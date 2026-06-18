Fernando Cabada se despide de Alianza Lima tras recomposición de la Junta de Acreedores: “no sería compatible con la nueva visión”

Luego de tan solo un año y medio en el puesto, Fernando Cabada Samamé puso su cargo a disposición como gerente general de Alianza Lima luego de conocer la reciente recomposición de la Junta de Acreedores.
En un pronunciamiento dirigido a la “Comunidad Aliancista”, y publicado en las redes sociales del club íntimo, sostuvo que su salida busca facilitar una transición “transparente y ordenada” y remarcó que mantendrá su disposición para colaborar con la continuidad de la gestión y con los objetivos institucionales.
La carta de despedida y los motivos de su salida
En su comunicado, Cabada señaló que tomó conocimiento de la “reciente recomposición de la Junta de Acreedores” y que, ante ese escenario, decidió poner el cargo a disposición. “He tomado conocimiento de la reciente recomposición de la Junta de Acreedores. En atención a este hecho y con el propósito de facilitar una transición transparente y ordenada, estoy poniendo mi cargo a disposición”, indicó.
PUBLICIDAD
El directivo afirmó que asumió la determinación “con la satisfacción” de haber aportado al fortalecimiento del club durante un período con “importantes desafíos y transformaciones”. También expresó su voluntad de contribuir a la continuidad administrativa: “Expreso mi total disposición para contribuir a la continuidad de la gestión y al cumplimiento de los objetivos institucionales que venimos alcanzando, siempre priorizando los intereses del club”.
En paralelo, Cabada se refirió al tema en diálogo con RPP, donde vinculó su salida con los cambios en la Junta de Acreedores y con un proceso de compra de acreencias. “Cuando esto se da yo creo que lo mejor que uno puede hacer es dejar paso a que este nueva Junta recomponga su equipo. Esto tiene que ver con la compra de acreencias. He tomado conocimiento que ese proceso se está dando”, sostuvo.
PUBLICIDAD
En esa misma conversación, descartó una relación entre su decisión y una supuesta compra de acreencias por parte de Paolo Guerrero. “No está relacionado (...) Entiendo que es una de las personas que quiere comprar el Fondo. Lo que tengo informado no me dice que sea él quien esté logrando la compra. No sé si ya hizo una oferta”, declaró.
Cabada añadió que, según su versión, se viene una recomposición de la Junta. “Habrá una recomposición de la Junta de Acreedores y el beneficiario sería otro grupo”, dijo. También aseguró que su alejamiento responde a diferencias con la visión de quienes ingresarían en el corto plazo: “Si se da el cambio, yo no sería compatible con la nueva visión. Hay formas de ver diferentes el mundo. Alianza Lima es el Perú y cada uno tiene una forma de ver y querer a la institución. Eso nos hace ver visiones diferentes. entiendo que los que entrarán son exdirigentes y exfondistas”, afirmó.
PUBLICIDAD
Orden administrativo, control interno y una gestión orientada a resultados
En el mensaje de despedida, Cabada enfatizó los ejes de su administración, con foco en el orden institucional y en la sostenibilidad. “Durante mi gestión impulsamos un proceso de ordenamiento administrativo y financiero orientado a buscar la sostenibilidad de la institución”, señaló.
Luego detalló las medidas aplicadas: “Se implementaron procedimientos y mecanismos de control interno, se optimizaron procesos y se promovió una gestión basada en la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas”. Bajo esa misma línea, aseguró que se establecieron “bases sólidas para consolidar un modelo de gestión moderno y orientado a resultados”.
En su pronunciamiento también incluyó un agradecimiento a la Junta de Acreedores. “Agradezco la confianza que depositó en mí, la Junta de Acreedores, representada en un primer momento por Jorge Zuñiga y actualmente, por Luis Felipe Bravo”, expresó.
PUBLICIDAD
Hacia el cierre del texto, Cabada describió el sentido de su salida como parte de un proceso ordenado y remarcó su vínculo con el club. “Me retiro con el orgullo de haber contribuido a dejar una institución más ordenada, más sólida y mejor preparada para afrontar los retos y oportunidades que vienen. Seguiré siendo un aliado de esta institución histórica que representa la pasión de millones de personas”, afirmó.
Logros deportivos y proyectos que quedan encaminados
Cabada sostuvo que los avances administrativos tuvieron correlato en los resultados deportivos y enumeró hitos de distintas disciplinas. Según indicó, el primer equipo de fútbol masculino se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, con 40 de 51 puntos y condición de invicto en el estadio Alejandro Villanueva.
PUBLICIDAD
En vóley femenino, el comunicado mencionó el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes 2026. El directivo también destacó el rendimiento de las divisiones formativas, que terminaron en el primer lugar de la tabla acumulada de la Copa Federación Oro 2026, con una ventaja de 18 puntos sobre el segundo.
En su recuento, incluyó el inicio de la participación del club en Liga 3 y la presencia de la categoría Sub-17 en el torneo internacional Canteras de América, disputado en Argentina. Además, señaló el título del equipo de Futsal Down en el Torneo Apertura de la Liga T21, al que vinculó con el compromiso institucional con la inclusión y el desarrollo mediante el deporte.
PUBLICIDAD
Por último, Cabada afirmó que deja en marcha proyectos considerados prioritarios: Caminito Íntimo, la construcción del museo del club, la ampliación del estadio Alejandro Villanueva y el proyecto de construcción del nuevo Centro de Alto Rendimiento.
Más Noticias
Canadá vs Qatar 4-0 EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo B en el Mundial 2026
Ambas selecciones empataron en su debut de la Copa del Mundo. Su grupo es el más parejo en el arranque y solo les queda ganar para ver quién tiene chances de avanzar a la siguiente ronda. Sigue todas las incidencias
Conner Huertas del Pino firma la semana de su vida en Asunción y se instala en semifinales de un Challenger por primera vez
El tenista nacional de 30 años celebró en la capital paraguaya tras despachar al argentino Juan Manuel La Serna (#286) y citarse con Juan Estevez por un lugar en la final
Lucciana Pérez prolonga su gran momento en San Gregorio: va por la final de dobles y una revancha ante Nadia Podoroska
La limeña de 21 años no desentona sobre la arcilla italiana y ha instalado su nombre en las semifinales de parejas junto a Miriana Tona
Dónde ver México vs Corea del Sur HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026
La selección mexicana buscará ampliar su dominio histórico sobre Corea del Sur en los Mundiales. Consulta cómo ver el partido en vivo
A qué hora juega México vs Corea del Sur en Perú: partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026
El Estadio Akron será escenario de un enfrentamiento entre dos selecciones que buscan encaminar su clasificación a octavos de final. Conoce los horarios
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD