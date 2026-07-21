¿Tienes un perro? Estos son los cinco cuidados esenciales para mantenerlo sano y protegido

Una familia peruana, compuesta por padre, madre y una niña, acaricia a su perro mestizo en la sala de su hogar moderno, que recibe luz natural de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros se han convertido en mucho más que animales de compañía. Para miles de familias representan un integrante más del hogar, por lo que su bienestar es una prioridad que requiere atención constante y compromiso. Cuidarlos adecuadamente no solo les permite tener una vida más larga y saludable, sino que también fortalece el vínculo con sus dueños.

Aunque brindarles alimento, agua y un lugar seguro donde vivir es indispensable, existen otros aspectos que muchas veces pasan desapercibidos. La prevención de enfermedades, las revisiones médicas, la identificación y la protección ante imprevistos forman parte de una tenencia responsable que ayuda a evitar complicaciones tanto para la mascota como para la familia.

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En el marco del Día Mundial del Perro, especialistas compartieron una serie de recomendaciones para garantizar el bienestar de estos animales. Como informó Andina Noticias, seguir estos cuidados permite reducir riesgos para la salud de las mascotas y estar mejor preparados ante cualquier eventualidad.

Una veterinaria revisa a un perro golden retriever sobre una camilla mientras su dueño lo observa en una moderna clínica veterinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacunas al día para tu perro

Uno de los cuidados más importantes es cumplir con el calendario de vacunación. Las vacunas protegen a los perros frente a enfermedades potencialmente graves y, al mismo tiempo, contribuyen a prevenir la propagación de infecciones que también pueden afectar a otros animales e incluso a las personas.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 74,8 % de los hogares peruanos vacunó contra la rabia a todas sus mascotas durante los últimos 12 meses. Entre las inmunizaciones más importantes figuran la vacuna antirrábica y la quíntuple, consideradas fundamentales para mantener protegidos a los perros.

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Una veterinaria aplica una vacuna a un perro labrador adulto mientras su dueña lo acaricia en un consultorio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chequeos veterinarios preventivos

Esperar a que una mascota presente síntomas para acudir al veterinario puede retrasar el diagnóstico de diversas enfermedades. Por ello, los especialistas recomiendan realizar controles periódicos, incluso cuando el perro aparenta estar completamente sano.

Las revisiones preventivas permiten detectar problemas de salud en etapas iniciales, facilitando tratamientos más oportunos y menos costosos. Además, ayudan a llevar un mejor control del crecimiento, la alimentación y el estado general del animal durante todas las etapas de su vida.

Una mujer y su perro esperan en la moderna sala de un consultorio veterinario mientras la veterinaria revisa el historial médico de la mascota en su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identifícalo con un microchip o una placa

El extravío de mascotas es una situación que puede ocurrir en cualquier momento, ya sea durante un paseo, un viaje o por un descuido. Para reducir ese riesgo, los especialistas aconsejan que todos los perros cuenten con algún sistema de identificación.

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Colocar un microchip o una placa con el nombre del animal y los datos de contacto de su propietario incrementa significativamente las probabilidades de recuperarlo si se pierde o es robado. Se trata de una medida sencilla que puede marcar una gran diferencia en una situación de emergencia.

Un veterinario escanea el microchip de un perro mestizo de pelaje áspero durante una consulta preventiva en una clínica moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buen comportamiento en espacios públicos

La educación y socialización de un perro también forman parte de su cuidado. Un animal acostumbrado a convivir con personas y otras mascotas tiene menos probabilidades de reaccionar de manera agresiva o protagonizar incidentes durante los paseos.

Como recordó la especialista consultada por Andina Noticias, un comportamiento inadecuado puede ocasionar accidentes, mordeduras o daños a terceros. Estas situaciones no solo ponen en riesgo la seguridad de otras personas y animales, sino que también pueden generar responsabilidades legales y económicas para el propietario.

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Un perro pastor australiano camina tranquilamente con correa junto a su dueña en un parque urbano, mientras niños en bicicleta y otros perros comparten el espacio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protégelo con un seguro para mascotas

Los accidentes y las enfermedades pueden presentarse de forma inesperada, generando gastos veterinarios que muchas familias no tienen previstos. Esta falta de preparación económica puede retrasar la atención que necesita el animal en momentos críticos.

Por ello, especialistas recomiendan evaluar la contratación de un seguro para mascotas que incluya coberturas frente a accidentes, enfermedades, extravíos o responsabilidad civil por daños a terceros. Este tipo de protección busca ofrecer un respaldo económico cuando surge una emergencia y permitir que el perro reciba la atención necesaria sin que ello represente una carga excesiva para la familia.

Una mujer adulta, identificada como limeña, acaricia a su perro mientras conversa con un familiar joven sobre el bienestar de la mascota en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, donde existen más de 17 millones de mascotas en los hogares, según datos de la Enaho 2025 del INEI, promover una tenencia responsable es una tarea cada vez más importante. Mantener las vacunas al día, acudir al veterinario de forma preventiva, identificar correctamente a la mascota, fomentar un buen comportamiento y estar preparados para afrontar cualquier imprevisto son acciones que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

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