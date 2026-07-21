Shirley Arica deja de seguir a Samahara Lobatón tras salir con Ale Fuller y Pablo Heredia: “No se trata de ser fiel, sino leal a espaldas”

Una nueva polémica se instaló en el mundo del espectáculo luego de que Shirley Arica dejara de seguir a Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram. La decisión de la modelo habría ocurrido después de que se enterara de una salida en la que participaron la engreída de Melissa Klug, Renato Rossini Junior, Pablo Heredia y su expareja Ale Fuller.
La situación generó especial atención por los vínculos que existen entre los protagonistas. Shirley y Samahara Lobatón tuvieron una conexión fuerte de amistad desde que salieron de la ‘Granja Vip’, al igual que la modelo mantenía una relación de amistad con Renato Rossini Junior.
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Tras enterarse de la salida, la modelo dejó de seguir a Samahara en Instagram. Poco después, publicó un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta relacionada con la situación. “No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas”.
Aunque Shirley no mencionó directamente a Lobatón ni explicó públicamente el motivo de su decisión, la coincidencia entre la difusión de las imágenes, el distanciamiento virtual y la publicación de la frase generó diversas especulaciones.
Magaly Medina expone la salida de Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Ale Fuller y Renato Rossini
La polémica se originó luego de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes relacionadas con la salida. En un primer momento, las redes sociales de Pablo Heredia mostraban una reunión aparentemente compartida con Renato Rossini Junior y Samahara Lobatón.
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Sin embargo, las cámaras del programa de Magaly Medina captaron que Ale Fuller también se encontraba con ellos. La actriz y el actor fueron pareja en el pasado, por lo que su presencia en la reunión llamó especialmente la atención.
El informe mostró que el grupo habría pasado parte de la noche junto. Según la narración del programa, primero estuvieron en el cine, comieron canchita y posteriormente acudieron a un restaurante de moda ubicado en Miraflores.
La voz en off del informe señaló: “Hasta ahí podíamos pensar que lo hacían por alguna marca o que algún cherry tenían que vender juntos. Pero no, al parecer Pablito anda buscando renacer el amor de antes, porque ese mismo día, después de comer canchita, se fueron a un restaurante de moda en Miraflores, donde se dejaban ver por todos los urraco lovers”.
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El programa también cuestionó que, en las publicaciones de Pablo Heredia, Ale Fuller no apareciera de manera evidente. “Pero aquí empezamos a sospechar de algo que no estaba bien. Y es que para las redes de Pablo Heredia, él estaba en una charla de causas junto a Renato Rossini Junior y Samahara Lobatón”.
Según el informe, el actor habría compartido videos editados de la reunión en los que solo aparecían tres personas. “Incluso subió estos videos editados de todo lo que se empujaron en el restaurante, donde solo figuran los tres y hasta se pasa de palomilla haciendo que alguien más los grabe. O sea, chaparon de camarógrafo a Alecita”.
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La narración del programa resumió la situación con una expresión coloquial:“Para resumirlo en castellano, estaban en lo que hoy la juventud denomina un dos pa’ dos”.
Pablo Heredia y Ale Fuller son captados juntos tras salir del restaurante
Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaron posteriormente la salida de los cuatro protagonistas del restaurante. Según el informe, Pablo Heredia salió primero, seguido por Ale Fuller, mientras que posteriormente aparecieron Samahara Lobatón y Renato Rossini Junior.
“Al ratón salen los cuatro del restaurante, primero Pablo apuradito, luego Ale Fuller, después la pareja más intrascendente del medio y se pierden entre la gente que estaba por ahí”. La voz en off también ironizó sobre el comportamiento de Pablo Heredia y el momento en que habría intentado ayudar a Ale Fuller a subir a un vehículo.
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“Cómo habrán estado de fuertes esos tragos. Que Pablo se la quiere pegar de caballero, abriéndole la puerta a la Fuller, pero la hace subir al taxi equivocado”. Posteriormente, ambos habrían cambiado de vehículo. “Y parece estar apuradito para ir a otro sitio, que al toque cambian de caña y son fuga”.
El momento que más llamó la atención ocurrió después, cuando Ale Fuller y Pablo Heredia se dirigieron al departamento de la actriz. La narración del informe utilizó un tono irónico para referirse al encuentro entre ambos.
“Los ex se tienen tanta confianza que deciden ir al depa de Ale Fuller para ver si las paredes siguen siendo del mismo color, si los focos funcionan o si cambió de muebles, mientras que él hace el paso de la Pantera Rosa, creyendo que nadie lo ve”.
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El informe señaló que la permanencia de Pablo Heredia en el departamento habría sido prolongada. “Cómo habrá estado de extensa esa revisión de depa, que después de más de dos horas hace su aparición Pablo ‘la Pantera’ Heredia”. Finalmente, el actor habría abandonado el lugar durante la madrugada. “Se trepa a una mionca y se quita más feliz que Jamal con su mundial”.
Ric La Torre recuerda el antecedente de Gabriela Herrera
El influencer Ric La Torre también comentó la polémica y vinculó la reacción de Shirley Arica con un episodio anterior relacionado con Gabriela Herrera. A través de TikTok, el creador de contenido señaló:
“Samahara traicionó a Shirley, se fue a cenar con Ale Fuller. Sí, con Pablo Heredia y con Renato Rossini. Shirley dejó de seguir a Samahara, aparentemente luego de estas imágenes de Magaly”.
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Sin embargo, la salida que generó la polémica no fue entre Shirley y Samahara juntas. Shirley no estuvo presente en la reunión. La modelo habría tomado conocimiento posteriormente de que Samahara había compartido una salida con su ex pareja, Pablo Heredia, junto a Ale Fuller y Renato Rossini.
Ric La Torre también comentó la difusión de las imágenes y señaló que la presencia de Ale Fuller fue expuesta posteriormente por el programa de Magaly Medina. “Pero Magaly terminó exponiendo que además Ale Fuller estuvo en esa cena, sí, luego del cine de ver la odisea de las imágenes que sacamos acá en exclusiva el fin de semana y que movimos el gallinero”.
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Luego, volvió a referirse a la decisión de Shirley Arica de dejar de seguir a Samahara. “Entra la cuenta de Shirley Arica, porque me dicen que Samara estaba en live cuando se entera aparentemente de esto. Y sí, Shirley dejó de seguir a Samahara”.
Finalmente, Ric La Torre recordó el antecedente de Gabriela Herrera y comentó: “Le volvieron a hacer lo mismo que le hizo la Gabriela Herrera, ¿se acuerdan que se fue a cenar supuestamente? Ay, no, pobre mi Shirley”.
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