Hansell Riojas respondió a Jean Deza por decir que ver a Sport Boys “lo aburría”: “Si quiere pelear, no hay que perder tiempo”

Hansell Riojas respondió a Jean Deza y habló del tenso cruce entre ambos: “Ya nos vimos varias veces y no pasó nada”.

Hansell Riojas decidió responder públicamente a Jean Deza luego de la polémica que se originó por unas declaraciones del atacante meses atrás. En aquella oportunidad, el futbolista aseguró que ver jugar a Sport Boys “lo aburría” y sostuvo que, como hincha del club, él podía aportar algo diferente al equipo. Sus palabras generaron diversas reacciones entre los hinchas ‘rosados’ y, ahora, uno de los referentes del plantel decidió fijar posición.

El capitán chalaco no dejó pasar esos comentarios y, tras el buen momento que atraviesa el equipo en la Copa de la Liga, publicó una historia en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención: “No lo veas, porque te aburrimos”. Aunque inicialmente muchos interpretaron la frase como una indirecta para Deza, fue el propio defensor quien confirmó que estaba dirigida al delantero durante una entrevista concedida al programa ‘Sin TV Vamos’.

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Riojas explicó que su publicación no fue casual y que el atacante conocía perfectamente el destinatario del mensaje. Además, recordó que ambos mantienen una relación desde hace varios años, pues compartieron vestuario en la selección peruana y posteriormente coincidieron en Cienciano.

“Era una directa, él lo sabe y él tiene mi teléfono, me puede llamar cuando quiera. Yo a Jean lo conozco desde el 2014 en la selección. Fuimos juntos a jugar con Inglaterra, estuvimos en esa gira europea y siempre nos hemos llevado bien. Después coincidimos en Cienciano, donde yo era uno de los capitanes, y él sabe cómo han sido las cosas”, declaró.

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El capitán 'rosado' respondió a las declaraciones que Jean Deza realizó meses atrás, cuando aseguró que ver jugar a Sport Boys “lo aburría. (Video: Sintv.pe)

Riojas recordó los cuestionamientos de Deza

Durante la conversación, el experimentado defensor también se refirió a las declaraciones que Jean Deza realizó en su contra tiempo atrás. Según explicó, el atacante llegó a calificarlo de “soplón” e incluso dejó entrever que ambos tendrían un enfrentamiento cuando volvieran a cruzarse. Sin embargo, Riojas aseguró que eso nunca ocurrió.

El zaguero reconoció que ha cometido errores a lo largo de su carrera, principalmente fuera de las canchas, pero remarcó que siempre ha intentado mantener una conducta profesional y leal con sus compañeros. Por ello, consideró injustos los calificativos que recibió de parte de Deza.

“He tenido mis errores, seguramente extradeportivos, pero como profesional siempre he tratado de hacer lo correcto. Algo que me caracteriza es ser leal. Él hizo unos comentarios de mí, diciendo que soy un ‘soplón’ y que cuando me vea iba a pasar algo. Ya nos hemos visto varias veces y no pasó nada”, sentenció.

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“No es mi intención pelear”

Pese al intercambio de declaraciones, Hansell Riojas dejó claro que no busca alimentar una rivalidad con Deza ni convertir el tema en un conflicto personal. El capitán de Sport Boys aseguró que no tiene problemas con el atacante y que, si en algún momento desea conversar con él, puede hacerlo directamente.

No obstante, también dejó en claro que no se dejará intimidar por ningún comentario o amenaza y que, de querer resolver el asunto de otra manera, tampoco tendría inconvenientes en afrontarlo. “Tampoco es mi intención pelear. Si él quisiera pelear, no hay que perder mucho tiempo, hay que buscarnos y listo”, expresó.

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Las declaraciones de Hansell Riojas reavivaron la polémica con Jean Deza, aunque el defensor insistió en que su intención principal fue responder a los comentarios que, en su momento, consideró ofensivos hacia Sport Boys y hacia su persona.