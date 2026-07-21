Gustavo Cazonatti dio detalles de su salida de Sporting Cristal y reveló charla con Roberto Mosquera: “Ha sido la mejor decisión”

El volante brasileño habló de su sorpresiva partida del club 'rimense'. (Video: Inka Digital TV)

La noticia de la sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti de Sporting Cristal, confirmada el pasado jueves, generó un fuerte impacto en la hinchada ‘celeste’. El momento no podía ser más inesperado: la desvinculación ocurrió justo antes del inicio del Torneo Clausura, en el que el mediocampista era considerado uno de los jugadores de mayor jerarquía y pieza clave en esa zona del campo.

El propio volante se refirió ante la prensa a sus sensaciones por su partida. “Un poco triste. Uno nunca quiere salir de un club donde ha sido muy feliz, pero así es la vida. En el club siempre he sido muy bien recibido, fue un buen acuerdo para ambos lados”, expresó. Además, ratificó el afecto especial que siente tanto por sus compañeros como por la hinchada, a quienes dedicó palabras de agradecimiento.

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Sobre la naturaleza de su alejamiento, ‘Cazo’ respondió si su salida fue algo inesperado. “Ha sido un tema que conversamos bastante y creo que ha sido la mejor decisión para mí y para el club”, aclaró.

Gustavo Cazonatti se va de Sporting Cristal tras haber disputado 65 partidos, en los que anotó 7 goles y repartió 7 asistencias. - créditos: Sporting Cristal

Al referirse al presente deportivo del equipo, Gustavo Cazonatti destacó la evolución del plantel bajo el mando del técnico Roberto Mosquera. “Desde que llegó el ‘profe’ Mosquera, el equipo está trabajando muy fuerte y creo que viene fuerte para el Clausura y salir campeón”, señaló.

La charla con el entrenador peruano, según el brasileño, fue determinante para consolidar la resolución tomada. “Conversamos bastante y, como dije, era lo mejor para mí y para el club”, remarcó, subrayando el carácter consensuado de su adiós.

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Para la hinchada de Sporting Cristal, la salida del futbolista de 30 años constituye una pérdida deportiva y simbólica, ya que se trataba de uno de los referentes del vestuario. El propio jugador quiso dejar un mensaje especial: “Tengo un cariño especial con todos y del hincha también”.

Gustavo Cazonatti dio detalles de su salida de Sporting Cristal y reveló charla con Roberto Mosquera

Gustavo Cazonatti y las expectativas en Mirassol

Gustavo Cazonatti iniciará una nueva etapa profesional en Brasil, donde vestirá la camiseta de Mirassol, actualmente en el puesto 18 del campeonato local. Empero, el jugador confía en que será una nueva chance para su carrera deportiva. “Muy feliz con la nueva oportunidad. Ahora un nuevo club, regresar a mi país con mi familia, estar más cerca. Aprovechar al máximo también y dejar lo máximo”, dijo.

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En el conjunto de Sao Paulo, ‘Cazo’ compartirá vestuario con nuevas incorporaciones como Gustavo Silva, mientras que Edson Carioca y Alesson, quienes ya estaban cedidos, han sido fichados en propiedad según informó el medio Globo. Por su parte, la directiva concretó varias salidas, entre ellas la de Igor Cariús y los delanteros Everton Galdino y Nathan Fogaça.

El volante logró el 2-1 en el Gallardo por el Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

¿Reemplazo de Gustavo Cazonatti en Sporting Cristal?

La salida de Gustavo Cazonatti abrió de inmediato la pregunta sobre su reemplazo. Desde la directiva de Sporting Cristal, Julio César Uribe fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a Pedro Aquino o Wilder Cartagena como alternativas para suplir al brasileño. La respuesta fue contundente: “No, porque estamos conversando y tenemos algunas opciones”, explicó para RPP.

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El director general de fútbol ‘cervecero’ también puntualizó que la prioridad se centra en el rendimiento colectivo y en brindar oportunidades a los jóvenes valores de la institución. “Hay jóvenes que podrían encontrar una oportunidad allí y no desentonar en todo lo que significa la búsqueda institucional”, sostuvo.

En ese sentido, los nombres de Ian Wisdom y Martín Távara aparecen como alternativas internas para ocupar el puesto de volante central, ya que en algunos partidos previos han tenido presencia en esa posición.

Por el momento, el club mantiene la posibilidad de sumar un refuerzo extranjero tras la partida de Felipe Vizeu, pero aún no hay una decisión definitiva. El ‘Diamante’ enfatizó que la estructura del plantel cuenta con cuatro altas recientes y la directiva permanece atenta a cualquier movimiento que pueda surgir en el mercado.

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