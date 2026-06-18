Fernando Cabada se despide de Alianza Lima tras recomposición de la Junta de Acreedores: “no sería compatible con la nueva visión”

El ahora exgerente general sostiene que el cambio de la Junta de Acreedores obliga a rearmar el equipo de gestión y afirma que su salida busca dejar el camino listo para un traspaso ordenado (Alianza Lima)

Luego de tan solo un año y medio en el puesto, Fernando Cabada Samamé puso su cargo a disposición como gerente general de Alianza Lima luego de conocer la reciente recomposición de la Junta de Acreedores.

En un pronunciamiento dirigido a la “Comunidad Aliancista”, y publicado en las redes sociales del club íntimo, sostuvo que su salida busca facilitar una transición “transparente y ordenada” y remarcó que mantendrá su disposición para colaborar con la continuidad de la gestión y con los objetivos institucionales.

La carta de despedida y los motivos de su salida

Fernando Cabada decidió dejar a disposición su cargo en Alianza Lima tras los cambios en la Junta de Acreedores. El directivo explicó que busca facilitar una transición ordenada y transparente. (Alianza Lima)

En su comunicado, Cabada señaló que tomó conocimiento de la “reciente recomposición de la Junta de Acreedores” y que, ante ese escenario, decidió poner el cargo a disposición. “He tomado conocimiento de la reciente recomposición de la Junta de Acreedores. En atención a este hecho y con el propósito de facilitar una transición transparente y ordenada, estoy poniendo mi cargo a disposición”, indicó.

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El directivo afirmó que asumió la determinación “con la satisfacción” de haber aportado al fortalecimiento del club durante un período con “importantes desafíos y transformaciones”. También expresó su voluntad de contribuir a la continuidad administrativa: “Expreso mi total disposición para contribuir a la continuidad de la gestión y al cumplimiento de los objetivos institucionales que venimos alcanzando, siempre priorizando los intereses del club”.

En paralelo, Cabada se refirió al tema en diálogo con RPP, donde vinculó su salida con los cambios en la Junta de Acreedores y con un proceso de compra de acreencias. “Cuando esto se da yo creo que lo mejor que uno puede hacer es dejar paso a que este nueva Junta recomponga su equipo. Esto tiene que ver con la compra de acreencias. He tomado conocimiento que ese proceso se está dando”, sostuvo.

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En esa misma conversación, descartó una relación entre su decisión y una supuesta compra de acreencias por parte de Paolo Guerrero. “No está relacionado (...) Entiendo que es una de las personas que quiere comprar el Fondo. Lo que tengo informado no me dice que sea él quien esté logrando la compra. No sé si ya hizo una oferta”, declaró.

Cabada añadió que, según su versión, se viene una recomposición de la Junta. “Habrá una recomposición de la Junta de Acreedores y el beneficiario sería otro grupo”, dijo. También aseguró que su alejamiento responde a diferencias con la visión de quienes ingresarían en el corto plazo: “Si se da el cambio, yo no sería compatible con la nueva visión. Hay formas de ver diferentes el mundo. Alianza Lima es el Perú y cada uno tiene una forma de ver y querer a la institución. Eso nos hace ver visiones diferentes. entiendo que los que entrarán son exdirigentes y exfondistas”, afirmó.

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Orden administrativo, control interno y una gestión orientada a resultados

El gerente saliente defendió el trabajo realizado durante su gestión y aseguró que deja una organización más preparada para afrontar desafíos deportivos y administrativos en el futuro. (Alianza Lima)

En el mensaje de despedida, Cabada enfatizó los ejes de su administración, con foco en el orden institucional y en la sostenibilidad. “Durante mi gestión impulsamos un proceso de ordenamiento administrativo y financiero orientado a buscar la sostenibilidad de la institución”, señaló.

Luego detalló las medidas aplicadas: “Se implementaron procedimientos y mecanismos de control interno, se optimizaron procesos y se promovió una gestión basada en la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas”. Bajo esa misma línea, aseguró que se establecieron “bases sólidas para consolidar un modelo de gestión moderno y orientado a resultados”.

En su pronunciamiento también incluyó un agradecimiento a la Junta de Acreedores. “Agradezco la confianza que depositó en mí, la Junta de Acreedores, representada en un primer momento por Jorge Zuñiga y actualmente, por Luis Felipe Bravo”, expresó.

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Hacia el cierre del texto, Cabada describió el sentido de su salida como parte de un proceso ordenado y remarcó su vínculo con el club. “Me retiro con el orgullo de haber contribuido a dejar una institución más ordenada, más sólida y mejor preparada para afrontar los retos y oportunidades que vienen. Seguiré siendo un aliado de esta institución histórica que representa la pasión de millones de personas”, afirmó.

Logros deportivos y proyectos que quedan encaminados

El balance final de Cabada incluyó títulos, desarrollo de divisiones menores y obras proyectadas que buscan consolidar el presente institucional de Alianza Lima en varias disciplinas. (Alianza Lima)

Cabada sostuvo que los avances administrativos tuvieron correlato en los resultados deportivos y enumeró hitos de distintas disciplinas. Según indicó, el primer equipo de fútbol masculino se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, con 40 de 51 puntos y condición de invicto en el estadio Alejandro Villanueva.

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En vóley femenino, el comunicado mencionó el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes 2026. El directivo también destacó el rendimiento de las divisiones formativas, que terminaron en el primer lugar de la tabla acumulada de la Copa Federación Oro 2026, con una ventaja de 18 puntos sobre el segundo.

En su recuento, incluyó el inicio de la participación del club en Liga 3 y la presencia de la categoría Sub-17 en el torneo internacional Canteras de América, disputado en Argentina. Además, señaló el título del equipo de Futsal Down en el Torneo Apertura de la Liga T21, al que vinculó con el compromiso institucional con la inclusión y el desarrollo mediante el deporte.

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Por último, Cabada afirmó que deja en marcha proyectos considerados prioritarios: Caminito Íntimo, la construcción del museo del club, la ampliación del estadio Alejandro Villanueva y el proyecto de construcción del nuevo Centro de Alto Rendimiento.