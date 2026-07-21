Presunta adulteración de boletos en Machu Picchu: investigan a dos guías luego de que un turista chileno revelara la irregularidad

Autoridades policiales explican el modus operandi de dos guías turísticos que alteraban boletos de ingreso a la ciudadela inca. La intervención se produjo luego de que un turista chileno denunciara el engaño. Nueva TV Noticias

La seguridad en el acceso a los principales destinos turísticos del país volvió al centro de la atención pública tras una intervención policial en Machu Picchu. El caso motivó una investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas con boletos de ingreso y abrió una revisión de los controles aplicados en uno de los atractivos más visitados del Perú.

Las autoridades iniciaron las diligencias después de detectar una diferencia entre la ruta autorizada en un boleto y el circuito por el que transitaba un visitante extranjero. Esa situación permitió identificar una presunta modificación en el documento y dio paso a una investigación por un posible delito relacionado con la alteración de información.

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La intervención también puso bajo evaluación los procedimientos utilizados por los responsables del control de ingreso a la llaqta de Machu Picchu. La Policía Nacional del Perú informó que el caso permanece en investigación con el propósito de establecer si existieron otros episodios similares.

Según la información difundida por la Región Policial Cusco, las acciones posteriores incluyen un trabajo coordinado entre la comisaría de Machu Picchu y el personal encargado de verificar los boletos de ingreso, con la finalidad de reforzar la detección de posibles irregularidades antes del acceso de los visitantes.

Turista chileno permitió descubrir la presunta alteración

La Policía detectó un boleto presuntamente adulterado durante el ingreso de un turista chileno a Machu Picchu. Composición: Infobae

De acuerdo con la información proporcionada por la Región Policial Cusco, el caso salió a la luz cuando un ciudadano chileno intentó recorrer el Circuito 2 de Machu Picchu. Durante la verificación del ingreso, el personal de control detectó que el boleto autorizado correspondía al Circuito 1, situación que impidió la continuidad del recorrido previsto.

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El visitante explicó a las autoridades que el guía de turismo le aseguró que podía acceder al Circuito 2 y que recibió el boleto directamente de él. Esa declaración permitió iniciar las primeras diligencias para revisar la autenticidad del documento y determinar el origen de la aparente irregularidad.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, explicó que la revisión confirmó que el boleto era auténtico, aunque presentaba una modificación en el espacio correspondiente al circuito asignado. Según precisó, “Son boletos originales, pero han sido adulterados únicamente en la parte donde figura el circuito, cambiando el número uno por el dos”.

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Dos guías quedaron comprendidos en la investigación

Agentes de la Policía Nacional del Perú investigan a dos guías turísticos en la entrada de Machu Picchu por la presunta adulteración de boletos y un cambio irregular de circuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la intervención inicial, la Policía identificó al guía que acompañaba al turista. Durante las diligencias, el investigado manifestó que el boleto le fue entregado por otro guía de turismo, versión que permitió ubicar a una segunda persona presuntamente vinculada con el caso.

Ambos fueron identificados por la Policía como A. Gamarra, de 34 años, y J. García, de 27 años. Los dos afrontan una investigación por el presunto delito de falsificación y adulteración de documentos.

El general Virgilio Velásquez Hurtado señaló que las investigaciones continúan para determinar el alcance del caso. Según indicó, las autoridades buscan establecer si esta modalidad pudo repetirse con otros visitantes que ingresaron a la ciudadela inca.

La Región Policial Cusco informó que una de las principales líneas de investigación consiste en verificar si la alteración de boletos respondió a un hecho aislado o si existieron antecedentes con características semejantes.

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Durante las declaraciones ofrecidas sobre el caso, el general Velásquez Hurtado indicó que esa posibilidad todavía forma parte de las diligencias. “Eso estamos por descartar. Podría tratarse, pero, momentáneamente, sigue las investigaciones. Esperemos que se dilucide todo esto”, manifestó.

Las autoridades también precisaron que los dos investigados permanecen en calidad de citados mientras continúan las actuaciones correspondientes dentro del proceso.

Refuerzan controles en el ingreso a Machu Picchu

Venta de boletos para Machu Picchu en enero se agotaron este miércoles 27. (Foto: Mincul)

Como parte de las medidas adoptadas después de la intervención, la Región Policial Cusco dispuso un refuerzo en la coordinación entre la comisaría de Machu Picchu y los responsables del control de ingreso a la llaqta.

El objetivo consiste en identificar con mayor rapidez cualquier posible modificación en los boletos antes del ingreso de los turistas y reducir el riesgo de nuevos casos relacionados con la alteración de documentos.

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El general Velásquez Hurtado confirmó que se impartieron nuevas instrucciones al personal policial destacado en la zona. “Vamos a estar más atentos. Se ha dado las instrucciones correspondientes a la comisaría de Machu Picchu para que trabajen más coordinadamente con los controladores, para evitar este tipo de hechos”, señaló.

La investigación continúa bajo responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, mientras las autoridades recopilan información para determinar el alcance de la presunta adulteración de boletos y establecer las responsabilidades que correspondan.