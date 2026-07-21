Accidente en juego inflable del Circuito Mágico del Agua: Madre denuncia a la Municipalidad de Lima

Familia denuncia negligencia tras caída de niña en inflable del Circuito Mágico del Agua | Foto: Panamericana Noticias

El pasado viernes 17 de julio, una niña de siete años resultó gravemente herida tras caer de un juego inflable instalado en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Centro Histórico de Lima.

La menor fue expulsada de la estructura y cayó desde una altura aproximada de tres metros, impactando contra el pavimento. El accidente ocurrió mientras la niña se encontraba en compañía de compañeros de colegio y familiares.

“Mi hija salió directo de tres a cuatro metros, directo al pavimento. Yo he ido a socorrer a mi hija y tenerla en brazos. Mi hija sangraba de la nariz. Mi hija no reaccionaba”, relató Yesenia, madre de la menor.

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El equipo de emergencia del parque tardó varios minutos en llegar al lugar y trasladó a la niña al Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña, donde fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser sometida a dos cirugías de alto riesgo.

El neurocirujano responsable del caso advirtió a la familia sobre la complejidad de la recuperación y la posibilidad de secuelas. La madre narró que la atención hospitalaria se mantiene gracias al Seguro Integral de Salud (SIS), y que la niña fue sometida a una ecografía abdominal para descartar daños internos.

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“El jefe general de medicina me ha dicho que mi hija está evolucionando, pero aún no puede ingerir comidas sólidas. Ayer empezó a vomitar, no podía comer”, sostuvo a RPP.

La familia denunció que, durante el incidente, no existía personal capacitado para brindar auxilio inmediato, ni se encontraba disponible una ambulancia de manera oportuna. Según la madre, la asistencia médica demoró entre cinco y diez minutos en llegar al lugar.

Una niña de siete años se encuentra hospitalizada en estado delicado después de caer de un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua. La familia denuncia la falta de personal médico y medidas de seguridad adecuadas en el lugar.| Video: Latina Noticias

Denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima

Tras el accidente, Yesenia decidió presentar una denuncia formal contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la empresa responsable del juego inflable, por presuntas irregularidades en la autorización y control de la atracción.

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“Nunca debió de entregar ese tipo de licencias a esos tipos de juegos sin haber tenido las medidas de seguridad”, expresó la madre en diálogo con RPP.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, donde la madre solicitó que se determinen responsabilidades y se refuercen los controles de seguridad en espacios públicos. “

Ya está en fiscalía, porque yo ayer ya lo hice. Quiero ser tajante con esto. Se va a proceder legalmente contra la Municipalidad de Lima”, afirmó Yesenia.

La familia también denunció un intento de acuerdo económico por parte de la empresa Cachuelos Express, responsable del ingreso al juego inflable, que realizó una transferencia bancaria no solicitada.

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“Me han enviado un dinero, tengo que ir a sacar el dinero al banco, porque no puedo reenviar el dinero. Lo han hecho por esa idea que yo no he pedido nada y mi abogado ya hizo la denuncia, para que no piensen que voy a transar ningún acuerdo de dinero con mi hija”, enfatizó.

La situación se encuentra actualmente bajo investigación de la Defensoría del Pueblo. Otros padres que se encontraban en el lugar manifestaron su preocupación por la ausencia de mallas de protección y la falta de supervisión adecuada.