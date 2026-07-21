PJ decidirá en setiembre si admite la apelación de Pedro Castillo contra su condena de 11 años de prisión

Expertos de la ONU concluyen, con información sesgada, que la detención del expresidente Pedro Castillo es "arbitraria" y pide su liberación

El Poder Judicial programó la fecha en la que decidirá si admite o no la apelación del expresidente Pedro Castillo contra la sentencia que lo condena a 11 años y 5 meses de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó para el miércoles 23 de setiembre a las 9:00 de la mañana la calificación del recurso de apelación contra la sentencia de la Sala Penal Especial.

Los jueces supremos determinarán si la impugnación de Pedro Castillo, así como la de los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, fueron bien concedidas.

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El tribunal supremo, además, calificará la apelación del Ministerio Público contra la absolución del general PNP Manuel Lozada Morales, contra quien se pide condena de 11 años y 5 meses de prisión efectiva. El efectivo es el actual director nacional de Investigación Nacional.

En caso de que la Sala Suprema declare “bien concedidos” los recursos de apelación, dará un plazo a las partes para que ofrezcan nuevas pruebas. Luego se fijaría la fecha para la audiencia de apelación.

Concluidas las audiencias, la Sala Penal Permanente fijará fecha para la lectura de la sentencia de segunda instancia, que podría o confirmar la condena contra Pedro Castillo y sus coacusados o absolverlos del delito de conspiración para la rebelión.

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Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Posible indulto?

La Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) solicitó un informe a la Corte Suprema sobre el proceso penal contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Según pudo conocer Infobae, la Dirección que evalúa y recomienda gracias presidenciales requirió la información a la Sala Penal Especial que emitió la condena. Dado que el caso se encuentra en apelación, la solicitud fue derivada a la Sala Penal Permanente, que atendió el pedido del Minjus el lunes 20 de julio. En el oficio, la Dirección pidió copia de la resolución que dispuso el inicio de la investigación preparatoria y que se precise en qué estado se encuentra el proceso.

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José María Balcázar evalúa indultar a Pedro Castillo

La consulta a la Corte Suprema se produce cuando el presidente interino José María Balcázar anunció que el dictamen técnico de la Dirección de Gracias Presidenciales podría estar listo en cuestión de horas. “Sigue su curso normal en cuanto se refiere al Ministerio de Justicia, que está trabajando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. De tal manera que yo creo que entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen que corresponde y a partir de ahí podemos conversar sobre este tema", declaró.

Balcázar aclaró que la atención del gobierno estuvo centrada en la emergencia por el sismo en Junín, que cobró cinco vidas y dejó cientos de damnificados, lo que postergó temporalmente la atención sobre otros asuntos. “Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Todo se ha interrumpido por la situación en Junín. Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia”, señaló el jefe de Estado en declaraciones recogidas por Exitosa.

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