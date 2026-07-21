Turista pierde un brazo tras volcadura de tubular en Huacachina: Dircetur asegura que estos vehículos operan de forma ilegal

La volcadura de un vehículo tubular durante un recorrido turístico por las dunas de Huacachina volvió a colocar bajo revisión las condiciones de seguridad en una de las actividades de aventura más conocidas de la región Ica. El accidente dejó diez personas heridas y provocó lesiones de extrema gravedad a una ciudadana estadounidense.
El caso también abrió investigaciones de distintas autoridades para determinar las circunstancias del siniestro y establecer si el servicio turístico cumplía las exigencias previstas para proteger a los pasajeros. Entre las diligencias figura la recopilación de información por parte de entidades vinculadas a la protección del consumidor y al turismo.
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Mientras las investigaciones continúan, las primeras actuaciones policiales y los reportes oficiales permiten reconstruir parte de lo ocurrido durante el recorrido. La información difundida por las autoridades también pone atención sobre el funcionamiento de los vehículos tubulares que trasladan visitantes en las dunas de Huacachina.
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ica informó que el servicio prestado por estos areneros en la zona es ilegal y no cumple con las medidas de seguridad exigidas. Ese pronunciamiento apareció poco después del accidente registrado el sábado 18 de julio.
Accidente dejó una turista con amputación y diez personas afectadas
La víctima fue identificada como Sabina Yesmin Khatún, ciudadana estadounidense que sufrió la amputación traumática del brazo derecho tras la volcadura del vehículo tubular en el que realizaba un recorrido turístico. El hecho ocurrió en las dunas de Huacachina, uno de los principales atractivos turísticos de Ica.
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Según la información policial, el accidente ocurrió alrededor de las 4:50 p. m. Uno de los dos tubulares contratados para el paseo por la empresa Dairas Tours comenzó a desplazarse en zigzag y terminó volcado después de dar tres vueltas de campana en un tramo recto y plano del desierto.
Además de la turista estadounidense, otra ciudadana del mismo país recibió atención médica por diversas lesiones y una posible fractura de peroné. El grupo de afectados también incluye a cinco turistas franceses, al guía turístico y al conductor del vehículo, quienes permanecieron bajo observación médica tras el siniestro.
Los pasajeros fueron trasladados al Hospital Regional de Ica y a la Clínica Morales para recibir atención de emergencia. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas por Sabina Yesmin Khatún, el personal médico realizó la amputación de su brazo derecho.
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Investigación policial apunta a una posible falla mecánica
Las primeras diligencias apuntan a una presunta falla en el sistema de dirección del tubular. Esa hipótesis forma parte de las investigaciones que buscan establecer las causas del accidente ocurrido durante el recorrido por las dunas.
De acuerdo con el relato del guía turístico Juan Carlos Tuesta Martínez, citado por Correo, el vehículo perdió estabilidad antes de la volcadura. Esa versión coincide con las primeras referencias sobre un desperfecto mecánico que habría provocado la pérdida de control de la unidad.
La Policía Nacional intervino al conductor Julio David Morán Uchuya, quien permanece bajo investigación preliminar por el presunto delito de lesiones culposas. El Ministerio Público también desarrolla diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.
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Las autoridades continúan con la recopilación de declaraciones, pericias técnicas y demás elementos que permitan esclarecer las circunstancias del accidente registrado en la zona turística de Huacachina.
Tras el accidente, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica indicó que el servicio brindado por estos vehículos areneros en la zona es ilegal y no cumple con las medidas de seguridad exigidas para este tipo de actividad.
Ese pronunciamiento incrementó las dudas sobre el funcionamiento de los recorridos turísticos en las dunas, debido a que Huacachina recibe visitantes nacionales y extranjeros durante todo el año para participar en paseos de aventura.
Durante una cobertura televisiva desde el balneario, también se recordó que no se trata del primer accidente relacionado con estos vehículos. En ese informe se señaló que existen antecedentes de hechos similares en la zona y que el problema se repite con frecuencia.
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En la misma cobertura, representantes del sector turístico indicaron que los propietarios sostienen que los tubulares cuentan con Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Sin embargo, también reconocieron que existen dudas sobre el alcance de esa cobertura debido a que se trata de vehículos modificados.
Indecopi inicia investigación preliminar
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió una investigación preliminar de oficio para determinar si el servicio turístico respetó las condiciones mínimas de seguridad previstas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Como parte de ese procedimiento, la Oficina Regional del Indecopi en Ica recaba información proporcionada por la Policía Nacional del Perú y por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica.
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Las diligencias también buscan identificar con precisión a la empresa responsable del servicio turístico y evaluar la existencia de posibles infracciones relacionadas con la seguridad ofrecida a los consumidores.
Mientras las investigaciones administrativas y penales siguen su curso, las autoridades continúan con la recopilación de información técnica y testimonial para determinar las causas del accidente y las eventuales responsabilidades derivadas de la volcadura registrada en las dunas de Huacachina.
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