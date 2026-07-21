Ricardo Gareca aboga por la experiencia en la selección peruana por encima de la regeneración: “Piden recambio en un país donde no hay formación”

Ricardo Gareca reflexiona sobre el futuro de Perú. - Crédito: REUTERS

A Ricardo Gareca le sigue haciendo demasiado ruido que se impulse con desesperación la regeneración de la selección peruana cuando aún posee futbolistas en una edad plena de rendimiento. Bajo una lectura reflexiva, el ‘Tigre’ aboga por la continuidad de aquellos que llevan el cartel de experimentados, porque han forjado un mayor recorrido afuera por encima de los jóvenes que apenas ganan minutos en la Liga 1.

“Acá en Perú, a lo mejor, hay que revisar algunas cosas, porque la gente pide y pide. Lo que hay que tener en cuenta es que la única manera que el jugador peruano se haga a este nivel internacional es compitiendo y acumulando partidos internacionales. Cuanto más de ellos tenga, más seguridad hay”, partió diciendo Gareca en su aparición con ‘Todo Good’.

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Ricardo Gareca afirmó que invertir en deporte fortalece a la sociedad, beneficia a las familias y genera confianza en las autoridades. Recordó el impacto que tuvo la clasificación al Mundial de Rusia. (FPF)

“Ahora, muchas veces piden recambio. ¿En qué año me fui yo? En el 2022 y estamos 2026. Eso quiere decir que hoy, por ejemplo, hay jugadores de 32 años o 33 años que hace cuatro años tenían 28 o 29 y esa edad es la mejor, porque los jugadores tienen entre 60 y 80 partidos por todo lo vivido y piden recambio, porque hay que renovar a ciertos jugadores que a esa edad ya están grandes”, sumó.

En lo meramente personal, a Ricardo Gareca le parece irrisorio que el peruano a pie insista en un cambio drástico de jugadores cuando el medio local no ofrece las herramientas y escenarios suficientes para que los jóvenes valores realicen una adecuada progresión hacia la selección nacional.

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“Eso está pasando mucho en Perú y es inentendible. Pides recambio en un país en el cual a los jugadores no los forman, no hay infraestructura y no los obligan a algo formativo; no hay algún direccionamiento deportivo y resulta que pides recambio, ¿de dónde? ¿O sea te vas a prohibir de la posibilidad de contar con un jugador de más de 80 partidos, que, a lo mejor, hizo 20 goles, jugó una Copa América y un Mundial?”, cuestionó.

Por último, Gareca ha argumentado que echar mano de nuevos rostros sin el trabajo debido refleja un inconveniente que detendría el avance de Perú: “¿Ustedes tienen idea de lo que es ese jugador que sabe enfrentarse a aquellos que vimos en el Mundial? En cambio, [hay] un chico que tiene un partido y hay que hacer el trabajo [de formación]. Y cada vez que se pide renovación es comenzar de nuevo”.

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Ricardo Gareca pidió una política deportiva integral que abarque todo el Perú y potencie el talento en cada región. El exseleccionador reclamó un “gesto de grandeza” para impulsar el desarrollo. (FPF)

La renovación intenta avanzar

La llegada de Mano Menezes a la dirección técnica de la selección peruana ha iniciado una etapa marcada por el misterio. El entrenador brasileño toma el mando en un contexto donde aún no se ha oficializado el comienzo de las Eliminatorias 2030.

Mientras se espera la confirmación del calendario de las eliminatorias, Menezes ya ha comenzado la organización de partidos amistosos. Estas preparaciones buscan ajustar distintos aspectos del equipo y evaluar el rendimiento de nuevos convocados.

Dentro de sus primeras convocatorias, el DT Mano ha puesto en marcha un plan de renovación. Ha incorporado a nuevos jugadores en los encuentros preparatorios con la intención de modificar la estructura del plantel nacional.

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Entre los futbolistas que han ganado protagonismo en esta etapa se encuentran Adrián Quiroz y Jairo Vélez. Ambos han logrado integrarse de manera adecuada en el esquema de juego propuesto por el seleccionador.

Jairo Vélez, en estado de gracia con Perú. - Crédito: EFE

Pese a su impacto en la nueva configuración del equipo, ni Quiroz ni Vélez pueden ser considerados jóvenes promesas. Por sus edades, no representan una regeneración generacional genuina dentro del plantel.

Mientras tanto, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) avanza en un proceso de remodelación. Impulsa un régimen de convocatorias enfocado en futbolistas de entre 18 y 20 años que juegan en el extranjero, proyectándolos como opciones de futuro para la selección nacional.

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