Alerta Digemid: Ordenan retirar y destruir todos los lotes de Pantoprazol 40 mg por riesgo para la salud

Una caja de medicamento Pantoprazol 40 mg se presenta junto a diversos blísters con pastillas de diferentes formas y colores, reflejando el sector farmacéutico.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el retiro y la destrucción de todos los lotes del medicamento Pantoprazol 40 mg (tableta de liberación retardada), elaborado por QM Pharma Quality Medicine S.A.C., tras detectar problemas en su control de calidad que podrían representar un riesgo para la salud de los pacientes.

La medida fue difundida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a través del Sistema de Alertas de Consumo, luego de que la autoridad sanitaria determinara que el producto podría no disolverse correctamente en el organismo.

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Según explicó la Digemid, esta deficiencia impediría que el medicamento actúe de la forma prevista o que su efecto terapéutico sea insuficiente, lo que podría afectar el tratamiento de quienes lo consumen.

El Pantoprazol 40 mg es un medicamento utilizado para disminuir la producción de ácido en el estómago y está indicado para tratar enfermedades como el reflujo gastroesofágico, las úlceras gástricas y otras afecciones relacionadas con el exceso de acidez.

Digemid ya había emitido una alerta por este medicamento

Según la Alerta Digemid N.° 079-2026, la entidad ya había ordenado en 2025 el retiro del lote T24190 del mismo medicamento. Sin embargo, durante las acciones de seguimiento identificó que un nuevo lote, el T25061, también presentó un resultado no conforme en el ensayo de disolución, una prueba que verifica si el medicamento libera correctamente el principio activo en el organismo.

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Ante esta nueva observación y en cumplimiento del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, la autoridad sanitaria dispuso el retiro y la destrucción de todos los lotes del producto con registro sanitario EE-12787, fabricado por Trident Lifeline Ltd. (India) y cuyo titular del registro es Droguería QM Pharma Quality Medicine S.A.C.

La Digemid precisó que la medida busca evitar que los pacientes continúen utilizando un medicamento que podría no ofrecer el efecto terapéutico esperado y proteger así la salud de la población, debido a que algunas unidades aún podrían encontrarse en poder de los consumidores.

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¿Qué deben hacer los consumidores?

Las autoridades recomendaron a las personas que cuenten con este medicamento suspender inmediatamente su uso y comunicarse con la empresa responsable para recibir orientación sobre el procedimiento correspondiente.

QM Pharma Quality Medicine S.A.C. habilitó los siguientes canales de atención:

Teléfono: 990 085 619

Correo electrónico: regulatorio@qmpharma.com

Asimismo, los consumidores pueden consultar la alerta sanitaria emitida por la Digemid para conocer mayores detalles sobre el retiro del producto.

Indecopi recuerda cómo reportar productos riesgosos

El Indecopi recordó que los consumidores pueden reportar productos que representen un riesgo para su salud o seguridad a través del Sistema de Alertas de Consumo, plataforma que recopila y difunde información proporcionada por las autoridades competentes y los proveedores sobre productos con riesgos no previstos.

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Este sistema busca alertar oportunamente a la ciudadanía para prevenir posibles afectaciones derivadas del uso de productos inseguros y facilitar la adopción de medidas de protección por parte de los consumidores.