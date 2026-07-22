¿Qué pasó un 22 de julio? Las efemérides de hoy en el Perú y el mundo

Símbolos de historia y cultura ilustran las efemérides que conmemora el 22 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la batalla que restauró el orden constitucional peruano en 1844 hasta el doble atentado de Anders Behring Breivik en Noruega en 2011, el 22 de julio concentra fechas que marcaron la historia nacional e internacional.

El 22 de julio de 1844, las fuerzas constitucionalistas del general Ramón Castilla derrotaron al Supremo Director Manuel Ignacio de Vivanco en la batalla de Carmen Alto, en las cercanías de Arequipa, y pusieron fin a la anarquía que sacudía al país desde 1842. La victoria permitió restablecer la Constitución de 1839 y devolver el mando al presidente del Consejo de Estado, Manuel Menéndez, quien convocó elecciones generales. El propio Castilla ganó esos comicios y asumió el poder el 20 de abril de 1845, inaugurando un período de calma institucional tras dos décadas de conflicto interno.

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La figura de Ramón Castilla destaca como un pilar fundamental en la historia del Perú. Desde su juventud en la lucha por la independencia hasta su liderazgo en la presidencia, Castilla moldeó la nación con visión y determinación. (BNP)

La batalla se libró en una llanura que desciende desde las faldas de la cordillera hasta el pueblo de Carmen Alto, entre Cayma y Yanahuara. En la noche del 21 de julio, Castilla tomó la ofensiva y avanzó sobre el flanco derecho de Vivanco, amaneciendo sobre Acequia Alta. Al romper el combate, las fuerzas directoriales de Vivanco fueron derrotadas. Al caer la tarde, Vivanco ordenó la retirada y huyó, abandonando a sus tropas. Castilla suspendió la persecución a las siete de la noche.

El golpe que terminó en linchamiento

28 años después, el 22 de julio de 1872, los coroneles Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez ejecutaron un golpe de Estado en Lima contra el presidente José Balta, en oposición al triunfo electoral del civil Manuel Pardo. A las dos de la tarde, Silvestre ingresó al Palacio de Gobierno al frente de dos compañías del batallón Pichincha y apresó a Balta ante su esposa y su hija, cuya boda estaba prevista para esa misma noche. Simultáneamente, Marceliano proclamaba en la Plaza de Armas a Tomás como Jefe Supremo de la República.

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La historia de la rebelión de los hermanos Gutiérrez. (Captura)

El golpe no contó con el respaldo de la Marina ni con apoyo popular. El Congreso condenó el levantamiento esa misma tarde, aunque un comandante con 80 hombres desalojó a los representantes a culatazos. En los días siguientes se produjeron deserciones masivas en los cuarteles. El 26 de julio, Silvestre murió en un enfrentamiento con defensores del orden; Marceliano ordenó entonces el asesinato de Balta, confinado en el cuartel de San Francisco. La población de Lima respondió con una insurrección: Tomás fue linchado y su cadáver, arrastrado y mutilado; Marceliano murió combatiendo en el Callao. Al amanecer del 27, los cuerpos de Tomás y otro de los hermanos aparecieron colgados de las torres de la Catedral. Solo Marcelino sobrevivió.

González Prada: el pensador que desafió a la oligarquía

El 22 de julio de 1918 murió Manuel González Prada, ensayista, poeta y pensador peruano cuya obra marcó la historia intelectual del país. Crítico de la oligarquía, la Iglesia y el militarismo, promovió el laicismo, el pensamiento libre y una reforma educativa profunda. Abandonó los estudios de Derecho para dedicarse a la literatura y el activismo. Durante la Guerra del Pacífico se refugió en la escritura como forma de protesta.

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Fue director de la Biblioteca Nacional y líder del Círculo Literario, desde donde impulsó ideas renovadoras. Su obra incluye los poemarios Minúsculas y Exóticas, y los ensayos Pájinas libres y Horas de lucha. Su pensamiento influyó en autores como José Carlos Mariátegui y César Vallejo.

Manuel González Prada, líder intelectual y defensor de los derechos sociales, dejó una huella profunda en la literatura y política peruana del siglo XIX y XX. (Adolfo Dubreuil)

El último refugio del bosque seco ecuatorial

El 22 de julio de 1975, el Estado peruano creó el Parque Nacional Cerros de Amotape, ubicado entre Tumbes y Piura, con una superficie de aproximadamente 91.300 hectáreas. Constituye el último refugio del bosque seco ecuatorial en la costa peruana e incluye márgenes del río Tumbes —el único navegable del litoral— y bosques húmedos de ribera. El parque alberga cerca de 400 especies de aves, 50 de ellas endémicas y 17 amenazadas, además de fauna como el mono aullador de Tumbes, la nutria del noroeste, el jaguar, el tigrillo y el cocodrilo americano. La vegetación combina algarrobo, ceibo, guayacán y palo santo.

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Junto con el Coto de Caza El Angolo y la Zona Reservada de Tumbes, integra desde 1977 la Reserva de Biosfera del Noroeste. El área ha sido reconocida como centro mundial de diversidad vegetal y hábitat prioritario para aves.

Cerros de Amotape se convierte en parque nacional en 1975. Este ecosistema de Tumbes y Piura conserva especies amenazadas y promueve el turismo ecológico con rutas, fauna y miradores. (Andina)

El mundo, un 22 de julio

Las efemérides internacionales de esta fecha abarcan desde tratados económicos fundacionales hasta atentados que conmocionaron a Europa. En 1944, la conferencia de Bretton Woods aprobó la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dos años después, en 1946, 91 personas murieron en el atentado de terroristas judíos contra el hotel Rey David de Jerusalén, y se constituyó la Organización Mundial de la Salud en Nueva York al concluir la Conferencia Sanitaria Internacional.

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En 1981, el turco Ali Agca fue condenado a cadena perpetua en Roma por el intento de asesinato de Juan Pablo II. En 1992, Pablo Escobar y nueve lugartenientes se fugaron de la cárcel de Envigado, en Colombia. En 1999, Microsoft lanzó el Internet Messenger de MSN y despegó desde Cabo Cañaveral el transbordador Columbia, al mando por primera vez de una mujer: la comandante Eileen Collins, quien puso en órbita el observatorio de rayos X Chandra.

La actriz vivió la violencia del narcotráfico en los 90, debido a Pablo Escobar - crédito History Channel/Colprensa

En 2004, el informe de la Comisión por los atentados del 11-S estableció la responsabilidad del Gobierno estadounidense y sus servicios de inteligencia por ignorar la amenaza de Al Qaeda. Ese mismo año, el portugués José Manuel Durão Barroso recibió el respaldo del Parlamento Europeo para presidir la Comisión Europea.

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El suceso más reciente y de mayor impacto fue el doble atentado del 22 de julio de 2011, cuando el ultraderechista noruego Anders Behring Breivik mató a 77 personas: 69 jóvenes en el campamento de las Juventudes Laboristas en la isla de Utøya y el resto en Oslo.

Nacimientos y muertes del 22 de julio

Entre quienes nacieron un 22 de julio figuran Felipe I “el Hermoso” (1478), rey consorte de Castilla; Rose Fitzgerald Kennedy (1890), matriarca del clan Kennedy; el diseñador dominicano Óscar de la Renta (1932); los actores Terence Stamp (1939) y Willem Dafoe (1955); la cantante francesa Mireille Mathieu (1946); el político rumano Petre Roman (1946); la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada (1960); y la actriz y cantante estadounidense Selena Gómez (1992).

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Entre las muertes, la fecha registra al escritor italiano Giovanni Guareschi (1968), al escritor español Max Aub (1972), al pintor español Antonio Saura (1998), al periodista e historiador italiano Indro Montanelli (2001), al cantante y compositor francés Sacha Distel (2004), a la actriz de origen mexicano Linda Christian (2011) y al exprimer ministro chino Li Peng (2019).