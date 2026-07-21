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Magaly Medina critica a Óscar del Portal y Toño Vargas tras discusión en la final del Mundial 2026: “Qué feo papelón”

La presentadora cuestionó la actitud de los periodistas deportivos en la final Argentina - España cuando hablaban de Lionel Messi

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La periodista cuestionó la actitud de los periodistas deportivos en la final Argentina - España cuando hablaban de Lionel Messi | Magaly TV La Firme

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se vivió con intensidad tanto en el campo de juego como en la pantalla. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, un episodio al aire protagonizado por Óscar del Portal y Toño Vargas se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada. La discusión que ambos sostuvieron en plena transmisión en vivo no solo sorprendió a la audiencia, sino que también motivó una fuerte reacción de Magaly Medina, quien no dudó en calificar la escena como un “papelón”.

Durante su programa ‘Magaly TV: la firme’, la conductora analizó el cruce entre los dos periodistas. Medina consideró que ambos se dejaron llevar por diferencias personales y desviaron el foco de atención en uno de los momentos más emotivos del fútbol internacional: la despedida de Lionel Messi de la Copa del Mundo. Para la presentadora, la cobertura perdió profesionalismo al transformarse en un enfrentamiento de opiniones sin control.

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En su espacio, Medina fue enfática: “Se ponen a discutir cuando el público lo que está viendo es una final donde Messi suelta las lágrimas y los dos se ponen a discutir sus puntos de vista que no le interesan a nadie. Como tienen ideas diferentes, se ponen a enmendarse la plana uno al otro. Qué feo papelón hacen cuando tienen el privilegio de comentar y narrar un mundial”.
Una mujer en primer plano habla ante un micrófono, con dos hombres en recuadros circulares a su izquierda y derecha, sobre un fondo abstracto
Magaly Medina se dirige a la cámara desde un estudio de televisión, con las imágenes de Óscar del Portal y Toño Vargas en recuadros circulares sobre un fondo dinámico.

La conductora solicitó a su equipo que repitiera el audio del altercado en dos ocasiones, permitiendo así que la audiencia escuchara claramente el tenso intercambio. Medina no solo criticó el fondo de la discusión, sino también la forma. En su opinión, el comportamiento de Del Portal y Vargas estuvo lejos de la responsabilidad que exige una cobertura de este calibre.

Insistió en que ambos periodistas actuaron como si se tratara de un encuentro informal: “Ellos creían que estaban narrando la pichanga de los sábados a donde van. Eso merecía una lectura o comentario mucho más mesurado. Un poco más y se van a los golpes. Los dos fueron menos. Se portaron pésimo. Parece que salen sus diferencias personales y quieren resolverlas durante la transmisión. Hay que estar a la altura de los eventos. Deben jalarles las orejas a esos alucinados”, expresó Medina.

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Pantalla de televisión dividida muestra a Magaly Medina en un set de televisión y a un hombre con subtítulo. Banner inferior con logo de Magaly TV
Magaly Medina presenta su programa de televisión comentando una discusión entre Óscar del Portal y Toño Vargas ocurrida tras la final del Mundial 2026.

¿Qué pasó entre Óscar del Portal y Toño Vargas?

El punto de quiebre se dio tras el pitazo final, cuando las cámaras enfocaron a Lionel Messi. El capitán de la selección argentina, visiblemente emocionado, fue motivo de debate en el set de América TV. Óscar del Portal interpretó que las lágrimas de Messi reflejaban el cierre de su etapa mundialista. Toño Vargas, en cambio, sostuvo que el dolor del jugador provenía principalmente de la derrota ante España.

La diferencia de criterios derivó en una discusión en pleno aire. Del Portal afirmó: “Sí, pero ya pasó. Eso es un rato, ahora se ha emocionado porque vio...”. El comentario fue interrumpido por Vargas, quien respondió entre risas: “Jajaja, eso es lo que tú crees. Está sufriendo por no ganar, jajaja”.

El tono burlón incomodó a Del Portal, quien no dudó en reclamar respeto para su postura: “Por supuesto. Tú crees otra cosa, pero déjame expresar lo que yo creo. No me digas que lo que yo digo no es así. Simplemente déjame expresar lo que yo creo y déjame... Déjame emocionarme con él (Messi). Déjame emocionarme con él... No minimices mi opinión. Ya di lo que quieras, Toño”.

Dónde ver partido Argentina vs España en Perú: partido por gran final del Mundial 2026.
Dónde ver partido Argentina vs España en Perú: partido por gran final del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

La escena, transmitida en vivo y replicada en redes sociales, generó cientos de comentarios. Muchos usuarios señalaron la falta de profesionalismo de ambos periodistas y cuestionaron el clima de tensión en un momento clave para la afición argentina y el fútbol mundial.

La intervención de Magaly Medina reavivó el debate sobre los límites que deben existir en la discusión deportiva, sobre todo cuando se trata de eventos que congregan la atención internacional. El episodio entre Del Portal y Vargas quedó registrado como uno de los momentos más incómodos de la cobertura de la final, mientras la imagen de Lionel Messi llorando sigue dando vueltas al mundo.

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