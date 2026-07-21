Matías Di Benedetto reveló el sentir de Universitario previo al duelo con Cusco FC de Rabanal y Silveira: “Siguen con la misma ideología”

El defensa argentino habló del estilo de juego del cuadro 'dorado' con el técnico español, que también tendrá la presencia del brasileño. (Video: Universitario)

Universitario de Deportes atraviesa un momento de reconstrucción tras superar por 2-1 a ADT en Tarma, victoria que pone fin a una racha negativa y les otorga confianza de cara al próximo desafío. El viernes 25 de julio, la ‘U’ recibirá en el estadio Monumental a Cusco FC, en un partido que despierta expectativas por el regreso de dos personajes conocidos: el técnico español Javier Rabanal y el mediocampista brasileño Miguel Silveira, ambos con pasado reciente en el cuadro ‘crema’.

La autocrítica ha marcado el ambiente en el club. Justamente, Matías Di Benedetto reconoció que el primer semestre dejó sensaciones amargas y que el plantel ha sido autocrítico, identificando tanto defectos físicos como aspectos del juego que debían corregir. “Realmente creo que fue una autocrítica la que hicimos. Sabíamos que teníamos que mejorar en lo físico, teníamos que mirar para adentro y decir, ‘tenemos que corregir muchas cosas’”, señaló en conferencia de prensa.

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El equipo dirigido por Héctor Cúper ha encontrado solidez defensiva con la línea de cuatro, sistema que se trabajó con énfasis durante la mini pretemporada. El zaguero resaltó que “nos hemos sentido muy cómodos; lo ha trabajado el ‘profe’ durante la mini pretemporada” y remarcó que el plantel entiende la idea y busca seguir afinando detalles para crecer como grupo.

Alex Valera y Lisandro Alzugaray le dieron la victoria a los 'cremas' en Tarma. Créditos: L1 Max / Instagram.

La consigna en el vestuario es clara: ningún partido se toma a la ligera y cada minuto en el campo es considerado una final. El objetivo trazado es disputar un gran Torneo Clausura y no repetir los errores del pasado. “Estamos convencidos de que vamos a pelear hasta el final, no se la vamos a hacer fácil a nadie, es una realidad. Nos hemos propuesto hacer un gran Clausura”, afirmó Di Benedetto.

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El futbolista argentino también destacó que la fortaleza grupal se refleja no solo en jugadores y cuerpo técnico, sino que involucra a toda la dirigencia. “Siento que el hincha también nos conoce como equipo, sabe lo que podemos dar, sabe que fue un tropezón lo del Apertura y que fue un momento donde nosotros nos hicimos resilientes”, expresó.

Matías Di Benedetto sobre enfrentar a Cusco FC de Javier Rabanal

El próximo duelo ante Cusco FC tiene un matiz especial por el reencuentro con Javier Rabanal, quien dirigió a Universitario durante los primeros cuatro meses del año antes de su salida. Matías Di Benedetto analizó el estilo que espera del rival: “Nosotros hemos trabajado con Javier. En mi opinión, creo que van a intentar tener la pelota, hacernos posesión, que nos desesperemos y tratar de encontrar los espacios”.

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El defensor considera que la propuesta del español se mantiene en el elenco ‘dorado’, enfatizando que “incluso sin Javier, siempre lo han propuesto también cuando han venido acá porque siguen manteniendo la misma ideología. Sabemos que ellos tienen grandes jugadores, también lo han demostrado”.

La estrategia del equipo ‘merengue’ será neutralizar la posesión del rival y aprovechar su fortaleza como local: “Creo que así va a ser el partido, tratar de no dejarles espacio y poder lastimarlos con nuestras armas. Nosotros también nos hacemos fuertes de local. Vamos a intentar hacer nuestro juego”.

El técnico español, Javier Rabanal, llegó a Cusco FC para afrontar el Torneo Clausura 2026. - créditos: Cusco FC

Matías Di Benedetto sobre relación del plantel de Universitario con Miguel Silveira

Otro de los focos del encuentro será la presencia de Miguel Silveira con la camiseta de Cusco FC, tras una salida polémica de Universitario. Matías Di Benedetto explicó que el vínculo del plantel con el brasileño fue limitado en las últimas semanas, dado que “él entrenaba diferenciado, así que no hemos tenido contacto con él. No sabemos más nada del tema, quedó ahí, solo nos enteramos de la salida. Él obviamente se despidió vía WhatsApp, pero cuando se dio la salida no hemos tenido conversación”.

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El jugador ‘gaucho’ remarcó la importancia de que situaciones externas no interfieran en la salud anímica del grupo: “Tampoco nosotros queríamos que nos afecte. Nosotros no podemos dejar entrar esas cosas negativas al grupo porque nuestros objetivos y las cosas que tenemos como metas, nada puede jugarnos en contra”.

A pesar de la escasa relación en los últimos días por un suceso controversial, Di Benedetto elogió a Silveira como persona: “Es un excelente chico, no hemos tenido nunca un problema, siempre nos hemos llevado muy bien. Es un chico callado, buena persona, así que todo bien”.