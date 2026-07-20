Angie Jibaja termina detenida en una comisaría tras acusación de tener sustancias ilícitas y agresión a un trabajadora del hotel

Angie Jibaja fue llevada a una comisaría tras un altercado en el hotel donde se hospeda, en medio de una acusación por presuntas sustancias ilícitas y agresión a una trabajadora.

Angie Jibaja volvió a quedar en el centro de la polémica. La modelo y conductora del pódcast ‘Nadie sabe’ fue llevada a una comisaría este lunes tras protagonizar un altercado en el hotel donde se hospeda, luego de que una trabajadora del establecimiento la acusara de tener sustancias ilícitas en su habitación y de haberla agredido físicamente.

El programa ‘Magaly TV La Firme’, que emitirá el reportaje completo en su edición de esta noche, adelantó en su promo del día las imágenes del incidente: Jibaja golpeando una cámara y, posteriormente, de espaldas a los camarógrafos al interior de las instalaciones policiales.

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El episodio comenzó en la noche, durante el fin de semana, cuando la modelo llegó al hotel junto a un acompañante y descubrió que una mujer, identificada como trabajadora del lugar, habría ingresado a su habitación.

Lo que siguió fue una discusión que escaló hasta los exteriores del establecimiento, con la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP). Fue la propia Jibaja quien, en medio del enfrentamiento, expuso públicamente la acusación en su contra: la trabajadora habría encontrado presuntas sustancias ilícitas en el cuarto.

Avance del programa. Angie Jibaja vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras agredir a una trabajadora de hotel y terminar en la comisaría. Además, Pablo Heredia es captado pasando varias horas de la madrugada en casa de su ex, Ale Fuller. Video: Instagram ATV / Magaly TV La Firme

La versión de Jibaja y el documento que publicó ‘La Vitteri’

Ante las cámaras que registraron el incidente, Jibaja rechazó los señalamientos de forma categórica y pidió a los efectivos policiales que ingresaran a su habitación para verificar que no tenía nada. “Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga, cigarro, acabamos de llegar de la calle, acabamos de llegar de los bancos, acuérdate”, se escucha decir a la modelo en los videos difundidos en redes sociales.

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La exchica reality también ofreció su propia explicación sobre el origen del conflicto: afirmó que la denuncia en su contra era una represalia por no haber pagado un servicio. “Mira cómo me tiene esta, así, qué vergüenza, porque no ha pagado, por favor. Por no pagar nada más”, dijo frente a las cámaras.

La contraparte de la historia es la creadora de contenido conocida como ‘La Vitteri’, quien también difundió los videos del altercado y luego publicó un documento emitido por el hotel que daría cuenta del desenlace del episodio. Según ese escrito, Jibaja se habría retirado voluntariamente del establecimiento, sin que mediara coacción ni fuerza física de parte de los representantes del hotel.

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Magaly TV La Firme difundió imágenes de Angie Jibaja golpeando una cámara y luego dentro de una dependencia policial por el incidente ocurrido en Lima; mientras que La Vitteri mostró la salida voluntaria de Jibaja del hotel.

“Siendo las 9:20 horas del 17 de julio de 2026, sin que mediara coacción, fuerza física ni amenaza alguna por parte de los representantes del hotel. Ambas partes reiteran que el retiro se realizó de manera pacífica”, se lee en parte del documento.

Pese a ese retiro, el programa ‘Magaly TV La Firme’ captó a Jibaja dentro de una comisaría, lo que indica que el caso tuvo derivaciones policiales más allá del incidente en el hotel. Los detalles completos del episodio, incluida la secuencia de la agresión a la trabajadora, serán revelados en la edición de esta noche del programa de Magaly Medina.

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Quién es Angie Jibaja y qué hacía en Lima

Angie Jibaja es una modelo y actriz peruana que alcanzó notoriedad a inicios de los 2000 con su participación en películas como ‘Mañana te cuento’ y en realities en Perú y Chile, donde ganó el apodo de ‘la chica de los tatuajes’. Su trayectoria estuvo marcada por numerosos episodios judiciales y personales: fue encarcelada en 2006 por agredir a una mujer, perdió la custodia de sus hijos y en 2020 fue víctima de un tiroteo que la dejó gravemente herida.

Salen a la luz imágenes inéditas que muestran la tensa discusión de Angie Jibaja con una trabajadora del hotel donde se hospedaba. El altercado, presuntamente por una deuda, escaló hasta requerir la intervención de la policía en la vía pública. Video: La Vitteri

Su regreso a Lima en 2026 estuvo motivado, según declaró públicamente, por el reencuentro con sus hijos tras cinco años de distanciamiento. El retorno fue posible gracias a la intermediación de Romina Gachoy, pareja de su expareja Jean Paul Santa María, a quien Jibaja agradeció públicamente. Sin embargo, semanas después del reencuentro, Gachoy informó que los hijos de la modelo no desearon retomar el vínculo con su madre.

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En el plano profesional, Jibaja se incorporó como conductora del pódcast ‘Nadie sabe’, de Giancarlo Gossío, quien en declaraciones recientes la había descrito como una colaboradora puntual y comprometida. “Vino para quedarse y, gracias a Dios, ha podido ver a sus hijos. Le está dando duro al trabajo, es la primera en llegar para hacer el podcast”, señaló Gossío. El último episodio del pódcast fue emitido el 17 de julio, y la emisión de este lunes no se realizó.