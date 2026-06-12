Brenda Lobatón revela problemas con Guilherme Schmitz en la interna de San Martín: “No había esa conexión y confianza”

Brenda Lobatón revela problemas con Guilherme Schmitz en la interna de San Martín.

Brenda Lobatón concedió una entrevista en la que abordó diversos temas, incluyendo su paso por la selección peruana de vóley y su temporada con la Universidad San Martín en la Liga Peruana de Vóley. La ‘Canguro’ sorprendió al compartir una revelación sobre su relación con el entrenador Guilherme Schmitz.

En diálogo con Dosis de Voleibol, la atacante peruana habló sobre su experiencia en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Explicó que, en cierto momento del campeonato, decidió entrenar por su cuenta y mantuvo la esperanza de ser vista por otro equipo, ya que sentía que no recibía oportunidades.

PUBLICIDAD

“La verdad, la evalúo como una temporada muy estresante y no salí satisfecha por cosas que no me gustaron. Como siempre dije: ‘Yo voy a salir adelante por mí’. Si quizá una cosa u otra pasaba, si salía de San Martín, tenía que entrenar bien para que otro equipo me vea. Mi meta fue esa: entrenar muy duro, ya sea por mi cuenta o no. Llegar bien, y si el entrenador me metía, hacerlo bien. Creo que lo logré. Cada vez que entraba trataba de dar lo mejor de mí y eso se vio reflejado en la final”, expresó Lobatón.

La jugadora afirmó que atravesó un periodo difícil por la falta de oportunidades dentro del equipo. “Lo más complicado fue no entrenar como yo quería. Fueron como tres, casi tres meses y medio en los que parecía que no sabía jugar vóley. No sacaba, no defendía, no atacaba, era una cosa de locos. Comencé a hablar con algunas compañeras, con mi familia, y me aconsejaron que lo hiciera por mí, que entrenara por mi cuenta, aunque no me tomaran en cuenta. Así fue: por mí misma llegué a la final, jugando creo que bien”.

PUBLICIDAD

Lobatón también reveló problemas internos con el entrenador Guilherme Schmitz. “Fue complicado porque no había esa conexión entre el entrenador y las jugadoras, no existía esa confianza que podían darnos a todas. ¿Me entiendes? Era como que había un equipo y las otras, bueno, pues no. Por ese lado no me sentí cómoda. Se lo dije y ya está”.

La atacante señaló que la falta de oportunidades para todas las jugadoras era un motivo de incomodidad. “Como te digo, entrené por mí misma, por querer hacer las cosas bien. Si otro equipo me ve, tenía que estar al cien por ciento para que me jalaran. Y bueno, aquí estamos, en mi último año en San Martín”.

PUBLICIDAD

La atacante peruana manifestó que no obtuvo la confianza del entrenador brasileño. Créditos: Dosis de Voleibol / X.

Schmitz se va y Lobatón se queda

Pese a su disconformidad, Brenda Lobatón continuará en la Universidad San Martín, ya que le resta un año de contrato, conforme a lo establecido por las normas de la Liga Peruana de Vóley. Por este motivo, el club la anunció en sus redes sociales.

En tanto, Guilherme Schmitz dejó la institución por decisión propia. Según explicó la gerente Yudy Balcázar, el entrenador brasileño no respondió a la propuesta de renovación, por lo que la dirigencia optó por buscar otras alternativas y finalizar el vínculo.

Guilherme Schmitz no continuará en la institución 'santa'. Créditos: Bloqueo y Punto / La Roro Network.

San Martín se encuentra cerca de oficializar a su nuevo entrenador. El elegido sería Martín Ambrosini, argentino que ha dirigido selecciones menores de su país y que recientemente se consagró campeón en la Primera División de México, quien tendría así su primera experiencia en la Liga Peruana de Vóley.

PUBLICIDAD