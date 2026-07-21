José Domingo Pérez reitera temor por su vida ante ascenso de Keiko Fujimori como “la mujer más poderosa del país”

José Domingo Pérez, exfiscal anticorrupción y abogado de Pedro Castillo, manifestó temor por su vida tras la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia, asegurando que ella emitió amenazas públicas en su contra

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, abogado del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), reiteró este martes que teme por su vida tras la llegada a la jefatura de Estado de Keiko Fujimori, a quien investigó durante su etapa en el Ministerio Público.

“La ahora mujer más poderosa del país dio una amenaza a inicios de este año cuando le preguntaron en relación a mí. Entonces, es un hecho objetivo que ella públicamente lanzó esta amenaza”, afirmó en diálogo con la radio Exitosa.

Pese a este escenario, el magistrado expresó que conserva la esperanza de poder proteger su integridad dentro del país y condicionó esta posibilidad a que Perú se mantenga como “un Estado de derecho”, sin que “se instale un gobierno en el cual ya no se van a respetar ni los derechos ni las garantías”.

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El abogado de Castillo, quien procesó a la lideresa de Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales previas, ya había manifestado el mes pasado la posibilidad de convertirse en la “primera víctima” de Fujimori tras su llegada a Palacio de Gobierno.

El magistrado condicionó su seguridad personal a la permanencia de Perú como un Estado de derecho y advirtió sobre el riesgo de que no se respeten derechos y garantías bajo el nuevo gobierno

“No sé si (termine) muerto en un incidente extraño o de difícil investigación, como lo fue la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina, quien acusó a la presidenta de su país, Cristina Fernández de Kirchner, o tal vez encarcelado, como le ocurre a muchos jueces y fiscales en Centroamérica, en una justicia cooptada”, declaró en ese momento.

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El magistrado asumió en abril pasado la defensa de Castillo, condenado a más de 11 años y 5 meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, al sostener que este caso “ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales”.

“Es por eso que asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. Haremos la resistencia legal para lograrlo desde el ámbito judicial. Por ello, llevo el mensaje: es un presidente secuestrado camino a su libertad”, avanzó.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), librada recientemente de un proceso judicial donde enfrentaba cargos por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas tras una sentencia del Tribunal Constitucional, afirmó en una entrevista televisiva que el exfiscal le ha “hecho mucho daño a la democracia”.

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Pérez, quien investigó a Fujimori por presunta financiación irregular en campañas electorales, ya había advertido que podría convertirse en “la primera víctima” tras la asunción de la lideresa de Fuerza Popular

“Es verdad que él me ha hecho mucho daño a mí, a mi familia y a más de 40 familias de Fuerza Popular, pero él sobre todo le ha hecho mucho daño a nuestra democracia. He decidido mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante y que el de arriba se encargue”, dijo.

De igual modo, señaló que Pérez “no era un fiscal”, sino “una persona que tiene un sesgo político” y que “utilizó los presupuestos del Estado para perseguir al enemigo”.

Fujimori llegó al sillón presidencial tras haber sido derrotada en tres elecciones consecutivas: frente a Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Castillo en 2021, las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas fraude.

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