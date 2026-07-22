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Roberto Martínez responde luego de que Gisela Valcárcel lo mencionara en su libro: ¿Qué dijo?

El exfutbolista se refirió a las declaraciones de la ‘Señito’ quien en la presentación de su libro revela pasajes de su romance con su exesposo

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Roberto Martínez responde luego de que Gisela Valcárcel lo mencionara en su libro: ¿Qué dijo?
Roberto Martínez responde luego de que Gisela Valcárcel lo mencionara en su libro: ¿Qué dijo?

Roberto Martínez se pronunció tras las declaraciones de Gisela Valcárcel, quien volvió a referirse al fin de su matrimonio. La conductora expuso cómo la infidelidad y la posterior relación de Martínez con Viviana Rivasplata la afectaron profundamente, tanto a nivel personal como mediático.

Valcárcel recordó que la separación se vio acompañada de una fuerte exposición pública. Relató que apenas veinte días después de aparecer juntos en una fotografía, Martínez ya figuraba en los titulares junto a Rivasplata. Esa imagen la derrumbó y la llevó a atravesar uno de los periodos más difíciles de su vida.

La conductora describió el impacto emocional y cómo la situación la hizo cuestionar su autoestima. Explicó que veía a Rivasplata como una figura inalcanzable y que el proceso de perdón fue complejo y necesario. Reconoció que necesitó tomar distancia de Martínez para protegerse y evitar reacciones impulsivas motivadas por el dolor y la frustración.

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“Si yo me quedaba allí, no llegaba hasta aquí”, afirmó Valcárcel al referirse al camino que recorrió para superar la crisis. También contó que prefirió el silencio como mecanismo para no enfrentarse a Martínez en un momento de enojo. Decidió pedirle que se mantuviera lejos, convencida de que esa era la única manera de iniciar su recuperación.

Gisela Valcárcel frente a un micrófono. Al lado, una fotografía de su boda con Roberto Martínez. En un recuadro, Roberto Martínez y Viviana Rivasplata
Gisela Valcárcel presentó su libro El poder de ser tú y recordó el impacto emocional de la relación de Roberto Martínez con Viviana Rivasplata tras la separación.
Consultado sobre las declaraciones de su exesposa, Roberto Martínez optó por restarles importancia. Al ser preguntado por las lágrimas de Valcárcel al recordar la infidelidad, el exfutbolista respondió: “Ah, no sabía ni vi nada”. Añadió que, desde su perspectiva, todo está bien entre ambos y aseguró: “Yo ya estoy en otra”.

La reacción de Martínez contrasta con el testimonio de Valcárcel, quien admite que el proceso fue largo y requirió de un trabajo interno para poder avanzar. La relación pública entre ambos, aunque cordial, se mantiene distante y marcada por el pasado.

Ethel Pozo revela cómo reaccionó cuando se enteró la infidelidad de Roberto Martínez a su mamá

La repercusión del tema alcanzó también a Ethel Pozo, hija de Valcárcel. Pozo compartió su experiencia personal frente a las cámaras, relatando cómo vivió el episodio cuando era adolescente. Confesó que, durante meses, defendió a Martínez ante los rumores de infidelidad, convencida de que él decía la verdad.

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Mujer con auriculares y micrófono en un estudio, con dos vasos y un teléfono móvil en la mesa. Dos fotografías de bodas incrustadas en la imagen
Ethel Pozo contó en 'Sin más que decir' cómo descubrió la infidelidad de Roberto Martínez a Gisela Valcárcel cuando tenía 17 años.

El vínculo con su padrastro cambió drásticamente cuando un amigo le confirmó la relación de Martínez con Rivasplata. Pozo recordó que, al enterarse, lo llamó y tuvo una conversación intensa y desagradable. Explicó que Martínez le mintió, como también lo hizo con su madre y con todos los que confiaban en él.

Pozo admitió que este episodio dejó una huella en su percepción sobre la confianza y las relaciones. Dijo que, a diferencia de su madre, no ha podido perdonar ni olvidar lo ocurrido. La relación entre Pozo y Martínez se volvió distante, y ella reconoció que le resulta difícil creer en un cambio por parte de él.

En contraste, Valcárcel logró avanzar tras el episodio y, con el tiempo, mantuvo una relación cordial aunque lejana con Martínez. Pozo subrayó que su madre pudo perdonar, pero ella aún arrastra las secuelas de esa etapa.

Ethel Pozo con auriculares y micrófono en un estudio, fotografía de boda de Roberto Martínez y Gisela Valcárcel, retrato circular de Viviana Rivasplata
Ethel Pozo reveló en +QTV que Roberto Martínez asistió al concierto de Luis Miguel de 1996 con Viviana Rivasplata mientras seguía casado con Gisela Valcárcel.

Actualmente, la historia sigue generando interés. Las declaraciones de Valcárcel y de Pozo han abierto un espacio para el debate sobre el perdón y las consecuencias de la traición en el ámbito familiar y mediático.

El caso de Roberto Martínez, Gisela Valcárcel y Viviana Rivasplata continúa ocupando la atención pública. El testimonio de todos los involucrados revela la complejidad de las relaciones personales bajo el escrutinio mediático, así como las distintas formas de afrontar el dolor y avanzar tras una ruptura.

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