y acompañada de amigas influencers en un centro nocturno. La publicación fue interpretada por muchos como una señal de su nueva etapa personal y un intento de mostrar fortaleza tras la ruptura.

Tierno video definiría cómo se siente

A la par de sus actividades en Bogotá, Rivadeneira publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. En las imágenes se observa a una madre visiblemente triste, abrazando a su hija, quien no deja de besarla en un intento por animarla. A medida que la niña la colma de cariño, la madre la mira y sonríe.

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En el mensaje que acompaña el video, Korina escribió: “Lara y Marito”, en referencia a sus dos hijos con Mario Hart, dando muestra de que son su mayor apoyo en estos momentos. Esta publicación permitió ver el lado más sensible y humano de la modelo, quien, aunque se muestra alegre y enfocada en su trabajo —motivo por el que se encuentra en la capital colombiana—, dejó entrever las emociones que atraviesa tras la ruptura matrimonial.

La modelo y actriz compartió un video que conmovió a miles de sus seguidores. En las imágenes se observa el emotivo gesto de una madre que, al recibir los besos de consuelo de su hija, logra esbozar una sonrisa en medio de la tristeza. IG

En sus publicaciones, Korina Rivadeneira no ha dejado de tener presente a sus compatriotas tras el doble terremoto en Venezuela. La actriz ha utilizado sus redes sociales para solicitar ayuda y mostrar su apoyo a las víctimas de la tragedia, invitando a sus seguidores a colaborar. Con mensajes solidarios y llamados a la acción, Rivadeneira ha buscado visibilizar la difícil situación en su país natal, reafirmando su compromiso con la comunidad venezolana. Además, ha sido parte de grupos organizadores para que los donativos lleguen a buen puerto.

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La relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart se consolidó como una de las más mediáticas del espectáculo peruano. Tras conocerse en la televisión, se casaron luego de pocos meses, aunque su matrimonio fue anulado años después. Juntos tuvieron dos hijos y proyectaron la imagen de una pareja estable. No obstante, a inicios de este año surgieron rumores de crisis, confirmados finalmente el 21 de julio por el propio piloto de autos. El anuncio marcó el cierre de una etapa seguida de cerca por la prensa y sus seguidores.

Mario Hart comunicó su separación de Korina Rivadeneira.