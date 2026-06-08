Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Así llega España al partido

La selección de España llegará a Puebla con la mira puesta en afinar los últimos detalles antes de su participación en el Mundial 2026. Considerada una de las favoritas para pelear por el título, la vigente campeona de Europa buscará aprovechar este amistoso para medir el estado de su plantel y corregir aspectos de cara a su debut en la máxima cita del fútbol.

Aunque mantiene una destacada actualidad a nivel internacional, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente no ha logrado sostener una racha plenamente convincente en sus compromisos más recientes. Después de superar con claridad a Serbia por 3-0, empató frente a Egipto e Irak en sus duelos preparatorios, resultados que dejaron algunas dudas. Por ello, el choque ante Perú se presenta como una oportunidad ideal para reencontrarse con el triunfo y llegar con impulso al inicio de la Copa del Mundo.