Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes jugará hoy, sábado 18 de julio, ante ADT por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . El encuentro está programado para las 13:15, hora peruana, en el estadio Unión Tarma, ubicado a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar.

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¿Cómo llega Universitario?

Universitario disputó dos partidos amistosos antes del inicio del Torneo Clausura. El equipo ‘crema’ venció 1-0 a Atlético Grau en un encuentro de preparación realizado en Campo Mar la mañana del sábado 27 de junio. El gol fue obra de Jordan Guivin, uno de los refuerzos del club, quien marcó de cabeza tras una jugada colectiva.

El amistoso programado ante Sport Boys fue suspendido. Posteriormente, la ‘U’ enfrentó a Millonarios, dirigido por Fabián Bustos y con Rodrigo Ureña entre sus filas, ambos con pasado en el club peruano.

En el estadio Monumental de Ate, Universitario superó 2-0 a Millonarios en un duelo internacional previo al arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Refuerzos como Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz sumaron minutos bajo la conducción de Héctor Cúper.

José Rivera marcó los dos goles (52′ y 79′): el primero tras un pase profundo de Jesús Castillo y el segundo luego de un centro de Héctor Fértoli. Hacia el final del partido, Anderson Santamaría y Rodrigo Contreras recibieron tarjeta roja por una mala reacción.