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Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El equipo de Héctor Cúper enfrentará al ‘vendaval celeste’ en la altura de Tarma. Gianluca Lapadula podría debutar oficialmente con el club ‘crema’. Sigue todas las incidencias

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00:36 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes jugará hoy, sábado 18 de julio, ante ADT por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para las 13:15, hora peruana, en el estadio Unión Tarma, ubicado a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar.

00:35 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario disputó dos partidos amistosos antes del inicio del Torneo Clausura. El equipo ‘crema’ venció 1-0 a Atlético Grau en un encuentro de preparación realizado en Campo Mar la mañana del sábado 27 de junio. El gol fue obra de Jordan Guivin, uno de los refuerzos del club, quien marcó de cabeza tras una jugada colectiva.

El amistoso programado ante Sport Boys fue suspendido. Posteriormente, la ‘U’ enfrentó a Millonarios, dirigido por Fabián Bustos y con Rodrigo Ureña entre sus filas, ambos con pasado en el club peruano.

En el estadio Monumental de Ate, Universitario superó 2-0 a Millonarios en un duelo internacional previo al arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Refuerzos como Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz sumaron minutos bajo la conducción de Héctor Cúper.

José Rivera marcó los dos goles (52′ y 79′): el primero tras un pase profundo de Jesús Castillo y el segundo luego de un centro de Héctor Fértoli. Hacia el final del partido, Anderson Santamaría y Rodrigo Contreras recibieron tarjeta roja por una mala reacción.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 con doblete de José Rivera ante el conjunto colombiano - Crédito: Universitario TV.
00:34 hsHoy

¿Cómo llega ADT?

Por su parte, ADT clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga luego de vencer 3-2 a Cienciano como visitante. Los tantos de Joao Rojas, Jonatan Bauman y Jhojan Garcilazo aseguraron el pase del conjunto tarmeño a la siguiente fase del torneo.

Los tarmeños ganaron 3-2 a los cusqueños de visita y clasificaron a los cuartos de final del torneo. Créditos: Bicolor / Youtube.
00:29 hsHoy

Las bajas y altas de Universitario

Héctor Cúper incorporó refuerzos para el Torneo Clausura, aunque solo podrá disponer de tres de ellos en este encuentro. Jordan Guivin quedó descartado por molestias físicas y no formó parte de la delegación.

En cambio, Gianluca Lapadula, Adrián Quiroz y Juan Manuel Requena, quien se sumó recientemente al plantel, sí viajaron a la ‘perla de los Andes’.

Universitario también afrontará el partido ante ADT con las ausencias de los defensores Aldo Corzo y Anderson Santamaría, además del mediocampista Horacio Calcaterra.

Héctor Cúper – Juan Manuel Requena – Gianluca Lapadula - Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 16 julio
El entrenador crema destacó las expectativas que genera Juan Manuel Requena, pero aclaró que su posible estreno en el Clausura aún está sujeto a la regularización de su documentación. (Universitario de Deportes)
00:28 hsHoy

Horarios del Universitario vs ADT

El compromiso se iniciará a las 13:15 horas de Perú. Con respecto a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 12:15 horas de México; a las 13:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:15 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 15:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

00:27 hsHoy

Dónde ver Universitario vs ADT: canal TV

El partido entre Universitario y ADT por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 contará con cobertura a nivel nacional. L1 Max transmitirá en exclusiva todos los encuentros del torneo y estará disponible en plataformas de suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite a los aficionados acceder a la señal independientemente de su proveedor.

En formato digital, la aplicación oficial Liga 1 Play permitirá seguir los partidos desde dispositivos móviles y computadoras, facilitando el acceso a quienes prefieren ver los encuentros fuera de la televisión convencional o requieren mayor movilidad.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial con información previa, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles y jugadas destacadas, además de declaraciones de los protagonistas. Así, los hinchas tendrán diversas alternativas para seguir todos los detalles de la jornada según sus preferencias.

Los 'cremas' visitarán al cuadro tarmeño por la fecha 1 del campeonato nacional. (L1 Max)

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