Entradas gratis al Desfile Militar 2026: ¿Cómo y hasta cuándo participar en el sorteo del Ejército del Perú?

El Ejército del Perú anunció un sorteo que otorgará 10 entradas con asientos exclusivos para el público. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía a una de las celebraciones patrias más relevantes del país. De esta manera, un grupo tendrá la oportunidad de vivir la experiencia y visualizar el Desfile Militar 2026 más cerca.

La convocatoria invita a los interesados a participar en la dinámica a través de redes sociales. Para acceder al sorteo, los postulantes deben seguir las cuentas oficiales del Ejército del Perú, etiquetar a tres amigos en los comentarios de la publicación y asegurarse de que estos también sigan los perfiles institucionales.

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Entradas gratuitas para el Desfile Militar 2026: requisitos y plazo para el sorteo de asientos exclusivos| Foto: Andina

¿Cómo participar por entradas exclusivas?

El proceso para formar parte del sorteo es completamente digital. Los organizadores han detallado que la mecánica consiste en:

Seguir las cuentas oficiales del Ejército del Perú .

Etiquetar a tres personas en los comentarios de la publicación alusiva al sorteo.

Verificar que los amigos también sigan las cuentas oficiales .

Compartir la publicación en las historias personales.

Los ganadores serán seleccionados entre quienes cumplan con todos los pasos antes de la fecha límite. El anuncio de los ganadores está programado para el jueves 23 de julio al mediodía, momento en que se darán a conocer los nombres de las personas que accederán a los asientos exclusivos en el evento central.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

El Desfile Militar 2026, una de las fechas emblemáticas del calendario nacional, congrega cada año a miles de asistentes y representa un acto central de conmemoración de la independencia nacional. Este año, la institución castrense ha decidido ampliar la participación ciudadana mediante este sorteo, destacando la importancia de la inclusión y la cercanía con la comunidad.

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Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

¿Quiénes participarán en el Desfile Militar 2026?

El Ministerio de Defensa confirmó que la Gran Parada Cívico-Militar 2026 contará con la presencia de bomberos, quienes han sido reconocidos como aliados históricos de las Fuerzas Armadas en diversos momentos clave para el país.

De acuerdo con lo expuesto por Walter Flores Carcagno, Ministro de Defensa, el trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, diversas instituciones del Estado, organizaciones civiles y delegaciones extranjeras permitirá una ceremonia que refleje unidad y compromiso nacional.

Quienes asistan a la Gran Parada 2026 observarán la participación de agrupamientos de las Fuerzas Armadas, que exhibirán sus formaciones y disciplina en el recorrido principal. El despliegue incluirá compañías de las distintas ramas militares, presentando su organización y capacidad operativa ante la ciudadanía.

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El evento también contará con la presencia de delegaciones de la Policía Nacional del Perú, que marcharán junto a las Fuerzas Armadas y otras entidades. Además, diversas instituciones invitadas formarán parte del desfile, sumando representantes de organismos del Estado, organizaciones civiles y delegaciones extranjeras.

Durante la ceremonia se mostrarán vehículos y equipamiento militar, así como unidades históricas y representativas que evocan momentos emblemáticos de la historia nacional. Estas exhibiciones buscan resaltar el patrimonio institucional y el papel fundamental de las fuerzas de seguridad en la defensa y el desarrollo del país.