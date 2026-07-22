¿Vapor de la tierra tras el sismo en Junín? El IGP aclara lo que pasa realmente con este supuesto fenómeno inusual

El sismo en Junín generó alarma en Chupuro por supuestos vapores y olor a azufre en el cerro Puka. (REUTERS/Yershon Vilca)

El reciente sismo en la región de Junín generó preocupación entre los habitantes de Chupuro, quienes reportaron la aparición de supuestos vapores y olor a azufre en el cerro Puka, pero el Instituto Geofísico del Perú (IGP) aclaró que el fenómeno observado corresponde únicamente a polvo provocado por deslizamientos de tierra y piedras.

En las horas posteriores al movimiento sísmico que sacudió la región de Junín, múltiples residentes del distrito de Chupuro manifestaron su inquietud ante la aparición de lo que describieron como agua caliente, vapor y un intenso olor a azufre en el cerro Puka.

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Según información difundida por Exitosa, los vecinos del sector Cinco Esquinas, en el barrio Estrellita, informaron que estas manifestaciones surgieron poco después de una réplica de magnitud 3,5, registrada a las 11:14 de la mañana con una profundidad de nueve kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Un mototaxi verde yace aplastado junto a una vivienda parcialmente derrumbada tras el sismo de magnitud 5.1 en Chupaca, región Junín. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

Las declaraciones recogidas por Exitosa reflejaron el desconcierto de los vecinos. Una de las pobladoras relató: “Ahorita ha pasado otro movimiento. Allá en la esquina, en el cerro, ha hecho polvo. Ahora allá en el Señor de Caña, donde hacen la fiesta, abra también ha podido”.

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Evaluación técnica

A raíz de estos testimonios, la comunidad solicitó la intervención de especialistas y geólogos para determinar el origen de las emanaciones y evaluar si existía algún riesgo para las familias cercanas. La Municipalidad Distrital de Chupuro reforzó la coordinación con distintas entidades estatales para organizar la asistencia humanitaria y ampliar el registro de damnificados, priorizando la atención en los barrios más afectados.

Hasta el momento de los reportes, las autoridades no habían difundido un informe técnico oficial sobre la naturaleza del fenómeno, lo que alimentó la incertidumbre. En el barrio Estrellita, la inquietud se mantuvo debido a la continuidad de las réplicas y a la circulación de relatos sobre la posible existencia de un volcán dormido en la zona sur del distrito, aunque sin confirmación oficial.

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Una vivienda parcialmente destruida por el sismo de magnitud 5.1 en Junín yace bajo un cielo estrellado tras el evento del 18 de julio de 2026. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

La aclaración del IGP

Frente a la alarma generada por los rumores de emanación de gases, vapor o azufre, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernandor Tavera, brindó una respuesta contundente sobre el origen real del fenómeno observado en el cerro Puka. En declaraciones recogidas por RPP Noticias, Tavera explicó:

“La población que ha prestado atención ha tenido oportunidad de mirar a los alrededores y se ha producido algunos deslizamientos. Y justamente en el cerro donde se ha estado distribuyendo información que ha estado saliendo gas, vapor. Han podido observar ahora mismo que ha habido un deslizamiento de piedras y tierra, generando el polvo, y eso es lo que ha venido pasando en este cerro. El escenario que se va generando lamentablemente en las redes sociales y que no corresponde a la realidad”, afirmó el representante del IGP.

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Esta aclaración desmiente la hipótesis de un fenómeno volcánico o de origen magmático en la zona, subrayando que lo observado por los vecinos no tiene relación con emanaciones de vapor ni azufre, sino que se trata exclusivamente de polvo ocasionado por el deslizamiento de materiales tras el sismo y sus réplicas.

Residentes de Chupaca, Junín, reciben asistencia y son evacuados durante la noche luego del sismo de magnitud 5.1 que afectó la región. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

Vigilancia permanente

Mientras se procesaba la información y se aguardaba la evaluación técnica definitiva, la Municipalidad Distrital de Chupuro mantuvo la vigilancia en la zona y continuó coordinando acciones con entidades estatales para asistir a la población damnificada. El registro de daños en viviendas e infraestructura avanzó de la mano de los trabajos para mitigar los efectos de posibles nuevos movimientos telúricos.

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El caso del cerro Puka revela la rapidez con la que la información puede generar incertidumbre en comunidades afectadas por desastres naturales, y la importancia de la intervención de instancias técnicas como el IGP para brindar explicaciones basadas en evidencia y evitar la propagación de versiones no comprobadas.

Contexto sísmico

El distrito de Chupuro permanece bajo vigilancia ante la posibilidad de réplicas adicionales. Entre algunos residentes persiste la memoria de relatos transmitidos por generaciones acerca de la existencia de un supuesto volcán dormido en la región, aunque estos relatos no cuentan con respaldo técnico ni registro oficial en los estudios del IGP.

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Mientras tanto, la población espera el pronunciamiento definitivo de las autoridades técnicas sobre el fenómeno observado en el cerro, con la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se garantice la seguridad de las familias que viven cerca de la zona afectada.