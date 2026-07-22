Nicole Pérez fue elegida la figura del Argentina vs Ecuador y revela su sacrificio para competir en esta Copa Sudamericana de Vóley 2026

La punta de Atlético Atenea destacó en el arranque de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Créditos: Latina TV.

El crecimiento deportivo de Nicole Pérez llama la atención. La tucumana, que brilló en la Liga Peruana de Vóley, ahora es protagonista en la selección argentina. Actualmente en Atlético Atenea, fue la figura en la victoria sobre Ecuador en el inicio de la Copa Sudamericana.

Tras el triunfo, Pérez dialogó con Latina TV y compartió sus sensaciones. Relató los sacrificios realizados para representar a Argentina en el certamen, como la falta de vacaciones.

“Rebien, siento que tenemos un grupo superlindo que está demostrado. Somos de diferentes edades. Venimos entrenando bastante. Desde que me fui tuve dos semanas en casa y ya tuve que empezar a entrenar. Siento que estamos dando todo. Gracias a Facu, que también nos hizo mejorar bastante”, destacó.

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La jugadora de Atenea también se refirió a los objetivos de las ‘panteras’ en la Copa Sudamericana. El equipo, ya clasificado al Campeonato Sudamericano, busca el cupo para los Juegos Panamericanos y sumar puntos para la próxima VNL.

“Más que nada queremos sumar puntos, mejorar nuestro juego, porque no venimos jugando bastante. Tuvimos amistosos antes, pero más que nada queremos cumplir el rol. Es un grupo bastante lindo y siento que tenemos que adaptarnos todas juntas y dar todo para dejar a Argentina siempre arriba”, afirmó.

Por último, Pérez señaló los aspectos a corregir como equipo, pese al amplio triunfo ante Ecuador. “Siento que tenemos que adaptarnos al juego de ellas, porque venimos de otro juego y eso lo hablábamos con Facu. Esas cosas tenemos que estar un poco más atentas y mejorarlas en estos días”.

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Nicole Pérez sumó 11 puntos en este encuentro y se consolidó como la máxima anotadora. La jugadora tucumana continuará en Atlético Atenea para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley, pese a haber recibido propuestas de equipos del exterior.

Nicole Pérez fue la figura de la victoria de Argentina ante Ecuador en la fecha 1 de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Créditos: Captura de Latina TV.

Así fue el triunfo de Argentina sobre Ecuador

Facundo Morando decidió iniciar el partido ante Ecuador con una alineación compuesta en su mayoría por jugadoras suplentes. Aunque el equipo ecuatoriano mostró entusiasmo en los primeros puntos, Argentina logró distanciarse rápidamente y se quedó con el primer set por 25-10.

Nicole Pérez fue la jugadora más destacada de ese parcial. Reconocida por su desempeño en la Liga Peruana de Vóley con Atlético Atenea y por haber sido la máxima anotadora en la última temporada del campeonato nacional, la punta argentina se distinguió por su fortaleza ofensiva y su aporte en el marcador.

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En el segundo set, Argentina mantuvo la intensidad en el juego. Morando sumó a varias titulares, entre ellas la opuesta Bianca Cugno, quien anotó sus primeros puntos en la presente edición de la Copa Sudamericana de Vóley.

Las ‘panteras’ dominaron ese tramo del partido y cerraron el set por 25-11. Ecuador logró sostenerse en los primeros puntos, pero no pudo igualar la eficacia de Argentina, especialmente tras los saques de Bianca Bertolino, que ampliaron la diferencia en el marcador.

En el tercer set, la selección argentina realizó nuevas modificaciones en su formación y mantuvo el dominio para asegurar la victoria con un 25-13. El conjunto ecuatoriano resistió en el inicio, aunque luego no pudo seguir el ritmo impuesto por el equipo argentino.

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Las 'panteras' se impusieron en el primer partido de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Créditos: Latina TV.

El marcador final evidencia la determinación de Argentina de luchar por el título, más allá de su clasificación al Campeonato Sudamericano y de la búsqueda de puntos para la próxima VNL. En tanto, Ecuador afronta este torneo como una oportunidad de desarrollo, con un plantel joven que incluye a una jugadora de 16 años, priorizando la experiencia en este tipo de competencias.