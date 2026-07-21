Magdyel Ugaz toma distancia de ‘romance’ con Sergio George y marca límite: “Ha sido parte de mi niñez”

Magdyel Ugaz tomó distancia de los rumores de un posible romance con Sergio George y aseguró que, aunque le tiene cariño, admiración y lo considera “un caballero”, recién lo está conociendo.
La actriz habló para las cámaras de 'América Espectáculos’ y explicó por qué el productor apareció tan “pegado” a ella en las imágenes de su cumpleaños: según dijo, solo cargó la torta y acompañó el momento como parte de la celebración.
En su declaración, Ugaz además puso en palabras un matiz que marca límites: el peso simbólico de las canciones que él produjo. Para ella, ese repertorio es parte de su infancia y, por lo mismo, le resulta extraño que se lea la cercanía como un vínculo sentimental.
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Magdyel Ugaz toma distancia de ‘romance’ con Sergio George y marca límite. TikTok
“Es un caballero”: su explicación por las imágenes del cumpleaños
Al ser consultada sobre por qué Sergio George estuvo tan cerca de ella en su celebración, Ugaz respondió con una explicación concreta y sin dramatismo. En su versión, el gesto fue simple: él cargó la torta y se sumó al “happy birthday”.
“Porque es un caballero. Él tomó la torta y bueno, y happy birthday to you, ¿no? Y todos cantaron. Es eso, nada más. Es un caballero que toma la torta. Imagínate, o sea, yo no voy a cargar mi propia torta, es muy infeliz mi vida, ¿no? ¿No te parece?”, dijo.
Con esa frase, la actriz intentó quitarle carga romántica a un gesto que, según su lectura, fue de cortesía.
“Recién lo estoy conociendo”: el matiz con el que pone distancia
La popular ‘Teresita’ reconoció que ha conversado con Sergio George y que existe un acercamiento, pero remarcó que se trata de un conocimiento reciente. En otras palabras: no confirma una relación y no asume una narrativa de pareja.
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“Bueno, sí, yo es que recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él”, afirmó.
Ese matiz coincide con lo que ya había respondido en una declaración previa: cuando le preguntaron qué significa que “se estén conociendo”, contestó: “No sé. O sea que nos estamos conociendo como personas”.
“Ha sido parte de mi infancia”: el argumento que marca el límite emocional
Uno de los pasajes más reveladores de su declaración fue cuando habló del impacto cultural del trabajo de George en su vida. Magdyel explicó que hay canciones “icónicas” que él produjo y que para ella forman parte de su niñez.
“Hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como, no sé, o sea, ha sido parte de mi infancia. No sé si le gustará mucho eso”, comentó.
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Luego lo dijo de manera aún más directa, incluso nombrándolo: “Ha sido parte de mi infancia, de mi niñez, Sergio”.
Con esa idea, Ugaz colocó el vínculo en otro lugar: más cercano a la admiración y el respeto profesional que a una historia romántica.
“Todo mi cariño y mi admiración”: lo que sí reconoce de Sergio George
A pesar de tomar distancia de los rumores, la actriz no escondió el aprecio que siente por el productor. De hecho, remarcó que, así como a ella le dicen que fue “la niñez” de muchos por sus personajes en televisión, a George le aplica una percepción similar por su música.
“A mí también me lo dicen todo el tiempo: ‘Tú fuiste mi niñez y tú y yo sabes qué fue’. Así que no, todo, todo mi cariño para él y mi admiración también”, señaló.
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La frase funciona como cierre y, a la vez, como límite: cariño, sí; admiración, sí; pero sin confirmar una relación sentimental.
El contexto: Sergio George dijo que “se están conociendo”
Las declaraciones de Ugaz se dan después de que Sergio George hablara en Radio Panamericana y lanzara lo que él mismo llamó un “comunicado oficial”: “Comunicado oficial: nos estamos conociendo”. En esa misma entrevista, señaló que organizó el cumpleaños de la actriz y elogió su talento.
A partir de ahí, el tema creció en redes y en programas de espectáculos. Ugaz, fiel a un estilo reservado, respondió lo justo en dos escenarios: primero en Amor y Fuego y ahora en América Espectáculos, donde reforzó la idea de que el acercamiento existe, pero no es lo que se está interpretando.
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