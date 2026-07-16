El trasfondo del enojo de Rodrigo Ureña con la directiva de Universitario tras amistoso con Millonarios: “La ‘U’ es un capítulo cerrado”

El volante chileno descartó un regreso a la 'U' en el futuro luego del amistoso con Millonarios. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

La novela entre Rodrigo Ureña y la administración de Universitario de Deportes parece haber llegado a su epílogo, luego de una serie de desencuentros y declaraciones cruzadas tras el amistoso internacional disputado en el estadio Monumental ante Millonarios de Colombia.

El partido, que en principio debía significar un reencuentro especial para el volante chileno con la hinchada y el club donde fue parte del tricampeonato, terminó por dejar expuesta una fractura definitiva entre el futbolista y la directiva ‘crema’, luego de las confesiones del mediocampista sobre su salida y el trato recibido.

Según la información difundida por el periodista deportivo Paul Pérez, el entorno más cercano al jugador aseguró que Ureña esperaba un gesto de la administración de la ‘U’ durante su regreso al Monumental. “Yo tengo entendido, desde su gente cercana, que Ureña esperaba un reconocimiento de parte de la administración de Universitario”, relató Pérez en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

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El trasfondo del enojo de Rodrigo Ureña con la directiva de Universitario tras amistoso con Millonarios.

El ambiente previo al partido estaba cargado de expectativa, no solo por la presencia del elenco colombiano dirigido por Fabián Bustos, sino también por el regreso del ‘Pitbull’, que fue clave en la obtención de los títulos recientes. Sin embargo, el reconocimiento institucional nunca llegó.

“Las personas cercanas manifiestan que la única persona, fuera del comando técnico y de los futbolistas, que se acerca al camerín a saludarlo, a decirle ‘Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, etc.’ es el ‘Puma’ Carranza. Fue la única persona ajena al plantel y al comando técnico que, entiendo, tuvo con él un reencuentro en la cancha”, agregó Pérez, remarcando la soledad institucional que sintió Ureña en un escenario donde hasta hace poco era referente.

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El mediocampista de 33 años llegó al amistoso con la expectativa de alguna acción de gratitud por parte de la dirigencia, a la que hizo un polémico gesto. “Él esperaba algún gesto de parte de la administración por todo lo que él le dio a Universitario, que es ser parte del tricampeonato de los años que han pasado”, puntualizó el periodista, reflejando la decepción del jugador.

El chileno reveló todo lo que vivió previo a su salida de la 'U'. Créditos: Jax Latin Media / X.

Rodrigo Ureña descarta regreso a Universitario en el futuro

Por su parte, el periodista deportivo Gustavo Peralta respaldó la versión de Paul Pérez y aportó nuevos elementos en lo que respecta a la decisión de Rodrigo Ureña de cerrar su ciclo en Universitario. “Creo que esperaba otra sensación volviendo al Monumental, tal vez un manejo distinto desde lo administrativo, no sé si homenaje, pero reconocimiento o alguna cosa. Y cuando se ha chocado con otra situación, parece que eso tampoco gustó mucho y es parte del manejo que él venía arrastrando. Por eso cuando él sale hace el gesto, declara lo que declara”, explicó Peralta.

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Eso no fue todo, ya que el comunicador aseguró que fuentes cercanas al futbolista confirman que el vínculo entre el chileno y la dirigencia ‘merengue’ está completamente roto. “Según lo que me dicen del entorno de Ureña, la ‘U’ es un capítulo cerrado para él. Él ya no piensa volver la ‘U’, tampoco cuando se abra el libro de pases a fin de año y su nombre vuelva a sonar. Él va a cumplir su contrato con Millonarios y de ahí tiene otros planes de seguir en la liga colombiana o ir otra liga, pero ya con la ‘U’ me parece que no tiene intenciones. Es un capítulo cerrado a partir de todo lo que se ha hecho, es lo que me dicen de su entorno”, enfatizó el periodista.

El volante ‘sureño’, que alguna vez se erigió como figura en el mediocampo ‘estudiantil’, ya no contempla un retorno a Ate, ni siquiera ante eventuales negociaciones futuras. La falta de un gesto institucional durante un reencuentro tan simbólico y las formas en que se dio su salida parecen haber sellado el destino de una relación que supo estar marcada por la complicidad en la cancha y el cariño de la hinchada.

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