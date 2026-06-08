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Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El equipo de Mano Menezes afronta uno de sus retos más exigentes ante una selección llamada a pelear por la corona mundial. Sigue aquí todas las incidencias del partido

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05:39 hsHoy

¡Día de partido! La selección peruana afrontará hoy, lunes 8 de junio, uno de los desafíos más exigentes de la era Mano Menezes cuando se mida con su similar de España. Impulsada por la reciente victoria sobre Haití, la ‘blanquirroja’ intentará dar la sorpresa ante una de las principales candidatas al título mundial y sumar una nueva señal positiva dentro del proceso de renovación que atraviesa con miras a las próximas Eliminatorias.

05:38 hsHoy

Así llega Perú al partido

A diferencia de su rival, Perú afronta este compromiso con la mirada puesta en el futuro. Tras quedar fuera del Mundial 2026, el combinado patrio inició un proceso de renovación bajo el mando de Mano Menezes, con el objetivo de construir una selección competitiva para las próximas Eliminatorias y recuperar el protagonismo perdido en los últimos años.

Hasta el momento, el ciclo del técnico brasileño ha dejado resultados diversos: la ‘blanquirroja’ cayó 2-0 ante Senegal, luego rescató un empate 2-2 frente a Honduras y finalmente consiguió su primera victoria al imponerse 2-1 sobre Haití. Ahora tendrá una exigente prueba ante España, un rival de jerarquía mundial que permitirá medir el verdadero alcance del crecimiento mostrado por el combinado nacional en esta nueva etapa.

La selección peruana logró su primer triunfo con Mano Menezes en el choque ante Haití.
La selección peruana logró su primer triunfo con Mano Menezes en el choque ante Haití. Crédito: FPF / Andres Lino
05:38 hsHoy

Así llega España al partido

La selección de España llegará a Puebla con la mira puesta en afinar los últimos detalles antes de su participación en el Mundial 2026. Considerada una de las favoritas para pelear por el título, la vigente campeona de Europa buscará aprovechar este amistoso para medir el estado de su plantel y corregir aspectos de cara a su debut en la máxima cita del fútbol.

Aunque mantiene una destacada actualidad a nivel internacional, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente no ha logrado sostener una racha plenamente convincente en sus compromisos más recientes. Después de superar con claridad a Serbia por 3-0, empató frente a Egipto e Irak en sus duelos preparatorios, resultados que dejaron algunas dudas. Por ello, el choque ante Perú se presenta como una oportunidad ideal para reencontrarse con el triunfo y llegar con impulso al inicio de la Copa del Mundo.

La selección de España llega como una de las favoritas a ganar el Mundial 2026.
La selección de España llega como una de las favoritas a ganar el Mundial 2026. Crédito: SeFutbol
05:36 hsHoy

Perú vs España: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez; Kenji Cabrera, Adrián Ugarriza.

España: Joan García; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Jon Martín, Alejandro Grimaldo; Marc Bernal, Gavi, Dani Olmo, Ferrán Torres; Álex Baena y Borja Iglesias.

05:36 hsHoy

Perú vs España: canal TV del partido

La transmisión del amistoso internacional entre Perú y España estará disponible para todo el territorio peruano a través de Movistar Deportes, señal que emitirá el encuentro por los canales 3 y 703 en cable. Asimismo, América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709) también llevarán las incidencias del compromiso en señal abierta, permitiendo que los aficionados puedan seguir todas las acciones desde distintos puntos del país. Para quienes prefieran verlo por internet, el partido podrá seguirse mediante la plataforma Movistar TV App.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa del encuentro con un minuto a minuto detallado. En nuestra página web podrás encontrar la previa, las alineaciones, las principales incidencias, los goles, las mejores jugadas y un completo resumen una vez finalizado el compromiso.

05:36 hsHoy

Perú vs España: horario del partido

El partido entre Perú y España, correspondiente a la fecha FIFA de junio previa al Mundial 2026, está programado para desarrollarse este lunes 8 de junio desde las 21:00 horas de Perú (04:00 horas de España del martes 9). El escenario elegido para este atractivo compromiso internacional será el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, México, donde se espera una importante presencia de aficionados de ambos países en las tribunas.

Perú enfrenta a España en amistoso internacional en México.
Perú enfrenta a España en amistoso internacional en México.
05:36 hsHoy

Perú y una prueba internacional importante

Tras su presentación ante Haití, la selección peruana se desplazó rápidamente a la ciudad de Puebla para afrontar un desafío de mayor exigencia. La ‘blanquirroja’ se medirá con España, una de las escuadras más poderosas de la actualidad y firme candidata a conquistar el Mundial 2026. El compromiso representará una importante prueba para el equipo dirigido por Mano Menezes, que continúa en pleno proceso de renovación y busca consolidar una idea de juego frente a un rival de talla mundial.

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