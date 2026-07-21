Juan Manuel Cuesta es baja en Sporting Cristal de cara al partido con Bragantino por ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Juan Manuel Cuesta representa una baja sustancial para Sporting Cristal de cara al duelo ante RB Bragantino. Crédito: Facebook Sporting Cristal.

Sporting Cristal recibió una noticia poco alentadora en la antesala de uno de los partidos más importantes de su temporada. Juan Manuel Cuesta, uno de los refuerzos que el conjunto ‘rimense' incorporó para afrontar la segunda mitad del año, quedó descartado para el duelo de ida frente a RB Bragantino por los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana debido a una lesión que aún no le permite entrenar con normalidad.

El extremo colombiano, que llegó procedente de la UCV de la liga venezolana como una apuesta para potenciar el ataque del equipo de Roberto Mosquera, no podrá estar disponible precisamente en el compromiso que definirá la continuidad de Sporting Cristal en el plano internacional. Su ausencia representa un contratiempo para el técnico nacional, que esperaba contar con el futbolista tras su estreno oficial con la camiseta ‘celeste’.

PUBLICIDAD

Fue el propio club el que confirmó la baja mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales. La institución explicó que el atacante continúa recuperándose del golpe sufrido durante su debut frente a EGB Tacna Heroica, por la Copa de la Liga, y que, aunque los exámenes médicos descartaron una lesión de gravedad, todavía no está en condiciones de competir.

El comunicado de Sporting Cristal que informa la lesión de Juan Manuel Cuesta. Crédito: X Sporting Cristal.

“El futbolista Juan Manuel Cuesta continúa con su recuperación tras el golpe sufrido en el empeine del pie derecho durante el partido frente a EGB Tacna Heroica”, informó Sporting Cristal.

Asimismo, el parte médico detalló que las evaluaciones realizadas entregaron resultados alentadores, pero el dolor persiste y le impide entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

PUBLICIDAD

“Los estudios realizados descartaron lesiones óseas, musculares y tendinosas. Si bien su evolución ha sido favorable, aún presenta dolor en la zona afectada, lo que limita por el momento su participación en los entrenamientos”, añadió el comunicado.

Finalmente, el club precisó que el regreso del colombiano dependerá exclusivamente de cómo evolucione durante los próximos días. “El jugador continúa con tratamiento médico y su regreso a las prácticas y a la competencia dependerá de su evolución en los próximos días.”

Goles y asistencias del extremo colombiano en su último club, UCV de Venezuela. (Video: Sporting Cristal)

La ausencia de Cuesta supone un golpe para Sporting Cristal, que había depositado expectativas en el futbolista para reforzar una zona clave del ataque en este segundo semestre. El colombiano llegó con la intención de aportar velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas, características que Mosquera buscaba incorporar para afrontar la definición de la Liga 1 y, especialmente, los desafíos internacionales.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal vs RB Bragantino: día, hora y dónde ver

Sporting Cristal y RB Bragantino se enfrentarán este miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional de Lima, en un compromiso decisivo por la ida de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro comenzará a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela iniciará a las 20:30 horas, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay arrancará a las 21:30 horas. En Miami (Estados Unidos) también se jugará desde las 20:30 horas, y en España el pitazo inicial será a las 02:30 horas del jueves 23 de julio.

Sporting Cristal recibirá a Red Bull Bragantino en la ida del 'playoff' de la Copa Sudamericana 2026.

La transmisión para toda Sudamérica estará a cargo de ESPN en televisión por cable, mientras que vía streaming podrá seguirse a través de Disney+. El compromiso también marca la vuelta de los ‘bajopontinos’ al recinto de la calle José Díaz, por lo que podrán contar con hasta 40 mil simpatizantes que se den cita en el primer escenario deportivo del país.

PUBLICIDAD

En este duelo, Sporting Cristal buscará hacerse fuerte ante su gente y mantener vivo el sueño de continuar compitiendo a nivel continental, aunque deberá afrontar el reto sin uno de los fichajes que ilusionaban para esta segunda parte del año.