“Habría elevado sus pretensiones”, el obstáculo para la desvinculación de Miguel Silveira en Universitario

El volante brasileño todavía no resuelve su contrato con la 'U' tras las polémicas declaraciones de su representante. (Modo Fútbol)

La presencia de Miguel Silveira en los entrenamientos generó inquietud en el entorno de Universitario de Deportes. El propio jugador reveló que había alcanzado un acuerdo con la directiva para concretar su salida, declaración que cobró fuerza a raíz de las controversias surgidas por los comentarios de su representante.

Hasta ahora, no se ha emitido ningún comunicado oficial confirmando la desvinculación del futbolista, lo que ha aumentado la incertidumbre acerca de su futuro en la institución. Se pudo conocer detalles de la situación de ‘Miguelinho’ en Ate, no aclaró la polémica desató su agente con sus compañeros.

“Hace días Silveira fue al entrenamiento y sigue yendo, pero está fuera. Y además, porque cuando tuvo la oportunidad de acercarse al plantel y aclarar la situación de lo que ha dicho su representante, decir “desmiento” o “me reafirmo”, no lo hizo. Entonces, el plantel estaba esperando una acción de él a través de sus redes sociales, en un comunicado, un video, lo que sea, una entrevista, y tampoco lo ha hecho. Eso en la U tiene muy molesto a todos", apuntó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

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El volante brasileño confirmó su salida de la 'U' tras la controversia con su agente. (Video: Jax Latin Media)

El obstáculo para la desvinculación de Miguel Silveira en Universitario

Pese a que la salida de Miguel Silveira era casi un hecho, todo quedó entrampado. Gustavo Peralta informó que se había llegado a un acuerdo para la desvinculación del brasileño, pero tras las declaraciones del representante cambió todo: no hay acuerdo económico.

“En la ‘U’ dicen que antes de que declare el representante tenía un acuerdo para que se vaya de la ‘U’ en el tiempo que le quede de contrato por dos sueldos. Y cuando declara, todo se rompe y se queda en stand by, porque fue terrible lo que dijo a partir de ese punto y ya no ha habido contacto. La situación se enturbió, complicó y se quedó todo en esta media negociación. Pasado un poco de esa declaración, lo que dicen en la ‘U’ es que el representante habría elevado las pretensiones para resolver el vínculo de Silveira. Y ahí es donde se entrampó todo hasta ahora. Por esa razón, el jugador tiene que seguir yendo a entrenar, pero la U tiene una premura por el cupo de extranjero”, contó el periodista deportivo.

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Miguel Silveira confirmó su salida de Universitario tras polémicas declaraciones de su agente. - créditos: Universitario

“Está aprovechando que la ‘U’ necesita el cupo de extranjero”

Mientras no se resuelva la desvinculación de Miguel Silveira, Universitario de Deportes no podrá fichar a ningún extranjero debido a que primero debe liberar ese cupo para poder concretar nuevas incorporaciones.

“Si hoy la ‘U’, por ejemplo, Matheus Uribe le dice sí a la U, si William Carvalho termina aceptando o cualquier otro nombre extranjero, la ‘U’ no puede porque no puede resolver el contrato de mutuo acuerdo con Silveira. Entonces, ya es una situación que me parece está molestando a varios en la U y quieren solucionarlo lo más rápido posible, porque están ya contra el tiempo. Y Silveira no sé si está aprovechando de eso también, porque sabe que la ‘U’ necesita liberar el cupo y también está que estira la pita hasta donde puede”, finalizó Peralta.

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Robson Lima señaló que los jugadores le hacían la alineación al entrenador. Créditos: Mano a Mano / Youtube.